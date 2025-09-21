交易员测试 ChatGPT 进行比特币价格预测

当输入RSI、MACD和MVRV指标时，ChatGPT能反映比特币关键价位

交易者测试ChatGPT进行BTC预测，但注意到缺乏链上数据的局限性

当与人类市场判断结合时，AI作为桌面工具显示出潜力

交易者已开始测试一个新问题：ChatGPT能否预测比特币的下一步走势？该模型不会扫描区块链或追踪鲸鱼钱包。但当与清晰的图表和强有力的指标结合时，它能反映出重要的价位水平。

ChatGPT如何预测比特币的下一步走势？

用丰富数据和专家分析提示GPT-5

结果取决于输入的质量。简单的提示会给出宽泛的答案。详细的数据输入，如RSI、MACD、MVRV比率，会产生更精确的预测。

一个典型例子是分析师Ali Martinez绘制的图表，显示比特币需保持在115,400美元以避免滑向93,600美元。当该图表通过ChatGPT处理时，得出了相同的价位水平。

用不同的图表和引入基本面参数提示ChatGPT的GPT-5模型时，出现了不同的预测。

随后我们创建了一个场景，移除MVRV只保留RSI和MACD，偏向转为看跌，标示出动能减弱。

交易者将其付诸实践

在X平台上，交易者primedealer将一分钟BTC图表与堆叠移动平均线输入到模型中。

有趣的是，ChatGPT向该交易者提供了预测，认为BTC价格的看跌情绪多于看涨情绪。

我们测试的场景表明，ChatGPT并非凭空创造信号；它是根据输入的信号进行结构化处理，反映分析师的逻辑。

局限性依然明显

ChatGPT无法获取原始区块链流动、清算热图或实时订单簿。这就是为什么它无法替代Glassnode、Santiment或CryptoQuant。它最适合作为一个综合层，从提供给它的数据中快速生成结构化输出。

以太坊联合创始人Vitalik Buterin正是主张这样一种模式；一种在人类监督下提供辅助，保持预测合理的AI。

相关：Buterin拒绝AI主导治理，推动"信息金融"并保留人类审查

超越比特币：案例研究

分析师已经在扩展对其他资产的测试。例如，知名加密货币分析师Rob Cunningham本月早些时候要求ChatGPT对XRP价格进行预测。

值得注意的是，Cunningham让ChatGPT仅依靠即将推出的交易所交易基金可能带来的170亿美元现金流入XRP的情况。有趣的是，ChatGPT做出了详细的XRP价格预测，包括潜在的高点、平均值和低点。

因此，通过ChatGPT获得高度信息化的比特币价格预测是可能的。然而，明智的做法是在提示中为生成式AI提供正确的数据，以获得最准确的预测。

相关：ChatGPT基于170亿美元ETF流入和12个月FOMO的XRP价格目标