拥有最近创下历史新高的顶级加密资产，$BTC 今日主导市场

根据凤凰集团2025年10月5日的报告，最近有几种知名加密货币达到了历史最高价格（ATH）。创下新的ATH对加密市场乐观情绪产生重大影响，并吸引加密交易者和投资者。这份清单包括达到ATH的前10种加密货币，其中包括加密领导者比特币，其历史最高价格超过12.5万美元。

USDai ($USDAI)是成功达到ATH价格的顶级加密货币，在2025年10月4日达到1.06美元。在达到ATH后，$USDAI价格下跌了-0.3%，尽管它已回升至1.06美元，目前正以此价值交易。此外，$BNB、$ORDER、$HYPE和其他几种加密货币凭借其上升轨迹吸引了加密交易者和投资者。

比特币在12.5万美元创新高，而山寨币难以保持涨势

比特币($BTC)在这份ATH达成者名单中位居第二位。$BTC在2025年10月5日达到了125,559.20美元的ATH价格。同样，BNB($BNB)目前的交易价格为1164.01美元，较其1190美元的ATH值下跌了-2.3%。这些价值每天都在波动，有时达到ATH，有时达到ATL（历史最低点）。凤凰集团已在其官方X账户上公布了其中一种加密货币的统计数据。

Orderly($ORDER)也是达到ATH价格的加密货币之一，在2025年10月5日达到0.47美元，但在经历-7.4%的下跌后，目前交易价格为0.43美元。$ORDER的下跌百分比远高于$USDAI、$BTC和$BNB。

同样，Hyperliquid($HYPE)在ATH达成者名单中努力争取第五位置。$HYPE在2025年9月18日达到了59.26美元的ATH价格，之后经历了-17.2%的严重下跌，目前以49.07美元的新价格交易。

Falcon Finance从ATH下跌73%，其他跟随

Aster($ASTER)是达到2.41美元ATH的加密货币，在价格下跌-23.9%后，目前可以1.83美元交易。下一个，Hemi($HEMI)，目前交易价格为0.092美元；它也面临了从其ATH 0.18美元下跌-51.0%的重大跌幅。

Avantis($AVNT)在这场竞赛中获得倒数第二位置，成功达到2.62美元的ATH，然后突然面临-56.7%的下跌，出现1.14美元的新交易价格。最后但同样重要的是，Falcon Finance($FF)达到了0.66美元的ATH，也是唯一一个面临-73.1%巨大跌幅的加密货币，目前以0.18美元交易。