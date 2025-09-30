代币化黄金达到创纪录的28.8亿美元，因为加密投资者涌向XAUT和PAXG

摘要

随着现货黄金价格突破每盎司3,800美元，代币化黄金市场在9月29日达到创纪录的28.8亿美元市值

Tether Gold (XAUT)和PAX Gold (PAXG)在9月份的月交易量均超过32亿美元

PAXG在当月吸引了4000万美元的净流入，同时市值达到创纪录的11.2亿美元

黄金年初至今已上涨47%，相比之下比特币在同期的回报率为22%

美联储降息预期、通胀担忧以及潜在的美国政府停摆推动了黄金的上涨

代币化黄金市场在9月29日达到新的历史高点，总市值攀升至28.8亿美元。这一里程碑的出现正值现货黄金价格突破每盎司3,800美元，创下新纪录。

Tether Gold (XAUT)和PAX Gold (PAXG)主导着代币化黄金领域。这些代币由实物黄金储备支持，但在区块链网络上交易。XAUT的市值达到14.3亿美元，而PAXG达到11.2亿美元，两者均处于创纪录水平。

Tether Gold (XAUT) 价格

9月份两种代币的交易活动激增。PAXG录得月交易量超过32亿美元，创下该代币的新高。XAUT以32.5亿美元的月交易量匹配了这一表现。

强劲流入推动PAXG增长

PAXG在整个9月吸引了超过4000万美元的净流入。这些流入伴随着代币市值的上升。XAUT的市值增长完全来自黄金价格升值，因为当月没有铸造新代币。

这与8月形成对比，当时XAUT新增代币创造了4.37亿美元。这些代币提供全天候交易和近乎即时的转账。XAUT和PAXG均由主要以稳定币产品闻名的公司发行。

黄金价格的上涨在整个月份加速。到9月底，这种贵金属年初至今已上涨约47%。这一表现超过了比特币，后者在同期回报率为22%。

美联储政策和经济担忧推动上涨

多个因素推动9月份黄金价格上涨。投资者对美联储降息的预期增加。通胀压力继续影响市场。

对潜在美国政府停摆的担忧增加了经济不确定性。这些条件为黄金创造了有利环境。美元前景走软也支持了贵金属价格。

代币化黄金版本为传统金条投资提供了替代选择。基于区块链的代币即时结算交易。它们实现24小时交易访问，不像有固定时间的实物黄金市场。

两种领先代币通过不同方法维持其地位。XAUT专注于通过价格升值实现有机市值增长。PAXG结合价格上涨和积极的代币铸造以满足需求。

来自DeFiLlama的数据追踪了两种代币的交易量和市值指标。CoinGecko提供了代币化黄金领域的整体市值数据。两个来源均确认了9月29日达到的创纪录水平。

代币化黄金市场代表加密货币的一个不断增长的细分市场。实物黄金储备以一比一的比例支持每个代币。发行方将金条存储在安全的金库中并提供定期认证。

