交易员认为美联储有可能降息半个百分点

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:43
交易员于2025年8月29日在纽约证券交易所工作。

纽约证券交易所

交易员保留了美联储下周可能将关键利率下调半个百分点的选项，尽管华尔街大多数人认为这样做的门槛相当高。

在市场定价的最可能情况下，美联储将在9月17日将隔夜基金利率下调25个基点，即0.25个百分点。根据芝商所的FedWatch工具（该工具基于30天联邦基金期货合约衡量美联储行动的可能性），周一下午降息0.25个百分点的概率约为88%。

然而，这留下了一个微小的可能性，即中央银行的联邦公开市场委员会仍可能实施半个百分点的降息，就像它在2024年9月会议上所做的那样。这种可能性为12%，因为交易员不考虑委员会可能按兵不动的任何可能性。

在周五的就业报告显示8月非农就业岗位仅增加22,000个，而失业率上升至近四年高点4.3%后，市场情绪更加倾向于美联储放松政策。

"疲软的8月就业报告将帮助委员会达成共识，不仅本月应恢复降息，而且在未来几个月可能适合进一步降息，"花旗集团经济学家Andrew Hollenhorst在就业数据发布后的一份报告中表示。

虽然Hollenhorst认为联邦公开市场委员会可能会有一些支持更大幅度行动的声音，但"我们认为委员会大多数成员不会支持50[个基点]的降息"。可能支持更大幅度行动的人包括理事Michelle Bowman和Christopher Waller，以及如果参议院在美联储召开会议前确认他的话，还有Stephen Miran。

花旗持有一个略微不同于共识的观点，认为随着官员们关注当前通胀趋势并更加关注劳动力市场的疲软，联邦公开市场委员会将在接下来的五次会议中每次都降息。这一预测基于美联储官员继续担忧通胀但更加关注就业。

"8月就业报告巩固了美联储在即将举行的会议上实施一系列保险性降息的理由，"野村经济学家David Seif写道。"随着通胀风险上升，我们预计官员们需要看到更明确的劳动力市场压力证据或市场金融条件急剧收紧，才会采取更激进的宽松政策。"

当前市场预期是美联储下周降息，跳过10月，然后在12月再次降息。

自从联邦公开市场委员会主席开始在每次会议后举行新闻发布会以来——这一做法始于2019年，由现任主席Jerome Powell开始——美联储在调整利率期间跳过会议的情况很少见。

然而，阿波罗经济学家Torsten Slok表示，政策制定者现在处于一个棘手的位置，通胀仍高于目标，就业形势疲软，使中央银行稳定物价和充分就业的双重目标相互冲突。

CPI前瞻

美联储官员将在本周晚些时候获得生产者和消费者价格的通胀数据，这是会议前的最后一次重要数据发布。道琼斯调查的经济学家预计，所有项目的通胀率将上升至2.9%，尽管核心通胀率预计将保持在3.1%。高于预期的CPI可能会确定降息0.25个百分点的行动。

"在最坏的情况下，如果通胀意外上升，这将真的使情况变得棘手，我们可能会在下周开始讨论这个问题，"Slok周一在CNBC上表示。"也就是说，当双重使命的一方说应该降息，而另一方说应该加息时，美联储如何制定政策？"

Slok表示，他仍然预计即使面对顽固的通胀，美联储的倾向也会是放松政策。

"我认为他们将开始更多地讨论通胀预期，并开始减少对当前通胀的关注，转而关注未来通胀，"他说。

来源：https://www.cnbc.com/2025/09/08/traders-see-a-chance-the-fed-cuts-by-a-half-point.html

