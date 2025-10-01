交易所DEX+
Thumzup Media 借出 2.5 百万美元给 DogeHash 以帮助扩大其 Dogecoin 挖矿队伍。Thumzup Media 借出 2.5 百万美元给 DogeHash 以帮助扩大其 Dogecoin 挖矿队伍。

Thumzup向DogeHash注入250万美元贷款

作者：Cryptopolitan
2025/10/01 06:44

Thumzup Media 已向专门从事狗狗币挖矿的 DogeHash Technologies 公司贷款 250 万美元。

根据公告，Thumzup 正在支持 DogeHash Technologies 通过增加 500 台 ASIC 矿机来扩大其加密货币矿机队伍。这一增加将使 DogeHash 的矿机队伍在今年年底前达到 4,000 台加密货币矿机。

Thumbzup 股价上涨 3.80%

根据雅虎财经的数据，Thumzup Media 的股票，代码为 TZUP，上涨了 3.80%。今天股票收盘价为 5.19 美元，年初至今(YTD)回报率为 45.77%。TZUP 在去年十月成功公开发行后开始在纳斯达克交易所交易。这家受特朗普支持的公司筹集了 820 万美元，当时股价定为 5 美元。

Thumzup 的首席执行官 Robert Steele 表示："我们对狗狗币生态系统的所有最新发展感到兴奋，并期待与 DogeHash 合作共同打造一家顶级的狗狗币挖矿公司。"

今年九月初，Cryptopolitan 报道称 Thumzup Media 已购买了约 100 万美元的比特币(BTC)，并表示有意扩大其在 ETH、DOGE、XRP、SOL、LTC 和 USDC 的持有量。Thumzup 还宣布了收购 DogeHash Technologies 并运营其矿机的计划。

9 月 24 日，Thumzup 批准了一项 1000 万美元的股票回购计划，该计划将持续到明年年底。这家数字广告公司此前曾宣布过类似的回购计划，但预算为 100 万美元。它已以平均每股 4.71 美元的价格回购了 212,432 股普通股。

目前，Thumzup 持有 19.106 个比特币和约 750 万个狗狗币，总价值约 400 万美元。该数字广告公司获董事会授权持有价值 2.5 亿美元的加密货币。

狗狗币横盘交易

狗狗币(DOGE)目前的交易价格为 0.27 美元。这种迷因币在 2021 年最后一轮牛市期间曾有过更好的表现，这要归功于埃隆·马斯克的推动。当时，以美分交易的 DOGE 跃升至 0.7316 美元的历史最高点，几乎触及 1 美元关口。

埃隆·马斯克继续支持狗狗币。他在他的伙伴唐纳德·特朗普的祝福下创建了政府效率部门(DOGE)。然而，这一举措并未推动狗狗币达到 1 美元。

在撰写本文时，狗狗币(DOGE)较其历史最高点下跌了 68.2%。根据 CoinGecko 的汇总数据，这种迷因币的市值为 351.9 亿美元，24 小时交易量为 19.7 亿美元。

这个加密货币市场周期由机构资金和 ETF 推动。大约两周前，Rex-Osprey 宣布在 Cboe BZX 交易所上市首个基于美国的狗狗币 ETF，股票代码为 DOJE。来自 Grayscale 和 Bitwise 的其他狗狗币 ETF 申请仍在等待批准。分析师认为狗狗币 ETF 将推动这种迷因币达到新高，但事实是市场是不可预测的。

