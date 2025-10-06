HackerNoon 通讯：数字广告的新时代 - 由 Klink Finance 重新定义 (10/5/2025)

交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
你好，黑客？ 🪐 今天科技界有什么新鲜事，2025年10月5日？ HackerNoon通讯将HackerNoon主页直接发送到您的收件箱。在这一天，披头士乐队于1962年发行了他们的第一张单曲，第一部詹姆斯·邦德电影于1962年在伦敦首映，史蒂夫·乔布斯于2011年去世，我们为您呈现这些高质量的故事。从《从科幻到现实：我们离在月球安家有多近？》到《Klink Finance颠覆失败的Web2广告 - 本10月推出$KLINK代币》，让我们直接开始吧。 科幻小说中的克拉克带如何成为我们的地球同步卫星现实 作者：@ivyhackwell [阅读时间6分钟] 了解科幻小说中虚构的克拉克带如何成为今天地球同步卫星的基础，彻底改变全球通信。阅读更多。 从科幻到现实：我们离在月球安家有多近？ 作者：@isaacsamuel [阅读时间4分钟] 从科幻梦想到NASA的阿尔忒弥斯计划，了解人类如何将月球变成我们生活和探索的下一个前沿。阅读更多。 数字广告的新时代 - 由Klink Finance重新定义 作者：@klink_finance [阅读时间6分钟] Klink Finance是Web3收益的AI驱动基础设施，通过其多链合作伙伴生态系统和集成技术推动加密财富创造。阅读更多。 ChatGPT成为AI的代表——但真正的战斗是构建生态系统，而非单一模型 作者：@hacker53037367 [阅读时间12分钟] ChatGPT使AI成为主流，但真正的转变来自于将AI嵌入业务各方面的生态系统，而非依赖单一模型。阅读更多。 Klink Finance颠覆失败的Web2广告 - 本10月推出$KLINK代币 作者：@klink_finance [阅读时间4分钟] Klink是一个收益平台，您可以通过完成在线任务、玩游戏和社交任务获得现金或加密货币报酬。阅读更多。 我们如何构建一个从不拿走您的钱的游戏平台（但仍能赚取数百万） 作者：@slotozilla [阅读时间6分钟] Slotozilla提供来自200多个提供商的40,000多个老虎机演示，在全球范围内扩展而无需存款。以下是其技术栈如何在没有真钱游戏的情况下赚取数百万的方式。阅读更多。 如何为可爱的应用添加集成：使用Membrane的分步指南 作者：@membrane [阅读时间5分钟] 使用Membrane（集成应用）通过AI为任何应用构建集成。阅读更多。 太空碎片清理如何成为下一个万亿美元产业 作者：@samuelogbonna138 [阅读时间5分钟] 太空碎片威胁卫星和经济。了解清理技术如何开启万亿美元的太空科技产业。阅读更多。 🧑‍💻 本周您的世界发生了什么？ 据说写作可以帮助巩固技术知识，建立信誉，并为新兴社区标准做出贡献。感到困惑？我们为您提供帮助 ⬇️⬇️⬇️ 回答这些有史以来最伟大的面试问题 我们希望您喜欢这些免费阅读材料。请随时将此电子邮件转发给会喜欢它的极客朋友。在互联网星球上见！满怀爱意，HackerNoon团队 ✌️你好，黑客？ 🪐 今天科技界有什么新鲜事，2025年10月5日？ HackerNoon通讯将HackerNoon主页直接发送到您的收件箱。在这一天，披头士乐队于1962年发行了他们的第一张单曲，第一部詹姆斯·邦德电影于1962年在伦敦首映，史蒂夫·乔布斯于2011年去世，我们为您呈现这些高质量的故事。从《从科幻到现实：我们离在月球安家有多近？》到《Klink Finance颠覆失败的Web2广告 - 本10月推出$KLINK代币》，让我们直接开始吧。 科幻小说中的克拉克带如何成为我们的地球同步卫星现实 作者：@ivyhackwell [阅读时间6分钟] 了解科幻小说中虚构的克拉克带如何成为今天地球同步卫星的基础，彻底改变全球通信。阅读更多。 从科幻到现实：我们离在月球安家有多近？ 作者：@isaacsamuel [阅读时间4分钟] 从科幻梦想到NASA的阿尔忒弥斯计划，了解人类如何将月球变成我们生活和探索的下一个前沿。阅读更多。 数字广告的新时代 - 由Klink Finance重新定义 作者：@klink_finance [阅读时间6分钟] Klink Finance是Web3收益的AI驱动基础设施，通过其多链合作伙伴生态系统和集成技术推动加密财富创造。阅读更多。 ChatGPT成为AI的代表——但真正的战斗是构建生态系统，而非单一模型 作者：@hacker53037367 [阅读时间12分钟] ChatGPT使AI成为主流，但真正的转变来自于将AI嵌入业务各方面的生态系统，而非依赖单一模型。阅读更多。 Klink Finance颠覆失败的Web2广告 - 本10月推出$KLINK代币 作者：@klink_finance [阅读时间4分钟] Klink是一个收益平台，您可以通过完成在线任务、玩游戏和社交任务获得现金或加密货币报酬。阅读更多。 我们如何构建一个从不拿走您的钱的游戏平台（但仍能赚取数百万） 作者：@slotozilla [阅读时间6分钟] Slotozilla提供来自200多个提供商的40,000多个老虎机演示，在全球范围内扩展而无需存款。以下是其技术栈如何在没有真钱游戏的情况下赚取数百万的方式。阅读更多。 如何为可爱的应用添加集成：使用Membrane的分步指南 作者：@membrane [阅读时间5分钟] 使用Membrane（集成应用）通过AI为任何应用构建集成。阅读更多。 太空碎片清理如何成为下一个万亿美元产业 作者：@samuelogbonna138 [阅读时间5分钟] 太空碎片威胁卫星和经济。了解清理技术如何开启万亿美元的太空科技产业。阅读更多。 🧑‍💻 本周您的世界发生了什么？ 据说写作可以帮助巩固技术知识，建立信誉，并为新兴社区标准做出贡献。感到困惑？我们为您提供帮助 ⬇️⬇️⬇️ 回答这些有史以来最伟大的面试问题 我们希望您喜欢这些免费阅读材料。请随时将此电子邮件转发给会喜欢它的极客朋友。在互联网星球上见！满怀爱意，HackerNoon团队 ✌️

HackerNoon 通讯：数字广告的新时代 - 由 Klink Finance 重新定义 (10/5/2025)

作者：Hackernoon
2025/10/06 00:03
ERA
ERA$0.2587-0.38%
FINANCE
FINANCE$0.0004023+33.74%

黑客，你好吗？


🪐 2025年10月5日，科技界有什么新鲜事？


HackerNoon通讯将HackerNoon主页直接发送到你的收件箱。在这一天，披头士乐队发行了他们的第一张单曲（1962年），第一部詹姆斯·邦德电影在伦敦首映（1962年），史蒂夫·乔布斯去世（2011年），我们为你呈现这些高质量的故事。从从科幻到现实：我们离把月球称为家有多近？Klink Finance颠覆失败的Web2广告 - 本10月推出$KLINK代币，让我们直接开始吧。

科幻小说中的克拉克带如何成为我们的地球同步卫星现实


作者：@ivyhackwell [阅读时间：6分钟] 了解科幻小说中虚构的克拉克带如何成为今天地球同步卫星的基础，彻底改变全球通信。阅读更多。

从科幻到现实：我们离把月球称为家有多近？


作者：@isaacsamuel [阅读时间：4分钟] 从科幻梦想到NASA的阿尔忒弥斯计划，了解人类如何将月球变成我们生活和探索的下一个前沿。阅读更多。

数字广告的新时代 - 由Klink Finance重新定义


作者：@klink_finance [阅读时间：6分钟] Klink Finance是Web3收益的AI驱动基础设施，通过其多链合作伙伴生态系统和集成技术推动加密财富创造。阅读更多。

ChatGPT成为AI的代表——但真正的战斗是构建生态系统，而非单一模型


作者：@hacker53037367 [阅读时间：12分钟] ChatGPT使AI成为主流，但真正的转变来自于将AI嵌入整个业务的生态系统，而非依赖单一模型。阅读更多。

Klink Finance颠覆失败的Web2广告 - 本10月推出$KLINK代币


作者：@klink_finance [阅读时间：4分钟] Klink是一个收益平台，你可以通过完成在线任务、玩游戏和社交任务获得现金或加密货币报酬。阅读更多。

我们如何构建一个从不拿走你的钱的游戏平台（但仍然赚取数百万）


作者：@slotozilla [阅读时间：6分钟] Slotozilla提供来自200多个供应商的40,000多个老虎机演示，在全球范围内扩展，无需存款。这里介绍其技术栈如何在没有真钱游戏的情况下赚取数百万。阅读更多。

如何为可爱的应用添加集成：使用Membrane的分步指南


作者：@membrane [阅读时间：5分钟] 使用Membrane（集成应用）通过AI为任何应用构建集成。阅读更多。

太空碎片清理如何成为下一个万亿美元产业


作者：@samuelogbonna138 [阅读时间：5分钟] 太空碎片威胁卫星和经济。看看清理技术如何开启一个万亿美元的太空技术产业。阅读更多。


🧑‍💻 本周你的世界发生了什么？

据说写作可以帮助巩固技术知识，建立信誉，并为新兴社区标准做出贡献。感到卡住了？我们为你提供帮助 ⬇️⬇️⬇️


回答这些有史以来最伟大的面试问题


我们希望你喜欢这些免费阅读材料。随时将此电子邮件转发给会喜欢它的极客朋友。在互联网星球上见！爱你的，HackerNoon团队 ✌️


免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5247+9.05%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005173+15.10%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.09+2.37%
RealLink
REAL$0.06942+2.54%
DeFi
DEFI$0.000841+4.99%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004704-7.89%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,215.01
$105,215.01$105,215.01

+0.15%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,529.07
$3,529.07$3,529.07

+0.27%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5217
$2.5217$2.5217

-0.29%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.93
$165.93$165.93

-0.21%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17848
$0.17848$0.17848

-0.41%