The Sandbox首席执行官Robby Yung揭示新人工智能、Web3和移动计划愿景

新加坡，2025年9月30日 – The Sandbox，一个领先的游戏和沉浸式体验平台，也是Animoca Brands的子公司，今天分享了公司的未来愿景。在首席执行官Robby Yung撰写的信息中，公司概述了如何在人工智能、Web3和移动领域的交叉点上定位自己，以扩展其平台并在全球范围内赋能创作者。

"自2012年发布我们的原创移动游戏以来，The Sandbox一直专注于创作者，"The Sandbox首席执行官Robby Yung表示。"在2020年，The Sandbox从传统的2D单人游戏演变为由新兴区块链技术驱动的沉浸式3D多人平台，为我们的创作者实现了真正的数字所有权和变现。"

在过去五年中，The Sandbox已发展到包括超过400个主要品牌合作伙伴，超过400,000名创作者，以及超过800万用户。其$SAND代币一直在游戏代币中排名前五，巩固了The Sandbox作为最突出的Web3项目之一的地位。

"虽然更广泛的行业面临逆风，但我们一直在不断构建，我们最近的赛季在玩家数量和参与度方面都达到了历史新高，"Yung说。"但这仍然不够，我们知道还有更多工作要做。我们相信，我们再次处于一个新技术浪潮的开始，这个浪潮以Web3和人工智能的融合为标志，将改变创作者的现状，我们决心将The Sandbox定位在其前沿。"

新的人工智能计划

The Sandbox正在两个方面大力投资人工智能：运营效率和面向用户的创作。

在运营方面，公司正在使用现有的人工智能工具并开发自己的工具，以提高从代理编码到作弊检测和客户支持等功能的效率。

在创作方面，The Sandbox将人工智能视为一种变革力量。

"大规模沉浸式内容创作，无论是游戏还是其他形式的体验，一直受到时间、技能和成本的限制，"Yung指出。"我们通过无代码创作工具（VoxEdit，Game Maker）在解决这个问题上取得了重大进展，但人工智能将彻底改变这个领域，我们计划引领这一变革。"

公司已开始训练定制的人工智能模型用于资产生成，并积极开发面向用户的生成式人工智能工具，利用其广泛的170万资产库、数百个游戏模板和全球超过400,000名创作者的社区。

此外，The Sandbox宣布与快速增长的氛围编码游戏平台Rosebud AI建立合作伙伴关系。这种合作关系将允许创作者被列入白名单，使用来自The Sandbox的自定义模板和资产进行氛围编码游戏。更多细节将很快分享。

新的Web3计划

The Sandbox还在扩展其Web3基础设施，以帮助创作者在内容创作之外取得成功。

"虽然我们已经看到在我们的平台上创建了数千个令人惊叹的游戏和沉浸式体验，但创作者最大的挑战往往发生在创作后，表现为分发、参与和变现的形式。这个问题不仅存在于The Sandbox中，也存在于许多其他内容创作生态系统中，包括流行的传统平台。我们相信Web3基础设施特别适合解决这些挑战。区块链是The Sandbox DNA的核心部分，我们感到这给了我们显著的优势，我们正在积极投资开发新的Web3基础设施，将支持创作者超越内容创作本身，"Yung说。

第一个主要投资是SANDchain，由The SANDChain Foundation在The Sandbox的支持下开发。这个专用的跨平台层使创作者能够将参与转化为所有权和奖励。SANDchain今天在新加坡的TOKEN2049正式揭幕，其测试网计划于10月14日启动。

第二个计划集中在变现上。通过用基于互联网资本市场（ICMs）的经济层补充SANDchain的参与层，The Sandbox旨在为创作者提供灵活、动态的变现选择。"传统创作者平台的变现框架通常是僵化且非常有限的，我们看到代币绑定曲线机制有机会提供更加动态的东西，以最大化创作者变现当前工作的机会，"Yung解释道。

这个首创的平台正在积极开发中，预计将在年底前推出，并在未来几周内提供早期访问等待名单。

移动

移动一直是The Sandbox DNA的核心。

"十三年前，The Sandbox诞生于移动平台。在移动平台上推出一直是路线图上的内容，这要归功于其无与伦比的可访问性和覆盖范围，"Yung说。

The Sandbox正在积极开发多个移动概念。第一个目前正在内部进行游戏测试，计划接下来为社区成员进行更大规模的封闭游戏测试。"我们完全预期移动将成为我们未来的重要部分，并且我们很兴奋能够继续推进我们当前的想法，最终目标是将其中一个或多个推向市场，"Yung补充道。

$SAND

$SAND代币继续作为The Sandbox生态系统的交易骨干。每个新宣布的计划都进一步建立在$SAND的金融轨道上，随着The Sandbox生态系统的扩展，积累更多的实用性和价值。"$SAND持有者是我们网络的节点，我们还计划提供更多直接的创新计划和项目，专注于为我们的持有者创造利益，"Yung说。

未来之路

展望未来，The Sandbox明确了其重点：利用人工智能转变内容创作，构建Web3基础设施以支持创作者。公司最近进行了重组，以确保团队与这些优先事项保持一致，并利用人工智能驱动的运营支持。

"随着我们的进步，我们仍然完全致力于构建和改进The Sandbox，"Yung说。"我们还将围绕赛季格式的成功来集中我们的LiveOps策略，增加主要平台活动的频率和一致性，为我们的创作者和玩家基础提供更多参与机会。The Sandbox的虚拟资产，包括LANDs、所有NFT收藏和各种生态系统资产保持不变。Alpha第6季现已在The Sandbox上线，带来新品牌、体验、游戏玩法、功能等。我们希望在那里见到你。"

从作为2D移动游戏的起源到成为3D多人沉浸式平台，The Sandbox正在为下一章做准备。

"我们仍然专注于为创作者构建最好的创作工具和最好的支持生态系统，"Yung总结道。"The Sandbox 3.0。我们深深感谢许多与我们一起经历这段旅程的人，并希望你能加入我们未来的旅程。"

关于The Sandbox 3.0愿景的更多信息可在The Sandbox博客上获取。

The Sandbox可通过sandbox.game在Windows和Mac电脑上免费使用。

通过The Sandbox Discord、X和Instagram关注或加入对话。

关于The Sandbox

The Sandbox是Animoca Brands的子公司，是一个沉浸式平台，用户可以在游戏、娱乐、音乐、艺术等领域与他们喜爱的品牌、知识产权和名人一起玩耍、创作和变现独特体验。The Sandbox利用web3技术全面实现终端用户创作和创作者经济，通过将资产、创作和奖励作为非同质化代币（NFTs）提供给玩家和创作者真正的所有权，从而颠覆现有平台。超过400个合作伙伴已加入The Sandbox，包括华纳音乐集团、古驰、育碧、帕丽斯·希尔顿、侏罗纪世界、行尸走肉、Snoop Dogg、进击的巨人、拉科斯特、Steve Aoki、蓝精灵等等。The Sandbox被《时代》杂志评为TIME100最具影响力公司。

欲了解更多信息，请访问www.sandbox.game并在X、Medium和Discord上关注定期更新。

