今天的纽约时报迷你填字游戏线索与答案 - 9月8日，星期一

星期一又来了。回到老一套的工作中。希望大家周末过得愉快——现在该回去工作了！回到你的办公桌。回到你的小隔间。回到你的教室和送货卡车。回到院子，回到厨房。回到银行和法院。回到你的电脑和iPad。加油站和消防站。坐进你的优步车，坐上你的巴士、火车、飞机和汽车。

但首先让我们来解决这个迷你填字游戏。

寻找昨天的纽约时报迷你填字游戏？查看我们的提示和答案就在这里。

纽约时报迷你填字是更大更具挑战性的纽约时报填字游戏的一个更小、更快、更易消化、更精简的版本，与其更大的兄弟不同，它无需订阅纽约时报即可免费玩。你可以在网页或应用程序上玩，不过你需要应用程序才能查看存档。

剧透警告！

如何解决今天的迷你填字游戏

在我们给出答案之前，这里是今天迷你填字游戏中每个单词的首字母。

横向

1A. 90年代和2000年代初的音乐购买物 — C

4A. 环保意识的尿布选择 — C

6A. 唱歌的风格？ — H

7A. 邀请到自己的阁楼，比如说 — A

8A. "yellow"和"mellow"所做的事 — R

纵向

1D. 有人说黄色和紫色会怎样 — C

2D. 像许多讨人喜欢的傻瓜一样 — D

3D. 演奏，如吉他 — S

4D. 轻微烧焦 — C

5D. 过度宣传 — H

好了，现在是答案！记住，剧透警告！

横向

1A. 90年代和2000年代初的音乐购买物 — CDS

4A. 环保意识的尿布选择 — CLOTH

6A. 唱歌的风格？ — HARRY

7A. 邀请到自己的阁楼，比如说 — ASK UP

8A. "yellow"和"mellow"所做的事 — RHYME

纵向

1D. 有人说黄色和紫色会怎样 — CLASH

2D. 像许多讨人喜欢的傻瓜一样 — DORKY

3D. 演奏，如吉他 — STRUM

4D. 轻微烧焦 — CHAR

5D. 过度宣传 — HYPE

今天的迷你填字 截图：Erik Kain

这一期我没有太多困难。我不太确定的第一个线索是横向6（唱歌的风格？），后来发现是Harry，指的是流行歌星Harry Styles。除此之外，这些都不是特别困难，尽管如果你是在过去20年出生的，你可能不知道CDS是什么，也可能还没有接触过CLOTH尿布。

