Aster DEX 的空投活动第三季开始了

Aster DEX 已在 X 上宣布，其创世空投的第 2 阶段将于今天 23:59 UTC 结束。该阶段分发了总 $ASTER 供应量的 4%，约 3.2 亿个代币，根据认领时的价格走势，潜在价值可达数亿美元。

针对那些有资格因使用 DEX 而获得奖励的用户，检查工具将于 10 月 10 日上线，让用户可以查看他们的资格，这些资格基于他们从交易量、持仓位置以及使用如 asBNB 或 USDF 等收益型抵押品所获得的 Rh 积分。

Aster 的第三阶段空投紧随其后，但规则不同

符合第二阶段奖励资格的用户将可以从 10 月 14 日开始认领，没有任何归属期或锁定期。这意味着参与者可以立即进行交易或继续持有他们的代币。

至于未被认领的代币，它们将在 10 月 17 日后转入生态系统基金。简而言之，如果你不使用它，你就会失去它。

团队表示，第二阶段的代币分配将在稍后公布。

第 3 阶段有哪些变化？

根据项目最近的帖子，第三阶段将在多个方面与第二阶段不同。在第二阶段，用户被引导去获取永续交易积分，这导致了关于洗盘交易膨胀交易量的讨论。

然而，现在所有人都将关注 Aster 的反滥用过滤器。当真正的散户交易者获得微薄的分配时，加密货币社区往往会大声表达他们的不满，这在极端情况下会导致批评和卖出压力。

尽管如此，观察者们仍赞扬了无锁定期的设计。即使这可能导致公开市场上大规模的代币销售，团队正依靠其每周产生的 1.2 亿美元以上的费用来进行回购，这在该情况下可能足以稳定价格。

第三阶段还将包括现货交易奖励，以及多维评分更新、特定符号的提升乘数和增强的团队提升机制，这些升级旨在促进公平竞争，认可优质交易，并奖励真正的交易者。

从第 3 阶段开始，Aster 还宣布所有用户的标准推荐率将保持在 10%。然而，达到所需交易量的交易者将能够申请解锁更高的推荐率。一旦获得批准，他们的费率将在几小时内升级。

在过去几个月中，永续交易 DEX 已成为热门话题，不同的替代方案已经出现，挑战 Hyperliquid 的市场主导地位。然而，Aster DEX 作为有真正机会击败冠军的竞争者之一脱颖而出。

第二阶段的分配将显著影响下一阶段的参与度。目前，所有人都将关注 10 月 10 日，届时检查工具预计将上线。

