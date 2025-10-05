交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
大多数人没有意识到加密货币支付变得更加容易了。你可能听说过加密货币是金钱的未来，但实际上用它来购物？多年来一直是一场噩梦。SpacePay找到了解决这个问题的方法。这家伦敦初创公司让企业可以通过他们的常规方式接受加密货币支付。这篇文章《这个加密支付解决方案正在2025年悄然崛起，预售正在进行中》首次发表于99Bitcoins。大多数人没有意识到加密货币支付变得更加容易了。你可能听说过加密货币是金钱的未来，但实际上用它来购物？多年来一直是一场噩梦。SpacePay找到了解决这个问题的方法。这家伦敦初创公司让企业可以通过他们的常规方式接受加密货币支付。这篇文章《这个加密支付解决方案正在2025年悄然崛起，预售正在进行中》首次发表于99Bitcoins。

这种加密支付解决方案正在悄然接管2025年，预售正在进行中

作者：99Bitcoins
2025/10/05 19:43
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.01212-4.41%
Salamanca
DON$0.00042-1.63%
Threshold
T$0.0128-0.23%
League of Traders
LOT$0.01264-2.01%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12483+3.64%

大多数人没有意识到加密货币支付变得更加容易了。

你可能听说过加密货币是金钱的未来，但实际上用它来购物？多年来这一直是个噩梦。SpacePay找到了解决这个问题的方法。

这家伦敦初创公司让企业可以通过常规刷卡机接受加密货币支付。无需花哨的新设备。他们已经从看好这一发展方向的投资者那里筹集了超过130万美元。他们的$SPY代币目前在预售期间售价为0.003181美元。

为什么加密货币支付一直如此痛苦

想想你上次尝试在任何地方用加密货币支付的情况。很可能，你无法做到。大多数企业不愿接触加密货币，因为设置看起来不可能完成。他们需要新硬件、特殊培训和数周的技术设置。小企业主尤其讨厌这种复杂性。

然后是价格问题。比特币像过山车一样上下波动。今天接受价值100美元加密货币的店主明天可能只剩80美元。谁想要承担这种风险？这使大多数商家远离加密货币支付。

客户也感到沮丧。你喜欢的钱包在大多数地方不能使用。结账过程需要很长时间。许多人干脆放弃，转而使用信用卡。

SpacePay如何使这一切运作

以下是SpacePay与众不同的地方。他们不要求企业丢弃现有的支付系统。相反，他们创建了可与现有Android刷卡机配合使用的软件。简单更新一下，瞧 – 加密货币支付就上线了。

该平台连接超过325种不同的加密货币钱包。你的MetaMask、Trust Wallet或任何你使用的钱包都可以正常工作。像Ethereum、BNB和USDT这样的流行币种都能顺利通过。

企业喜欢0.5%的交易费。这通常比信用卡公司收取的费用更低。此外，他们可以立即收到款项，而不必等待传统支付清算的几天时间。

访问SpacePay预售

真正保护每个人的安全

安全问题使许多企业主远离加密货币。SpacePay在其系统中构建了严格的保护措施。他们使用强加密并实时监控每笔交易。整个系统在去中心化网络上运行，因此没有单一的薄弱环节。

每笔支付在处理前都会被多次检查。这可以在问题发生前阻止欺诈和技术问题。系统保持透明但严格保护私人信息。

他们还定期进行安全检查以应对新威胁。企业主可以安心，因为他们的加密货币支付得到了适当保护。

$SPY代币让事情变得有趣

$SPY代币不仅仅是促进支付。持有者可以对平台如何发展进行投票。这种社区方法意味着用户实际上可以影响SpacePay的下一步发展。

代币持有者还可以从平台的成功中赚钱。SpacePay与$SPY持有者分享收入，创造被动收入流。他们每月发放奖励代币以奖励活跃的社区成员。

拥有$SPY代币？你将比其他人更早看到新功能。提前访问给持有者带来比普通用户更多的优势。团队每季度举行视频通话，代币持有者可以直接与领导层交流。

总共有340亿个代币，其中20%在公开预售期间可用。其余部分用于支持开发、合作伙伴关系、营销努力和未来增长计划。

为什么企业终于开始接受

SpacePay为全球4亿加密货币用户打开了大门。这是大多数企业目前无法触及的庞大客户群。尤其是年轻消费者希望在他们喜爱的商店有加密货币支付选项。

即时转换功能完全解决了波动性问题。客户用加密货币支付，但企业立即收到常规货币。没有市场风险，没有价格担忧。

设置只需几小时，而不是几周。没有复杂的入职或技术噩梦。员工可以快速学习系统，因为它与他们熟悉的刷卡机配合使用。

这对普通人意味着什么

最终，加密货币真正变得适用于日常购物。你的数字钱包不再只是一个投资账户，而是变成了真正的消费资金。更多商店接受加密货币意味着更多使用它的地方。

这项技术运行如此流畅，以至于用加密货币支付感觉就像使用信用卡一样。不需要技术知识。没有复杂的步骤。只有快速、简单的支付。

随着更多企业加入SpacePay，加密货币支付变得正常而不是不寻常。这创造了使数字货币真正适用于日常生活的网络效应。

对$SPY预售感兴趣的人可以通过SpacePay的官方网站参与。目前价格为每个代币0.003181美元。该过程包括连接加密货币钱包、选择购买金额和完成交易。银行卡支付也适用于加密货币新手，使参与对每个人都变得容易。

立即加入SPACEPAY ($SPY) 预售

网站    |    (X) Twitter    |  Telegram

这篇文章《这个加密货币支付解决方案正在2025年悄然崛起，预售正在进行中》首次发表于99Bitcoins。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5247+9.05%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005173+15.10%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.09+2.37%
RealLink
REAL$0.06942+2.54%
DeFi
DEFI$0.000841+4.99%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004704-7.89%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,153.98
$105,153.98$105,153.98

+0.09%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,526.17
$3,526.17$3,526.17

+0.18%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5198
$2.5198$2.5198

-0.36%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.76
$165.76$165.76

-0.31%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17830
$0.17830$0.17830

-0.51%