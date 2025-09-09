交易这名球员将使湖人队立即成为争冠热门

新奥尔良，路易斯安那州 – 3月27日：洛杉矶湖人队的勒布朗·詹姆斯（6号）在2022年3月27日于新奥尔良路易斯安那州思慕雪王中心举行的NBA比赛第三节中被新奥尔良鹈鹕队的赫伯特·琼斯（5号）防守。新奥尔良鹈鹕队以116比108赢得比赛。用户须知：用户明确承认并同意，通过下载和使用此照片，用户同意遵守盖蒂图片许可协议的条款和条件。（照片由肖恩·加德纳/盖蒂图片社提供） 盖蒂图片社

尽管拥有NBA历史上最伟大的两位进攻型球员勒布朗·詹姆斯和卢卡·东契奇，以及另一位随着赛季推进变得越来越致命的新星奥斯汀·里维斯，洛杉矶湖人队仍未成为真正的顶级争冠球队。

博彩公司（如BetMGM）将他们视为西部联盟的中游队伍，主要是因为他们缺乏优秀的角色球员来辅助他们星光熠熠的三巨头。

考虑到场上同时只能有五名球员，而你可能希望詹姆斯、东契奇和里维斯尽可能多地在场上，其余两个位置应该由一名擅长冲击篮筐/保护篮筐的中锋和一名高水平的防守型锋卫摇摆人填补，后者能够防守多个位置，同时在进攻端不会成为负担。

他们休赛期的重磅引援——德安德烈·艾顿——能否满足第一个需求仍有待观察。他在菲尼克斯太阳队的表现给人一些希望，认为他可能是这个角色的合适人选。然而，对于他们当前阵容中是否有人能够弥补另一个明显弱点，则没有太多乐观的理由。

湖人队确实有一系列愿意担当的候选人——马库斯·斯马特、八村塁、盖布·文森特、贾里德·范德比尔特、杰克·拉拉维亚和道尔顿·克内赫特。但他们都存在严重的问题。

拉拉维亚和克内赫特有望成为不错的进攻辅助球员，但如果要他们担任主要的防守尖兵，则远超出了他们的能力范围。范德比尔特和斯马特拥有出色的防守背景，但对他们进攻能力和可用性的担忧超过了这些声誉。文森特可能是这个组合中最平衡的球员，但他的身高（6英尺2英寸）限制了他的防守效能。同时，八村塁缺乏成为顶级外围防守者所需的敏捷性和灵活性。

这意味着——除非这些球员中有人出现意外的飞跃——湖人队需要引进一名球员来担当这一角色。问题是这类球员需求量很大，而且大多数都已经被他们效力的球队给予了丰厚的薪资（例如OG阿努诺比、杰伦·约翰逊和杰伦·萨格斯）。

幸运的是，有一位球员完全符合湖人队的需求，可能以合适的价格获得，并且尚未签订昂贵的合同。

赫伯特·琼斯将是洛杉矶湖人队交易的完美人选

如果你还没有从缩略图或前面部分的简短描述中猜出，我们所指的球员是新奥尔良鹈鹕队前锋赫伯特·琼斯。

自2021年进入联盟以来，琼斯已经确立了自己作为联盟中最出色/最全能的锋卫防守者之一的地位。在他职业生涯的前四个赛季中，琼斯在防守估计正负值（根据Dunks & Threes的数据）方面均排在第86百分位或更高。

他兼具臂展（7英尺0英寸）和隐藏的力量，使他能够防守各种体型和大小的球星。上赛季，他85%的上场时间都在打大前锋或中锋位置——这证明了他能够防守场上所有五个位置的能力。

总的来说，琼斯应该有能力单凭一己之力提升这支摇摇欲坠的防守。

赫伯特·琼斯2024-25赛季球员卡。 BBall Index。

琼斯在进攻端的影响力远不如他在防守端，但他在这方面已经取得了显著进步。在2023-24赛季，琼斯三分球命中率达到41.8%（第93百分位），同时每75次进攻中尝试近四次篮下投篮（第46百分位）。理论上，他应该能够充分利用东契奇/詹姆斯/里维斯为他创造的优势，从而保持在场上的价值。

除了与三巨头在场上的出色契合度外，琼斯的合同至少受控制到2029年。在接下来的两个赛季中，他的薪资将占用不到10%的薪资帽空间，之后他的新合同生效，仍将保持在13%以下。

由于琼斯2025-26赛季的薪资上限影响很小（1390万美元），湖人队很容易凑出相应的匹配薪资（八村塁或盖布·文森特应该可以做到）。当然，考虑到琼斯对高水平阵容的灵活适应性，湖人队将不得不付出宝贵的选秀资本（我猜至少两个首轮选秀权，但谁知道鹈鹕队新管理层会怎么想），但这是值得的，因为他的年龄（下赛季开始时他将是27岁）与东契奇（26岁）和里维斯（27岁）很匹配。

由于琼斯在本休赛期签署了续约合同，湖人队将不得不等到1月14日才能实际完成这笔交易。但即便如此，他们在季后赛开始前仍有几个月的时间将他融入阵容。

随着詹姆斯辉煌的NBA职业生涯接近尾声，湖人队愿意付出多少资产来帮助他获得第五个NBA冠军还是个未知数。但如果洛杉矶想要最大化当前阵容的潜力，引进琼斯将是完美的方式。