交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
Token Terminal 和 Plasma 联手提供实时链上分析，以提高 DeFi 领域的透明度、数据访问和生态系统增长。Token Terminal 和 Plasma 联手提供实时链上分析，以提高 DeFi 领域的透明度、数据访问和生态系统增长。

Token Terminal 和 Plasma 联合努力重新定义链上分析

作者：Blockchainreporter
2025/10/04 12:00
TokenFi
TOKEN$0.00718-1.54%
RealLink
REAL$0.0693+2.27%
Boost
BOOST$0.05748-23.09%
DeFi
DEFI$0.000841+4.47%
MicroVisionChain
SPACE$0.1855-10.21%
blockchain16 main

Token Terminal宣布与Plasma展开突破性合作，以改变链上分析。这一合作旨在推动Plasma不断增长的生态系统，将深度数据洞察与透明度相结合。这一联盟代表着在区块链生态系统与实时金融分析之间建立联系的重大进步。

这一倡议旨在为去中心化经济中更智能的决策奠定基础。Token Terminal是一个分析加密项目的链上平台。该平台已通过其官方X账户宣布了合作消息。另一合作伙伴Plasma是一个区块链生态系统，旨在提供可扩展的去中心化应用程序。

Token Terminal赋能Plasma生态系统

Plasma整合到Token Terminal的高级分析中，以访问全面的链上数据。借此，该平台将赋能开发者、投资者和社区，使他们能够识别机会，跟踪关键指标，同时计算生态系统性能。

通过这一步骤，Plasma旨在巩固其在生态系统中促进创新的声誉。该平台进一步通过提供数据驱动的方法来赋能用户。

Token Terminal和Plasma定义链上透明度的下一时代

在Web3行业，这一联盟代表了一个更广泛的趋势。根据这一趋势，生态系统更有可能鼓励透明度和分析，旨在培养信任和采用。Token Terminal通过提供可信的金融级洞察，发挥着关键作用。

另一方面，Plasma准备巩固其吸引更多客户的承诺。这些公司尚未披露详细信息，但他们暗示即将推出有价值的更新。这一突破性倡议致力于为所有利益相关者铺平道路，建立更易获取、可衡量和透明的链上生态系统。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5247+9.05%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005173+15.10%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.09+2.37%
RealLink
REAL$0.06942+2.54%
DeFi
DEFI$0.000841+4.99%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004704-7.89%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,115.83
$105,115.83$105,115.83

+0.05%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,523.71
$3,523.71$3,523.71

+0.11%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5207
$2.5207$2.5207

-0.33%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.61
$165.61$165.61

-0.40%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17801
$0.17801$0.17801

-0.68%