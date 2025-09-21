交易所DEX+
今日Wordle #1555提示与答案 - 9月21日，星期日

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 08:58
如何解决今天的Wordle。

SOPA Images/LightRocket via Getty Images

亲爱的Wordle玩家们，这是夏季的最后一个星期六。秋分就在这个星期一。尽情享受最后的阳光余晖吧。从现在到万圣节，都是落叶和南瓜香料拿铁的季节，然后就是火鸡季。还有节日促销。我们有一个Wordle需要解决，所以让我们开始吧！

在寻找星期五的Wordle？请查看我们的指南

如何玩Wordle

Wordle是一个每日单词谜题游戏，你的目标是在六次或更少的尝试中猜出一个隐藏的五字母单词。每次猜测后，游戏会给出反馈，帮助你更接近答案：

  • 绿色：字母在单词中且位置正确。
  • 黄色：字母在单词中，但位置错误。
  • 灰色：字母完全不在单词中。

使用这些线索来缩小你的猜测范围。每天都有一个新单词，全世界的人都在尝试解决同一个谜题。一些Wordle玩家还会与朋友、家人、Wordle机器人甚至与我这个谦卑的叙述者进行竞技Wordle。在这篇文章的末尾可以看到竞技Wordle的规则。

今天的Wordle提示和答案

Wordle机器人的起始词：SLATE

我今天的起始词CHORE（剩余12个可能的单词）

提示：这种聚会至少需要三个人。

线索：这个Wordle以辅音开头和结尾。

好的，下面有剧透！答案即将揭晓！

.

.

.

答案：

今天的Wordle

截图：Erik Kain

Wordle分析

每天我都会查看Wordle机器人来帮助分析我的猜测游戏。你可以在这里用Wordle机器人检查你的Wordle分数。

CHORE几乎和昨天的BEARD一样幸运，只剩下12个可能的解决方案。我想出了几个，而COVEN特别引起了我的注意，因为我一直在想着秋天和万圣节，我认为至少它会排除一些其他单词。幸运的是，它就是今天的Wordle！

竞技Wordle分数

今天的Wordle机器人

截图：Erik Kain

在本月经历了许多次失败后，又一次胜利。如果今天是双倍经验值的星期五就好了！我因为两次猜对得到2分，因为击败机器人得到1分。机器人因为四次猜对得到0分，因为输给我得到-1分。我们9月的总分再次不相上下：

Erik：16分

Wordle机器人：18分

如何玩竞技Wordle

  • 一次猜对值3分；两次猜对值2分；三次猜对值1分；四次猜对值0分；五次猜对值-1分；六次猜对值-2分；未猜出Wordle值-3分。
  • 如果你击败对手，你得1分。如果平局，你得0分。如果你输给对手，你得-1分。将这些加起来得到你的分数。保持每日累计分数或者每天玩一个新分数。
  • 星期五是双倍经验值，意味着你的分数翻倍——无论是正分还是负分。
  • 你可以保持累计分数或者每天单独计分。享受游戏吧！

今天的Wordle词源

coven一词来自中古英语covent（意为"集会"或"协议"），而它本身来自古法语coventcouvent（"集会，修道院"），源自拉丁语conventus（"会议，聚会"），是convenīre（"聚集，召集"）的过去分词。它与女巫聚会的联系是后来在17世纪左右发展起来的，受到它用于修道院或集会的影响。

请务必关注我，获取所有每日谜题解决指南、电视节目和电影评论以及更多内容，就在这个博客上！

来源：https://www.forbes.com/sites/erikkain/2025/09/20/todays-wordle-1555-hints-and-answer-for-sunday-september-21st/

