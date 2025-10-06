交易所DEX+
随着第四季度开始流动性改善和头条催化剂的出现，对低估的山寨币的寻找正在加剧。分析师和市场[…] 这篇文章《现在购买的三大隐藏宝石山寨币 — 2025年大涨前突出的ADA、Kaspa和XRP》首次出现在Coindoo上。

现在购买的三大隐藏宝石山寨币 — 2025年大涨前备受瞩目的ADA、Kaspa和XRP

作者：Coindoo
2025/10/06 10:30
随着第四季度开始，流动性改善和头条催化剂的出现，对低估山寨币的寻找正在加剧。分析师和市场交易员在过去一天里，在一系列发展和稳定的链上牵引力之后，正关注CardanoADA）、KaspaKAS）和XRP

当分析师在2025年的涨势前聚焦ADA、Kaspa和XRP时，MAGACOIN FINANCE正悄然崛起成为一个隐秘的竞争者——许多人认为，如果其势头继续以当前速度增长，它可能会与2017年早期ADA的收益相媲美。

Cardano (ADA)：ETF热潮与升级浪潮

在重新获得趋势支撑后，ADA在0.80-0.90美元区间交易，技术分析师注意到其干净地回到50日简单移动平均线上方——这通常是卖家疲惫的首个信号。

ADA TradingView

过去24小时的情绪分析强调，ETF决策周期加上持续的扩展工作使ADA保持在第四季度的顶级观察名单上。如果价格保持在最近突破区域上方，分析师预测在动能持续的情况下，上行目标点在1.15美元及以上。

除了价格，故事线仍然是执行：Hydra吞吐量工作、生态系统资金和大型钱包持续积累。结合每周不断增长的交易量，这些信号表明，任何向先前支撑位的下跌都被耐心资本视为机会而非退出点。

Kaspa (KAS)：采用BlockDAG的PoW速度游戏

Kaspa的卖点没有改变——这正是重点。它是使用BlockDAG架构处理并行区块的领先工作量证明项目，几乎可以即时确认，这一设计已经稳步建立了忠实的矿工和开发者基础。

价格追踪器显示，随着更广泛市场的轮动，KAS正在巩固，交易者关注新上市、DeFi工具和持续的性能升级等催化剂，作为下一轮上涨的潜在跳板。

XRP：ETF倒计时与银行轨道扩展

随着ETF时间表的临近，XRP继续吸引机构关注。在过去一天，XRP突破3.00美元，同时伴随着SBI相关借贷的推出，强化了支付网络轨道加上新的风险敞口工具可以支撑进一步资金流动的叙述。与此同时，

报告强调了最近ETF路径如何通过截止日期动态推进，使美国批准在10月份保持聚光灯下。关键阻力仍在3.10美元附近；坚决突破将验证交易者讨论的年底更高目标。

合作伙伴关系讨论和指数纳入继续将XRP定位为一种效用驱动的资产，相对于投机性名称，资金分配者可以为其辩护。

MAGACOIN FINANCE：安静的攀登者

当关注集中在ADA、KAS和XRP时，MAGACOIN FINANCE已经悄然进入更多观察名单，成为一种低价山寨币，通过了基本的机构卫生检查。

该项目确认了外部审计（HashEx/CertiK），发布了关于合约安全性和已知风险缓解的发现——这对于要求透明、可验证审查的资金分配者来说是一个重要的检查项，即使是在探索性仓位调整之前。

这里的论点很直接，而不是依赖炒作周期：将稀缺倾向的代币机制与精简的路线图结合，让流动性在大盘上涨时发现它。

最终总结

随着第四季度催化剂的临近，ADAKASXRP各自提供了不同的理由出现在聪明资金的雷达上——ADA的技术重置，Kaspa的高吞吐量PoW架构，以及XRP的ETF加支付动力。

对于寻找更早期曲线的交易者，MAGACOIN FINANCE增加了一个经过审核的、低价格的异常值，可以与头条名称一起跟踪。保持灵活，尊重水平，并随着2025年的设置成形，密切关注新闻。

探索MAGACOIN FINANCE：
网站：https://magacoinfinance.com

X：https://x.com/magacoinfinanceTelegram：https://t.me/magacoinfinance

本出版物为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面上的内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。鼓励读者在进行任何加密货币相关行动之前进行自己的研究。Coindoo将不会直接或间接对使用或依赖任何内容、商品或服务提及而导致的任何损害或损失负责。始终进行自己的研究。

文章"现在购买的三大隐藏宝石山寨币——2025年涨势前ADA、Kaspa和XRP备受关注"首次发表于Coindoo。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

