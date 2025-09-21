交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
Tilted和Majyo Treasure将合并AI和Web3游戏，以创造沉浸式RPG体验、玩家经济和新的赚钱机会。Tilted和Majyo Treasure将合并AI和Web3游戏，以创造沉浸式RPG体验、玩家经济和新的赚钱机会。

Tilted与Majyo Treasure合作转变Web3游戏的未来

作者：Blockchainreporter
2025/09/21 05:00
Sleepless AI
AI$0.06282-2.40%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12483+3.66%
中国游戏

Tilted很高兴宣布与Majyo Treasure进行开创性合作，将人工智能融入区块链驱动的游戏中。这种合作旨在通过为玩家和创作者带来新机会来赋予他们力量。通过这一点，该联盟旨在为Web3游戏构建一个创新的未来，这将以全新的方式呈现。

Tilted，一个由AI驱动的游戏经济平台，已通过其官方X账号宣布了这一消息。另一个合作伙伴Majyo Treasure是一款由Sei驱动并由MokokoStudio开发的放置型RPG迷你游戏。

Tilted将其AI驱动平台整合到RPG乐趣中

通过Majyo Treasure，用户可以获得轻松愉快且身临其境的链上放置型RPG体验。该平台与Tilted的协同作用使其能够将这种体验更进一步。Tilted的AI驱动平台将从实时游戏中构建结构化数据，赋能创作者经济。

该计划引入了流媒体市场和标记与赚取生态系统等功能。这个机会使玩家能够享受休闲RPG旅程，同时标记游戏中难忘的时刻。除此之外，他们现在可以更快地进步，并获得超越单纯游戏的收益。

Tilted和Majyo Treasure重新定义边玩边赚的未来

通过这种合作，Tilted和Majyo Treasure准备发展游戏的真正本质。在这种现象中，娱乐和有意义的贡献齐头并进。现在，每个玩家都可以利用Tilted的独特方法成为创作者和利益相关者，而不仅仅是数字经济中的参与者。

在这次合作中，Majyo Treasure带来了乐趣和可访问性，而Tilted则提供了游戏时间花费的现实世界影响。Tilted和Majyo Treasure将共同创造一个游戏玩法、社区参与和经济机会交汇的未来。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5247+9.05%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005173+15.10%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.09+2.37%
RealLink
REAL$0.06942+2.54%
DeFi
DEFI$0.000841+4.99%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004704-7.89%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,134.01
$105,134.01$105,134.01

+0.07%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,526.30
$3,526.30$3,526.30

+0.19%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5205
$2.5205$2.5205

-0.34%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.68
$165.68$165.68

-0.36%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17825
$0.17825$0.17825

-0.54%