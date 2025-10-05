交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
分析师强调XRP、Cardano (ADA)和Hedera (HBAR)是2026年前购买的三大最佳山寨币。[…] 这篇文章《2026年前购买的三大最佳山寨币：XRP、ADA和HBAR被分析师评为隐藏宝石》首次发布于Coindoo。分析师强调XRP、Cardano (ADA)和Hedera (HBAR)是2026年前购买的三大最佳山寨币。[…] 这篇文章《2026年前购买的三大最佳山寨币：XRP、ADA和HBAR被分析师评为隐藏宝石》首次发布于Coindoo。

2026年前购买的三大最佳山寨币：XRP、ADA和HBAR被分析师评为隐藏宝石之选

作者：Coindoo
2025/10/05 21:00
TOP Network
TOP$0.000096--%
瑞波币
XRP$2.5193+8.79%
爱达币
ADA$0.5803+1.09%
Hedera
HBAR$0.18833+8.41%

分析师已经强调XRP、Cardano (ADA)和Hedera (HBAR)是2026年前购买的三大最佳山寨币。除了这些选择外，MAGACOIN FINANCE作为分析师隐藏的宝石引起了关注，许多人指出其实用性和与大市值代币相比的快速增长空间。

XRP可能引领机构资金流入

XRP仍然是2026年前购买的最佳山寨币中最受关注的名称之一。美国政府运营的最近延迟可能会减缓XRP ETF的批准，但分析师认为这为散户买家创造了购买窗口。

机构需求持续增长。数据显示，大型钱包在8月份累积了近10亿美元的XRP，鲲鱼最近又增加了2.5亿个代币。他们的总持有量现在达到92亿XRP，价值超过270亿美元。

社区将此视为机构通过ETF进入前的定位机会。一些预测表明，一旦ETF上线，XRP可能会攀升至两位数价格，估计范围从22美元到50美元。

XRP目前的价格为2.99美元，交易者正关注3美元水平作为下一个里程碑。对于那些寻找2026年前购买的最佳山寨币的人，分析师将XRP描述为华尔街的黑马，准备像比特币在ETF批准后那样带来惊喜。

Cardano被添加到美国数字资产储备中

Cardano (ADA)也被列为2026年前购买的最佳山寨币之一，得到了美国政府数字资产储备计划的支持。

创始人Charles Hoskinson最近解释说，政府的兴趣来自Cardano的设计。与比特币一样，ADA在通缩模型下运行，但其生态系统增加了进一步的弹性。Cardano已连续运行八年，没有停机或漏洞，这是很少有区块链能够声称的记录。

Hoskinson还指出了Cardano的全球去中心化，数百万用户帮助保护网络。他相信这种可靠性使ADA不仅对政府有吸引力，而且对将其视为蓝筹加密资产的机构参与者也有吸引力。

随着ADA正式成为储备的一部分，许多分析师认为这加强了它作为2026年前购买的最佳山寨币之一的地位。

Hedera等待ETF批准

Hedera Hashgraph (HBAR)一直在与SWIFT、花旗集团和德国联邦银行等机构建立合作关系。它目前正在美国接受现货ETF审查。这一发展使其成为另一个2026年前购买的最佳山寨币。

SEC对Grayscale和Canary的HBAR ETF申请的最终决定预计将在2025年11月做出。彭博社的Eric Balchunas将批准几率置于90%以上，引用了与之前的比特币和以太坊ETF改善的监管一致性。

如果获得批准，HBAR将加入受监管加密资产的行列，为美国机构资本打开大门。分析师指出，即使在ETF批准之前，HBAR的图表模式和积累趋势也表明有进一步增长的空间。

目前交易价格接近0.23美元，交易者正密切关注突破这一水平的情况。分析师表示，ETF批准后可能会出现涨至0.30美元或更高的行情，使HBAR成为2026年前购买的最佳山寨币之一。

MAGACOIN FINANCE被命名为分析师隐藏的宝石

除了XRP、ADA和HBAR外，分析师称MAGACOIN FINANCE是一个山寨币隐藏宝石，也是2026年前购买的最佳山寨币之一。该项目结合了迷因币的吸引力和真正的DeFi实用性，并拥有令早期买家兴奋的健全结构。

与市值1800亿美元的XRP不同，MAGACOIN FINANCE仅为1500万美元。这个较小的基础使其有更多空间增值，分析师表示它可能比大型代币快15倍实现收益。

其基本面和社区驱动的设计使分析师相信MAGACOIN FINANCE可能会超越更大的名称并回报今天的持有者。

结论：如何为2026年定位

分析师一致认为XRP、ADA和HBAR位列2026年前购买的最佳山寨币之中，但像MAGACOIN FINANCE这样的隐藏宝石提供了更快上涨的独特机会。对于提前规划的交易者来说，最佳策略是将已建立的大市值币与有前途的新名称结合起来。访问官方链接了解更多或立即确保您的位置：

  • 网站：https://magacoinfinance.com
  • X：https://x.com/magacoinfinance
  • Telegram：https://t.me/magacoinfinance

本出版物为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面上的内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。鼓励读者在进行任何加密货币相关行动之前进行自己的研究。Coindoo将不会直接或间接对使用或依赖任何内容、商品或服务所造成的损害或损失负责。始终进行自己的研究。

文章"2026年前购买的三大最佳山寨币：XRP、ADA和HBAR被命名为分析师隐藏宝石"首次发表于Coindoo。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5247+9.05%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005173+15.10%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.09+2.37%
RealLink
REAL$0.06942+2.54%
DeFi
DEFI$0.000841+4.99%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004704-7.89%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,016.40
$105,016.40$105,016.40

-0.03%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,521.63
$3,521.63$3,521.63

+0.06%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5197
$2.5197$2.5197

-0.37%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.57
$165.57$165.57

-0.43%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17816
$0.17816$0.17816

-0.59%