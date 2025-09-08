这些山寨币ETF可能挑战比特币和以太坊

今日加密货币新闻揭示了交易所交易基金（ETF）市场的关键时刻。比特币和以太坊在加密ETF中的长期主导地位可能很快面临竞争，因为监管机构准备扩大批准范围。分析师认为，美国证券交易委员会（SEC）正在为新时代奠定基础，替代币ETF将成为华尔街金融工具箱的一部分。
比特币和以太坊仍然引领ETF市场
目前，比特币和以太坊仍然是ETF市场的支柱。比特币ETF以强劲需求推出，为加密货币融入主流金融设定了标准。然而，以太坊ETF在2024年中期推出时表现不佳。资金流入疲软反映了顾问们对仍在适应比特币基金的犹豫。此外，缺乏质押功能使以太坊ETF显得不完整。许多人预计一旦质押成为结构的一部分，需求将会增强，这突显了以太坊角色的机遇和挑战。
SEC的下一步：替代币ETF即将到来
根据彭博分析师的说法，几种加密货币已经满足上市标准。这包括Chainlink (LINK)、Stellar (XLM)、Bitcoin Cash (BCH)、Avalanche (AVAX)、Litecoin (LTC)和Polkadot (DOT)。诸如Solana (SOL)、Cardano (ADA)、Ripple的XRP、Dogecoin (DOGE)和Shiba Inu (SHIB)等流行代币也是强有力的竞争者，因为它们具有流动性和成熟的衍生品市场。
这一转变可能重新定义ETF市场，在比特币和以太坊主导之外引入更大的多样性。
哪些替代币可能引领ETF浪潮？
第一波替代币ETF可能会专注于高流动性代币，如$Solana、$Cardano和$XRP，因为这些资产已经享有强劲的投资者需求。随着时间推移，可能会出现更多元化的ETF产品，结合一篮子替代币，如$LINK、$AVAX和$DOT。
虽然并非每个代币都会引起同等兴趣，但替代币ETF的批准本身就代表一个转折点——确认数字资产现在已成为传统投资策略的永久组成部分。
从"是否"到"何时"
叙事已经转变。争论不再是关于替代币ETF是否会存在，而是何时以及哪些代币将领先。$比特币和$以太坊将继续主导ETF市场，但替代币的加入可能标志着更具竞争力、更多元化市场的开始。
来源：https://cryptoticker.io/en/crypto-news-today-altcoin-etfs-challenge-bitcoin-ethereum/