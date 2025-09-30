交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
TLDR 代币化黄金市场在9月29日达到创纪录的28.8亿美元市值，因为现货黄金价格突破每盎司3,800美元 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 在9月期间均录得超过32亿美元的月交易量 PAXG 在当月吸引了4000万美元的净流入，同时达到了[...] 这篇文章《代币化黄金随着加密投资者涌向XAUT和PAXG而创下28.8亿美元记录》首次发表于CoinCentral。TLDR 代币化黄金市场在9月29日达到创纪录的28.8亿美元市值，因为现货黄金价格突破每盎司3,800美元 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 在9月期间均录得超过32亿美元的月交易量 PAXG 在当月吸引了4000万美元的净流入，同时达到了[...] 这篇文章《代币化黄金随着加密投资者涌向XAUT和PAXG而创下28.8亿美元记录》首次发表于CoinCentral。

代币化黄金达到创纪录的28.8亿美元，因为加密投资者涌向XAUT和PAXG

作者：Coincentral
2025/09/30 16:08
Tether Gold
XAUT$4 085,29+2,39%
PAX Gold
PAXG$4 088,7+2,38%
Capverse
CAP$0,11233-4,21%
LayerNet
NET$0,00000233-33,42%

摘要

  • 随着现货黄金价格突破每盎司3,800美元，代币化黄金市场在9月29日达到创纪录的28.8亿美元市值
  • Tether Gold (XAUT)和PAX Gold (PAXG)在9月份的月交易量均超过32亿美元
  • PAXG在当月吸引了4000万美元的净流入，同时市值达到创纪录的11.2亿美元
  • 黄金年初至今已上涨47%，相比之下比特币在同期的回报率为22%
  • 美联储降息预期、通胀担忧以及潜在的美国政府停摆推动了黄金的上涨

代币化黄金市场在9月29日达到新的历史高点，总市值攀升至28.8亿美元。这一里程碑的出现正值现货黄金价格突破每盎司3,800美元，创下新纪录。

Tether Gold (XAUT)和PAX Gold (PAXG)主导着代币化黄金领域。这些代币由实物黄金储备支持，但在区块链网络上交易。XAUT的市值达到14.3亿美元，而PAXG达到11.2亿美元，两者均处于创纪录水平。

Tether Gold (XAUT) 价格Tether Gold (XAUT) 价格

9月份两种代币的交易活动激增。PAXG录得月交易量超过32亿美元，创下该代币的新高。XAUT以32.5亿美元的月交易量匹配了这一表现。

强劲流入推动PAXG增长

PAXG在整个9月吸引了超过4000万美元的净流入。这些流入伴随着代币市值的上升。XAUT的市值增长完全来自黄金价格升值，因为当月没有铸造新代币。

这与8月形成对比，当时XAUT新增代币创造了4.37亿美元。这些代币提供全天候交易和近乎即时的转账。XAUT和PAXG均由主要以稳定币产品闻名的公司发行。

黄金价格的上涨在整个月份加速。到9月底，这种贵金属年初至今已上涨约47%。这一表现超过了比特币，后者在同期回报率为22%。

美联储政策和经济担忧推动上涨

多个因素推动9月份黄金价格上涨。投资者对美联储降息的预期增加。通胀压力继续影响市场。

对潜在美国政府停摆的担忧增加了经济不确定性。这些条件为黄金创造了有利环境。美元前景走软也支持了贵金属价格。

代币化黄金版本为传统金条投资提供了替代选择。基于区块链的代币即时结算交易。它们实现24小时交易访问，不像有固定时间的实物黄金市场。

两种领先代币通过不同方法维持其地位。XAUT专注于通过价格升值实现有机市值增长。PAXG结合价格上涨和积极的代币铸造以满足需求。

来自DeFiLlama的数据追踪了两种代币的交易量和市值指标。CoinGecko提供了代币化黄金领域的整体市值数据。两个来源均确认了9月29日达到的创纪录水平。

代币化黄金市场代表加密货币的一个不断增长的细分市场。实物黄金储备以一比一的比例支持每个代币。发行方将金条存储在安全的金库中并提供定期认证。

文章《代币化黄金达到创纪录的28.8亿美元，加密投资者涌向XAUT和PAXG》首发于CoinCentral。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2,5247+9,05%
EXPERT MONEY
EXPERT$0,0005173+15,10%
FUND
FUND$0,01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166,09+2,37%
RealLink
REAL$0,06942+2,54%
DeFi
DEFI$0,000841+4,99%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0,004704-7,89%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105 050,00
$105 050,00$105 050,00

0,00%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3 522,11
$3 522,11$3 522,11

+0,07%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2,5177
$2,5177$2,5177

-0,45%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165,59
$165,59$165,59

-0,42%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0,17820
$0,17820$0,17820

-0,57%