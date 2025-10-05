2026年前购买的三大最佳山寨币：XRP、ADA和HBAR被分析师评为隐藏宝石之选

分析师已经强调XRP、Cardano (ADA)和Hedera (HBAR)是2026年前购买的三大最佳山寨币。除了这些选择外，MAGACOIN FINANCE作为分析师隐藏的宝石引起了关注，许多人指出其实用性和与大市值代币相比的快速增长空间。

XRP可能引领机构资金流入

XRP仍然是2026年前购买的最佳山寨币中最受关注的名称之一。美国政府运营的最近延迟可能会减缓XRP ETF的批准，但分析师认为这为散户买家创造了购买窗口。

机构需求持续增长。数据显示，大型钱包在8月份累积了近10亿美元的XRP，鲲鱼最近又增加了2.5亿个代币。他们的总持有量现在达到92亿XRP，价值超过270亿美元。

社区将此视为机构通过ETF进入前的定位机会。一些预测表明，一旦ETF上线，XRP可能会攀升至两位数价格，估计范围从22美元到50美元。

XRP目前的价格为2.99美元，交易者正关注3美元水平作为下一个里程碑。对于那些寻找2026年前购买的最佳山寨币的人，分析师将XRP描述为华尔街的黑马，准备像比特币在ETF批准后那样带来惊喜。

Cardano被添加到美国数字资产储备中

Cardano (ADA)也被列为2026年前购买的最佳山寨币之一，得到了美国政府数字资产储备计划的支持。

创始人Charles Hoskinson最近解释说，政府的兴趣来自Cardano的设计。与比特币一样，ADA在通缩模型下运行，但其生态系统增加了进一步的弹性。Cardano已连续运行八年，没有停机或漏洞，这是很少有区块链能够声称的记录。

Hoskinson还指出了Cardano的全球去中心化，数百万用户帮助保护网络。他相信这种可靠性使ADA不仅对政府有吸引力，而且对将其视为蓝筹加密资产的机构参与者也有吸引力。

随着ADA正式成为储备的一部分，许多分析师认为这加强了它作为2026年前购买的最佳山寨币之一的地位。

Hedera等待ETF批准

Hedera Hashgraph (HBAR)一直在与SWIFT、花旗集团和德国联邦银行等机构建立合作关系。它目前正在美国接受现货ETF审查。这一发展使其成为另一个2026年前购买的最佳山寨币。

SEC对Grayscale和Canary的HBAR ETF申请的最终决定预计将在2025年11月做出。彭博社的Eric Balchunas将批准几率置于90%以上，引用了与之前的比特币和以太坊ETF改善的监管一致性。

如果获得批准，HBAR将加入受监管加密资产的行列，为美国机构资本打开大门。分析师指出，即使在ETF批准之前，HBAR的图表模式和积累趋势也表明有进一步增长的空间。

目前交易价格接近0.23美元，交易者正密切关注突破这一水平的情况。分析师表示，ETF批准后可能会出现涨至0.30美元或更高的行情，使HBAR成为2026年前购买的最佳山寨币之一。

MAGACOIN FINANCE被命名为分析师隐藏的宝石

除了XRP、ADA和HBAR外，分析师称MAGACOIN FINANCE是一个山寨币隐藏宝石，也是2026年前购买的最佳山寨币之一。该项目结合了迷因币的吸引力和真正的DeFi实用性，并拥有令早期买家兴奋的健全结构。

与市值1800亿美元的XRP不同，MAGACOIN FINANCE仅为1500万美元。这个较小的基础使其有更多空间增值，分析师表示它可能比大型代币快15倍实现收益。

其基本面和社区驱动的设计使分析师相信MAGACOIN FINANCE可能会超越更大的名称并回报今天的持有者。

结论：如何为2026年定位

分析师一致认为XRP、ADA和HBAR位列2026年前购买的最佳山寨币之中，但像MAGACOIN FINANCE这样的隐藏宝石提供了更快上涨的独特机会。对于提前规划的交易者来说，最佳策略是将已建立的大市值币与有前途的新名称结合起来。访问官方链接了解更多或立即确保您的位置：

