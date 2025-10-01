交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
随着Dogecoin鲸鱼出售4000万个代币，投资者寻求具有实际应用和高增长价值的实用性替代品。Mutuum Finance (MUTM)是最令人印象深刻的。目前价格为$0.035，MUTM已经在预售中达到超过$16.55百万，并拥有超过16,660名持有者，为市场提供更高的曝光度。Mutuum Finance提供[...]随着Dogecoin鲸鱼出售4000万个代币，投资者寻求具有实际应用和高增长价值的实用性替代品。Mutuum Finance (MUTM)是最令人印象深刻的。目前价格为$0.035，MUTM已经在预售中达到超过$16.55百万，并拥有超过16,660名持有者，为市场提供更高的曝光度。Mutuum Finance提供[...]

顶级实用性驱动的山寨币可购买，因为Dogecoin大户抛售4000万代币

作者：Cryptopolitan
2025/10/01 09:00
TOP Network
TOP$0.000096--%
RealLink
REAL$0.06927+2.15%
FINANCE
FINANCE$0.0004031+34.23%
Moonveil
MORE$0.004695-8.08%

随着Dogecoin鲸鱼出售4000万个代币，投资者寻求具有实际应用和高增长价值的实用型替代品。Mutuum Finance (MUTM)是最令人印象深刻的。目前价格为$0.035，MUTM在预售中已达到超过$16.55百万，并拥有超过16,660名持有者，为市场提供更高的曝光率。 

Mutuum Finance提供一个运作中的DeFi平台，具有点对点和池化借贷、灵活的质押奖励，以及快速扩展的全球社区。与基于迷因的币种不同，Mutuum Finance提供实际的金融实用性，吸引零售和鲸鱼投资者，并正在成为2025年值得关注的上升趋势山寨币。

Dogecoin鲸鱼抛售引发市场热议，投资者应关注什么

过去24小时内，Dogecoin (DOGE)因鲸鱼钱包出售超过4000万个代币而登上新闻，这引发了对短期价格走势的猜测。

分析师表示，如此大规模的代币销售确实表明市场压力，但并非所有鲸鱼活动都是看跌的，有些可能是获利了结或作为更大市场趋势的一部分转向不同的资产类别。

历史趋势表明DOGE在此类调整后会反弹，但交易者正密切观察交易所资金流入和交易量，以获取下一步方向的线索。当投资者试图解读DOGE中这种加剧的波动性时，其他一些人正在关注具有强大实用性和增长前景的替代加密货币，如具有更稳定金融机会的新兴DeFi平台。

Mutuum Finance预售势头强劲 

Mutuum Finance (MUTM)在其预售第6阶段继续取得强劲增长，已吸引超过16,660名投资者，并达到超过$16.55百万的高点。不断增加的参与表明人们对该项目长期潜力和去中心化金融未来愿景的信心不断增强。

作为其安全和透明文化的又一例证，Mutuum Finance已与CertiK合作推出价值$50,000的漏洞赏金计划。通过该计划，安全工程师和开发人员可以寻找平台在四个严重级别（即关键、重大、次要和低级）的漏洞。该计划只是Mutuum为使其基础设施更加安全并赢得其不断增长的社区信任而采取的众多步骤之一。

动态利率和最大效率

Mutuum Finance协议的核心是一个根据流动性水平调整的算法实时浮动利率系统。在高流动性时期，借款成本降低，从而促进借贷和资金流入。在低流动性时期，借款成本上升，以促使新存款和贷款偿还。自我平衡确保自然平衡，这抑制了过度杠杆风险并维护整体生态系统健康。

效率也来自抵押品优化，特别是在相关资产被抵押的情况下。

以适当方式持有的抵押品享有更高的借款能力，具有改进的贷款价值比(LTV)条件，而储备因素在市场不确定性时期充当缓冲。

资产波动性受到增加的储备要求约束以最小化不确定性，但稳定的低波动性资产可以有更高的借款能力，同时降低清算风险。LTV比率和清算点会动态调整以适应其列出的每种代币的独特波动性特征，在整个平台上均匀分散风险。 

凭借预售的成功、复杂的风险管理技术以及对透明度和安全性的坚定承诺，Mutuum Finance (MUTM)正迅速成为DeFi网络中一个全面且可行的长期采用、增长和成功的网络。 

参与预售

Mutuum Finance (MUTM)正跻身2025年最可行的实用型山寨币之列，从超过16,660名投资者那里筹集了超过$16.55百万，并以每币$0.035的价格售出了其第6阶段预售的50%以上。随着Dogecoin的鲸鱼通过抛售4000万个代币造成市场不确定性，投资者现在正转向具有实际实用性和强大基本面的项目。凭借其创新的DeFi借贷平台、动态利率模型和以安全为中心的生态系统，MUTM是具有高增长潜力的顶级竞争者。在预售结束前预留您的位置。 

有关Mutuum Finance (MUTM)的更多信息，请使用以下链接：

网站：https://mutuum.com/

Linktree：https://linktr.ee/mutuumfinance

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5247+9.05%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005173+15.10%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.09+2.37%
RealLink
REAL$0.06942+2.54%
DeFi
DEFI$0.000841+4.99%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004704-7.89%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,076.01
$105,076.01$105,076.01

+0.01%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,521.78
$3,521.78$3,521.78

+0.06%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5182
$2.5182$2.5182

-0.43%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.64
$165.64$165.64

-0.39%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17796
$0.17796$0.17796

-0.70%