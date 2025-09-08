交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
今日《纽约时报》迷你填字游戏提示与答案（9月8日，星期一）的帖子发布在BitcoinEthereumNews.com上。需要今日《纽约时报》迷你填字游戏的帮助吗？以下是一些提示和答案。来源：纽约时报 星期一又回来了。回到老一套的工作中。希望大家周末过得愉快——现在该回去工作了！回到你的办公桌。回到你的小隔间。回到你的教室和送货卡车。回到院子，回到厨房。回到银行和法院。回到你的电脑和iPad。加油站和消防站。进入你的优步车，进入你的巴士、火车、飞机和汽车。但首先让我们来解决这个迷你填字游戏。 在寻找昨天的《纽约时报》迷你填字游戏？请查看我们的提示和答案就在这里。 《纽约时报》迷你填字游戏是更大且更具挑战性的《纽约时报》填字游戏的较小、更快、更易消化、小型版本，与其较大的兄弟版本不同，它无需订阅《纽约时报》即可免费玩。你可以在网页或应用程序上玩，不过你需要应用程序才能挑战存档。 剧透警告！ 如何解决今天的迷你填字游戏 在我们得到答案之前，这里是今天迷你填字游戏中每个单词的首字母。 横向 1A. 90年代和2000年代初的音乐购买物 — C 4A. 环保意识的尿布选择 — C 6A. 唱歌的风格？ — H 7A. 邀请到自己的阁楼，比如说 — A 8A. "yellow"和"mellow"所做的事 — R 纵向 1D. 黄色和紫色所做的事，有人说 — C 2D. 像许多讨人喜欢的傻瓜一样 — D 3D. 演奏，如吉他 — S 4D. 轻微烧伤 — C 5D. 过度宣传 — H 好的，接下来是答案！记住，剧透警告！ 横向 1A. 90年代和2000年代初的音乐购买物 — CDS 4A. 环保意识的尿布选择 — CLOTH 6A. 唱歌的风格？ — HARRY 7A. 邀请...今日《纽约时报》迷你填字游戏提示与答案（9月8日，星期一）的帖子发布在BitcoinEthereumNews.com上。需要今日《纽约时报》迷你填字游戏的帮助吗？以下是一些提示和答案。来源：纽约时报 星期一又回来了。回到老一套的工作中。希望大家周末过得愉快——现在该回去工作了！回到你的办公桌。回到你的小隔间。回到你的教室和送货卡车。回到院子，回到厨房。回到银行和法院。回到你的电脑和iPad。加油站和消防站。进入你的优步车，进入你的巴士、火车、飞机和汽车。但首先让我们来解决这个迷你填字游戏。 在寻找昨天的《纽约时报》迷你填字游戏？请查看我们的提示和答案就在这里。 《纽约时报》迷你填字游戏是更大且更具挑战性的《纽约时报》填字游戏的较小、更快、更易消化、小型版本，与其较大的兄弟版本不同，它无需订阅《纽约时报》即可免费玩。你可以在网页或应用程序上玩，不过你需要应用程序才能挑战存档。 剧透警告！ 如何解决今天的迷你填字游戏 在我们得到答案之前，这里是今天迷你填字游戏中每个单词的首字母。 横向 1A. 90年代和2000年代初的音乐购买物 — C 4A. 环保意识的尿布选择 — C 6A. 唱歌的风格？ — H 7A. 邀请到自己的阁楼，比如说 — A 8A. "yellow"和"mellow"所做的事 — R 纵向 1D. 黄色和紫色所做的事，有人说 — C 2D. 像许多讨人喜欢的傻瓜一样 — D 3D. 演奏，如吉他 — S 4D. 轻微烧伤 — C 5D. 过度宣传 — H 好的，接下来是答案！记住，剧透警告！ 横向 1A. 90年代和2000年代初的音乐购买物 — CDS 4A. 环保意识的尿布选择 — CLOTH 6A. 唱歌的风格？ — HARRY 7A. 邀请...

今天的纽约时报迷你填字游戏线索与答案 - 9月8日，星期一

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:55
Chainbase
C$0.10414-1.24%
DAR Open Network
D$0.02081-1.18%
Humanity
H$0.17607-6.23%
HARRY
HARRY$0.0515-5.26%
PlaysOut
PLAY$0.0239-1.68%

寻找今天的纽约时报迷你填字游戏帮助？以下是一些提示和答案。

来源：纽约时报

星期一又来了。回到老一套的工作中。希望大家周末过得愉快——现在该回去工作了！回到你的办公桌。回到你的小隔间。回到你的教室和送货卡车。回到院子，回到厨房。回到银行和法院。回到你的电脑和iPad。加油站和消防站。坐进你的优步车，坐上你的巴士、火车、飞机和汽车。

但首先让我们来解决这个迷你填字游戏。

寻找昨天的纽约时报迷你填字游戏？查看我们的提示和答案就在这里

纽约时报迷你填字是更大更具挑战性的纽约时报填字游戏的一个更小、更快、更易消化、更精简的版本，与其更大的兄弟不同，它无需订阅纽约时报即可免费玩。你可以在网页或应用程序上玩，不过你需要应用程序才能查看存档。

剧透警告！

如何解决今天的迷你填字游戏

在我们给出答案之前，这里是今天迷你填字游戏中每个单词的首字母。

横向

1A. 90年代和2000年代初的音乐购买物 — C

4A. 环保意识的尿布选择 — C

6A. 唱歌的风格？ — H

7A. 邀请到自己的阁楼，比如说 — A

8A. "yellow"和"mellow"所做的事 — R

纵向

1D. 有人说黄色和紫色会怎样 — C

2D. 像许多讨人喜欢的傻瓜一样 — D

3D. 演奏，如吉他 — S

4D. 轻微烧焦 — C

5D. 过度宣传 — H

好了，现在是答案！记住，剧透警告！

横向

1A. 90年代和2000年代初的音乐购买物 — CDS

4A. 环保意识的尿布选择 — CLOTH

6A. 唱歌的风格？ — HARRY

7A. 邀请到自己的阁楼，比如说 — ASK UP

8A. "yellow"和"mellow"所做的事 — RHYME

纵向

1D. 有人说黄色和紫色会怎样 — CLASH

2D. 像许多讨人喜欢的傻瓜一样 — DORKY

3D. 演奏，如吉他 — STRUM

4D. 轻微烧焦 — CHAR

5D. 过度宣传 — HYPE

今天的迷你填字

截图：Erik Kain

这一期我没有太多困难。我不太确定的第一个线索是横向6（唱歌的风格？），后来发现是Harry，指的是流行歌星Harry Styles。除此之外，这些都不是特别困难，尽管如果你是在过去20年出生的，你可能不知道CDS是什么，也可能还没有接触过CLOTH尿布。

你做得怎么样？在Twitter、Instagram或Facebook上告诉我。

如果你也玩Wordle，我也写了关于它的指南。你可以在我的博客上找到这些内容以及所有我的电视指南、评论和更多内容。感谢阅读！

来源：https://www.forbes.com/sites/erikkain/2025/09/07/todays-nyt-mini-crossword-clues-and-answers-for-monday-september-8th/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5247+9.05%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005173+15.10%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.09+2.37%
RealLink
REAL$0.06942+2.54%
DeFi
DEFI$0.000841+4.99%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004704-7.89%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,115.83
$105,115.83$105,115.83

+0.05%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,523.71
$3,523.71$3,523.71

+0.11%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5207
$2.5207$2.5207

-0.33%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.62
$165.62$165.62

-0.40%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17801
$0.17801$0.17801

-0.68%