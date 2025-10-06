交易所DEX+
随着比特币突破$125K，顶级迷因币有望获得巨大收益

作者：CoinPedia
2025/10/06 14:45
Purple Pepe Price Prediction

这篇文章《随着比特币突破12.5万美元，顶级迷因币有望获得巨大收益》首次发表于Coinpedia金融科技新闻

比特币已经打破了之前的历史最高记录，在2025年10月第一周飙升至125,559美元。现在，焦点可能转向大市值迷因币，因为季节性交易员Altcoin Sherpa指出，像Dogecoin和Fartcoin这样的币种历来在比特币大幅上涨后会出现飙升，这为迷因币投资者提供了潜在机会。

比特币突破引发大市值迷因币行情

加密货币交易员Altcoin Sherpa表示，当比特币表现出强劲价格走势时，大市值迷因币通常会首先移动。例如，随着比特币攀升，DOGE在2024年11月飙升，月涨幅达40%，达到0.438美元。

同样，Fartcoin在2025年5月也出现了巨大涨幅，最高达到0.90美元，日交易量达到1.6亿美元。这些例子显示了一个明显的模式，当比特币上涨时，迷因币通常会迅速跟进。

Fartcoin price chart

支持迷因币增长的另一个因素是，这些代币中的许多已经下跌了数月，使它们处于与其他币种不同的市场周期阶段。 

来自Fartcoin和$SPX等币种的早期走势已经显示出积极信号，暗示市场可能正在为另一轮由迷因驱动的反弹做准备。

哪些迷因币可能引领下一轮反弹？

在每个周期中，通常只有1到4个迷因币成为表现最佳的币种，这使得选择下一个赢家成为一个真正的挑战。 

同时，这使投资者更难决定是坚持像Doge、Shiba Inu和Pepe这样的老牌币种，还是尝试像Fartcoin和其他"无用、恶搞"币这样更新、风险更高的选择？ 

Sherpa还警告说，大多数迷因币可能会落后，只有少数几个可能会引领下一轮反弹。交易者需要仔细考虑他们的风险和可用资金。 

行动前观察比特币

最终，大市值迷因币的走势将紧密跟随比特币的下一步动向。Altcoin Sherpa建议交易者密切关注比特币，因为BTC在这次突破后的走势将决定哪些迷因币在未来几周上涨。

从历史上看，这些币种首先移动，为那些准备好乘坐迷因币反弹浪潮的人提供了早期机会。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

