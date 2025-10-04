Token Terminal 和 Plasma 联合努力重新定义链上分析

Token Terminal宣布与Plasma展开突破性合作，以改变链上分析。这一合作旨在推动Plasma不断增长的生态系统，将深度数据洞察与透明度相结合。这一联盟代表着在区块链生态系统与实时金融分析之间建立联系的重大进步。

这一倡议旨在为去中心化经济中更智能的决策奠定基础。Token Terminal是一个分析加密项目的链上平台。该平台已通过其官方X账户宣布了合作消息。另一合作伙伴Plasma是一个区块链生态系统，旨在提供可扩展的去中心化应用程序。

Token Terminal赋能Plasma生态系统

Plasma整合到Token Terminal的高级分析中，以访问全面的链上数据。借此，该平台将赋能开发者、投资者和社区，使他们能够识别机会，跟踪关键指标，同时计算生态系统性能。

通过这一步骤，Plasma旨在巩固其在生态系统中促进创新的声誉。该平台进一步通过提供数据驱动的方法来赋能用户。

Token Terminal和Plasma定义链上透明度的下一时代

在Web3行业，这一联盟代表了一个更广泛的趋势。根据这一趋势，生态系统更有可能鼓励透明度和分析，旨在培养信任和采用。Token Terminal通过提供可信的金融级洞察，发挥着关键作用。

另一方面，Plasma准备巩固其吸引更多客户的承诺。这些公司尚未披露详细信息，但他们暗示即将推出有价值的更新。这一突破性倡议致力于为所有利益相关者铺平道路，建立更易获取、可衡量和透明的链上生态系统。