交易者放弃柴犬预测，转向Pepeto预售的100倍潜在收益

市场再次苏醒。经过长时间的低迷后，绿色蜡烛正在回归，提醒交易者他们最初进入加密货币的原因——大幅波动和改变生活的收益。然而，对于2025年柴犬价格预测，问题很简单：传奇仍然是正确的道路，还是是时候探索新的领域？

目前，柴犬(SHIB)似乎正在失去动力，这种疲软趋势在许多曾经引领整个周期的知名币种中都很明显——横向交易、轻微推动和减弱的速度。这就是为什么每一个严肃的柴犬价格预测讨论都回到同一个核心观点：如果老巨头不再领先，那么下一轮行情往往会更早开始，当价格很小而增长空间很长时。

进入预售。这是投资者在寻求扩展空间而非仅仅接受剩余机会时的去处。而一个预售项目继续抢占头条：Pepeto (PEPETO)。它将强大的社区文化与实际效用相结合，起始价格设计为非对称收益。在本文中，我们将探讨柴犬目前的表现，以及为什么Pepeto在头条赶上之前作为一个具有巨大回报潜力的代币仍然是关注的焦点。

柴犬价格预测

还记得柴犬首次爆发时的感觉吗？小额购买变成了超大成功故事。屏幕上充满了截图，朋友给朋友发短信，每一个新高都吸引着下一波人群。这是令人振奋的——几周内实现真正的财富。但市场在不断发展。曾经看似明显的交易现在看起来拥挤、缓慢且不那么令人兴奋。如果你正在寻找下一个大动作，问问自己：SHIB仍然是正确的选择，还是巨大的上涨空间已经过去？

今天，柴犬(SHIB)徘徊在短期支撑位附近，上方就是阻力位。交易量低迷，订单簿薄弱。实际买入流量的激增可能会稳定价格，而沉重的卖出压力可能会测试更低水平。对于新的突破，交易者会关注交易所资金流入、鲸鱼钱包和链上活动增加作为早期信号。简而言之：柴犬价格预测似乎平衡，但它需要交易量，而且需要快速点燃下一波浪潮。

阻力是结构性的。尽管以太坊联合创始人Vitalik Buterin在2021年5月销毁了约410万亿SHIB，但目前流通供应量仍接近590万亿。达到0.01美元的目标将意味着接近5.9万亿美元的估值——这是一个巨大的挑战。链上活动已经减弱，Shibarium交易从2025年7月27日的462万下降到2025年8月25日的约624,140，表明使用率降低。所有权高度集中，前十个钱包持有约62%的供应量——这种不平衡可能会抑制更广泛的参与。

这就是为什么许多柴犬的早期支持者现在正在寻找其他地方的非对称设置——低入场价格和长期增长路径的项目。Pepeto就是这样一个强有力的候选者。让我们深入了解为什么投资者今天正转向Pepeto而非SHIB和其他预售项目。

来源：TradingView / CoinMarketCap

为什么交易者正从柴犬转向Pepeto

想象一下你以后会讲述的故事：当加密货币市场再次苏醒时，你抓住了时机，选择了正确的代币，并迅速采取行动。这就是为什么许多聪明的投资者现在正在行动——他们不想错过成为下一个百万富翁代币的机会。看起来将成为那个阶段的项目，你真的不应该错过的，是Pepeto，目前正处于预上市、预售和社区建设阶段。凭借微小的入场价格和长远的发展前景，这是聪明资金早期流入的地方。

Pepeto不是在复制柴犬；它是在升级蓝图。建立在以太坊上，它利用深度流动性并将文化与强大工具配对：零费用交易所实现快速交易，跨链桥实现无缝价值转移，以及227%年收益率的质押奖励，奖励早期信徒。每笔交易都涉及PEPETO代币，将实际使用转化为稳定需求而非炒作。现在迷因周期比以往任何时候都快，有青蛙币、Pepe克隆币等等，但只有少数项目将炒作与实际效用相结合——Pepeto的目标是占据这一赛道。

预售已经筹集了超过670万美元，因为支持者看到的不仅仅是一个迷因——他们看到在0.000000153美元的价格下有100倍的机会，在主要上市重新定价基本面之前。你不必全力以赴，但如果你忽视它，你就选择了在旁观，而其他人正在写下一个"我本应该买入"的帖子。

结论

Pepeto (PEPETO)正迅速确立自己作为现在最佳购买加密货币的地位。虽然Bonk在Solana上仍然是一个强有力的竞争者，并将继续保持相关性，但其庞大的规模和以空投为中心的方法使得另一次大规模的50倍或100倍飙升不太可能。

Pepeto结合了真实的迷因文化与日常实际使用——提供零费用交换、原生跨链桥、透明的代币经济学和227%年收益率的质押奖励——所有这些都在远低于1美元的入场点。

如果你的目标是真正的上涨空间，现在是跳入Pepeto的完美时机，趁其预售仍在进行且价格较低。早期支持者正在为下一轮牛市和获得改变生活的收益的机会做好准备——不要错过你的机会。像这样的机会很少见，而且几乎不会出现两次。

