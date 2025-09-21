Tilted与Majyo Treasure合作转变Web3游戏的未来

Tilted很高兴宣布与Majyo Treasure进行开创性合作，将人工智能融入区块链驱动的游戏中。这种合作旨在通过为玩家和创作者带来新机会来赋予他们力量。通过这一点，该联盟旨在为Web3游戏构建一个创新的未来，这将以全新的方式呈现。

Tilted，一个由AI驱动的游戏经济平台，已通过其官方X账号宣布了这一消息。另一个合作伙伴Majyo Treasure是一款由Sei驱动并由MokokoStudio开发的放置型RPG迷你游戏。

Tilted将其AI驱动平台整合到RPG乐趣中

通过Majyo Treasure，用户可以获得轻松愉快且身临其境的链上放置型RPG体验。该平台与Tilted的协同作用使其能够将这种体验更进一步。Tilted的AI驱动平台将从实时游戏中构建结构化数据，赋能创作者经济。

该计划引入了流媒体市场和标记与赚取生态系统等功能。这个机会使玩家能够享受休闲RPG旅程，同时标记游戏中难忘的时刻。除此之外，他们现在可以更快地进步，并获得超越单纯游戏的收益。

Tilted和Majyo Treasure重新定义边玩边赚的未来

通过这种合作，Tilted和Majyo Treasure准备发展游戏的真正本质。在这种现象中，娱乐和有意义的贡献齐头并进。现在，每个玩家都可以利用Tilted的独特方法成为创作者和利益相关者，而不仅仅是数字经济中的参与者。

在这次合作中，Majyo Treasure带来了乐趣和可访问性，而Tilted则提供了游戏时间花费的现实世界影响。Tilted和Majyo Treasure将共同创造一个游戏玩法、社区参与和经济机会交汇的未来。