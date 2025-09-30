顶级加密货币监管者艾德里安·哈里斯在四年后离开关键金融职位

Adrienne Harris 将卸任纽约金融服务部主管一职，结束了她四年的任期，在此期间她处于华尔街监管和美国加密货币监管的中心位置。

州长 Kathy Hochul 周一宣布，Harris 将由 Kaitlin Asrow 接任，后者将于 10 月 18 日成为代理主管。

Asrow 在过去四年里担任该机构研究与创新执行副主管，负责数字资产公司的许可和监管工作。

在监管机构任职期间，Asrow 帮助建立了全球最大的数字资产监管团队之一。她此前曾在美联储和金融服务创新中心(现称为金融健康网络)工作。

Harris 在加密货币增长期间于 2021 年接管 NYDFS

NYDFS 成立于 2011 年，监管范围广泛，包括全球银行、保险公司、抵押贷款机构、汇款机构以及在纽约 BitLicense 框架下运营的加密货币公司。

其监管范围覆盖了摩根大通、巴克莱和德意志银行等巨头，以及 Coinbase、Circle 和 Paxos 等数字资产提供商。

Harris 于 2021 年接任主管一职，迅速成为最著名的加密货币监管者之一。她将部门的虚拟货币团队从 3 名员工扩展到 60 多名专家，建立了被认为是全球最大的加密货币监管部门。

NYDFS 发布美国首个美元支持稳定币标准

她的方法将消费者保护与明确的公司指导相结合。在她的领导下，NYDFS 发布了八项监管指南。这些指南包括美国首个美元支持稳定币标准。它们还涵盖了加密货币破产期间处理客户资产的规则，以及使用区块链分析打击金融犯罪的实践。

此外，Harris 致力于更新 2015 年首次推出的 BitLicense 制度。她完善了代币上市和退市政策。她还明确了"绿名单"代币的规则。此外，她将框架扩展到在 Ethereum 和 Solana 等区块链上发行的稳定币。这些变化继而影响了联邦提案和关于数字资产监管的国际辩论。

支持者表示，她的领导使纽约成为全球数字资产监管的基准。然而，批评者指出，这对初创企业造成了合规负担，它们通常将纽约视为最难进入的市场之一。

市场结构的全球协调增加了监管需求

Harris 的离职正值金融监管机构面临越来越大压力的时期。他们必须平衡创新与系统性保障。此外，稳定币的兴起、关于中央银行数字货币的辩论以及关于市场结构的全球对话都凸显了州级领导在塑造美国政策中的重要性。

同时，Asrow 的任命标志着连续性，特别是在数字资产方面。她在为加密货币公司建立监管能力方面的经验将至关重要。此外，预计她将在行业面临快速增长和日益严格审查的下一阶段引导该机构。