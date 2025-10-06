交易所DEX+
与特朗普有关的USD1稳定币因延迟认证报告面临审查

作者：Coincentral
2025/10/06 03:13

摘要

  • USD1最新的认证报告来自7月份，引发了透明度担忧。
  • USD1的78%供应量存放在与交易所相关的离岸地址中。
  • USD1可能面临即将出台的GENIUS法案稳定币规则的挑战。
  • BitGo报告延迟引发对USD1储备管理的质疑。

由World Liberty Financial推出的稳定币USD1，这个与特朗普家族有关联的项目，因其认证报告延迟而面临审查。根据NYDIG的说法，这些对投资者和监管机构透明度至关重要的报告已经过时，最新报告可追溯到7月份。这引发了对该项目是否符合行业标准的担忧，因为USDC和Tether等竞争对手一直保持着更新的报告时间表。

认证延迟引发对USD1的担忧

USD1背后的团队因未能及时更新其月度认证报告而受到批评。这些报告是维持投资者和监管机构信任的重要组成部分。

截至2025年10月，USD1最近的报告发布于7月，远远落后于Circle的USDC和Tether等竞争对手的时间表。例如，在本报告发布时，USDC已经提供了8月份的储备数据。

NYDIG全球研究主管Greg Cipolaro强调了对USD1这样规模的项目来说，最新认证的重要性。他表示："对于USD1这样地位的项目，最新的认证是不可协商的。"报告延迟可能表明存在透明度问题，并可能在不久的将来引发投资者和监管机构的进一步审查。

BitGo的角色和USD1储备托管

负责USD1储备托管的公司BitGo尚未对稳定币认证报告延迟提供明确解释。考虑到USD1的快速增长，总供应量达到27亿美元，这一点令人担忧。尽管有这样的增长，缺乏及时报告可能会影响对项目稳定性和未来前景的信心。BitGo Trust负责储备的存储和管理，但尚未收到BitGo或World Liberty Financial关于此问题的官方回应。

虽然BitGo在USD1托管中的参与至关重要，但定期报告的延迟引发了对公司内部流程的质疑。透明度被认为是确保稳定币可信度和安全性的关键因素之一，这方面的任何缺口都可能削弱投资者信心。

离岸分布和监管风险

使情况更加复杂的是USD1的分布。根据NYDIG的分析，约78%的USD1供应量存放在与海外交易所相关的地址中。这表明稳定币的大部分使用和流通发生在美国境外，这可能会给监管监督和合规带来挑战。

这种离岸分布也可能与即将出台的GENIUS法案产生潜在问题，该法案旨在监管稳定币发行。预计将在2027年实施的该法案将限制稳定币的发行仅限于受监管银行的子公司或符合州资格的实体。鉴于发行USD1的BitGo Technologies不符合这些标准，它可能需要进行结构调整以符合未来的监管要求。

监管不确定性和未来调整

随着稳定币监管环境的不断发展，USD1的未来可能取决于它如何适应即将到来的GENIUS法案和其他法规。预计该法律将对稳定币发行者实施更严格的指导方针，使USD1有必要满足某些标准才能继续其增长。

如果USD1不遵守即将出台的法规，它可能面临维持其市场地位的挑战。监管框架的这些潜在变化可能导致项目进行重大调整，特别是在其治理和结构方面。目前，该项目将如何解决这些问题以及是否能够满足GENIUS法案设定的要求仍有待观察。

与特朗普有关的USD1稳定币因认证报告延迟面临审查一文最先出现在CoinCentral上。

