2025年的预售周期充满了竞争者。从由迷因驱动的炒作到承诺长期扩展的网络，新项目都在争夺关注度。然而，在一个奖励实际交付而非噪音的市场中，那些获得真正关注的项目正在证明其设计能够满足需求。

这份清单关注4个领先的预售项目，首先是BlockDAG。凭借限时0.0015美元的入场价和利润丰厚的实时测试网，BlockDAG团队在正式启动前就已证明了其吸引力。

1. BlockDAG (BDAG)：觉醒测试网展示了以太坊所错过的机会

BlockDAG是今年资金最充足的预售项目，原因显而易见。其模型将有向无环图(DAG)的可扩展性与工作量证明(PoW)的安全性相结合。虽然许多区块链只能选择交易速度或强验证其中之一，但BlockDAG使用分层系统，支持并行处理同时保持验证标准。这种设置看起来像是从未出现的以太坊3.0版本，但没有瓶颈。

使其脱颖而出的是它已经上线运行。觉醒测试网正在运行中，配备了区块浏览器、矿工仪表板和X1移动挖矿应用程序，目前每天有超过300万人使用。迄今为止，BlockDAG已筹集近4.2亿美元，售出265亿枚代币，入场价仍为0.0015美元。

除了这些数字外，全球已发货20,000台硬件矿机，证明其采用不仅仅是数字上的。对于那些询问本季度应购买哪些顶级预售加密货币的人来说，BlockDAG (BDAG)无疑是讨论的重要部分。

2. Little Pepe：迷因流行但缺乏进展

Little Pepe被定位为下一个病毒式迷因游戏，将幽默与持币者功能相结合以鼓励持有。其品牌定位大胆，迷因继续广泛传播。然而，当涉及到实际开发时，其产出与获得的关注度不匹配。

白皮书强调"社区文化"和质押机制，但没有确认的产品、审计或时间表。没有可交互的测试网或浏览器。他们更新中展示的质押仪表板仍处于预Alpha阶段，没有宣布发布日期。对于那些只寻求幽默的人来说，Little Pepe可能满足这一角色。但对于任何寻找顶级预售加密货币购买的人来说，在实用产品和可用工具至关重要的情况下，它远远落后。

3. Maxi Doge：网上炒作，但技术基础薄弱

Maxi Doge在2025年建立了显著的关注度，这得益于迷因活动、Telegram群组和影响者推广。其预售在四月和五月期间因与病毒式X（前Twitter）帖子相关联而引起了关注高峰。然而，在更仔细的审查下，其技术基础看起来并不清晰。

可用文档很少。没有公开的工作演示或代码库，关于结构和可持续性的关键问题仍未得到解答。没有浏览器，没有测试网，也没有矿工活动来显示进展。

Maxi Doge可能通过社交活动吸引暂时的关注，但没有可见的技术交付，很难将其视为顶级预售加密货币之一，特别是与已经展示工作基础设施和可衡量规模的BlockDAG相比。

4. PepeNode：扩展愿景停留在概念阶段

PepeNode将自己宣传为迷因生态系统的Layer-2扩展设计，旨在降低费用并提高速度。其路线图指向zk-rollups、NFT工具和改进的质押。然而，在目前阶段，它主要还停留在纸面上。

没有实时的Layer-2演示。质押平台已经面临两次延迟，开发者更新也不定期。对于那些权衡顶级预售加密货币购买选择的人来说，PepeNode尚未提供可用产品或交付证明。

与已经拥有完整测试网并发货超过19,500台矿机的BlockDAG相比，PepeNode显然处于早期阶段。它可能在以后吸引兴趣，但目前尚未被定位为顶级预售项目。

最终说明

2025年的预售市场正在被交付证明所塑造。Little Pepe提供幽默但缺乏进展。Maxi Doge聚集人气但缺乏结构。PepeNode有想法但几乎没有成果。然而，BlockDAG已经在技术和财务上取得了成果。

售出超过265亿枚代币，筹集近4.2亿美元，并由功能完善的测试网支持的实时基础设施，BlockDAG已经展示了真正的进展。对于那些关注顶级预售加密货币的人来说，它提供了工作产品、折扣入场和增长潜力的最强组合之一。