HackerNoon 通讯：数字广告的新时代 - 由 Klink Finance 重新定义 (10/5/2025)

你好，黑客？ 🪐 今天科技界有什么新鲜事，2025年10月5日？ HackerNoon通讯将HackerNoon主页直接发送到您的收件箱。在这一天，披头士乐队于1962年发行了他们的第一张单曲，第一部詹姆斯·邦德电影于1962年在伦敦首映，史蒂夫·乔布斯于2011年去世，我们为您呈现这些高质量的故事。从《从科幻到现实：我们离在月球安家有多近？》到《Klink Finance颠覆失败的Web2广告 - 本10月推出$KLINK代币》，让我们直接开始吧。 科幻小说中的克拉克带如何成为我们的地球同步卫星现实 作者：@ivyhackwell [阅读时间6分钟] 了解科幻小说中虚构的克拉克带如何成为今天地球同步卫星的基础，彻底改变全球通信。阅读更多。 从科幻到现实：我们离在月球安家有多近？ 作者：@isaacsamuel [阅读时间4分钟] 从科幻梦想到NASA的阿尔忒弥斯计划，了解人类如何将月球变成我们生活和探索的下一个前沿。阅读更多。 数字广告的新时代 - 由Klink Finance重新定义 作者：@klink_finance [阅读时间6分钟] Klink Finance是Web3收益的AI驱动基础设施，通过其多链合作伙伴生态系统和集成技术推动加密财富创造。阅读更多。 ChatGPT成为AI的代表——但真正的战斗是构建生态系统，而非单一模型 作者：@hacker53037367 [阅读时间12分钟] ChatGPT使AI成为主流，但真正的转变来自于将AI嵌入业务各方面的生态系统，而非依赖单一模型。阅读更多。 Klink Finance颠覆失败的Web2广告 - 本10月推出$KLINK代币 作者：@klink_finance [阅读时间4分钟] Klink是一个收益平台，您可以通过完成在线任务、玩游戏和社交任务获得现金或加密货币报酬。阅读更多。 我们如何构建一个从不拿走您的钱的游戏平台（但仍能赚取数百万） 作者：@slotozilla [阅读时间6分钟] Slotozilla提供来自200多个提供商的40,000多个老虎机演示，在全球范围内扩展而无需存款。以下是其技术栈如何在没有真钱游戏的情况下赚取数百万的方式。阅读更多。 如何为可爱的应用添加集成：使用Membrane的分步指南 作者：@membrane [阅读时间5分钟] 使用Membrane（集成应用）通过AI为任何应用构建集成。阅读更多。 太空碎片清理如何成为下一个万亿美元产业 作者：@samuelogbonna138 [阅读时间5分钟] 太空碎片威胁卫星和经济。了解清理技术如何开启万亿美元的太空科技产业。阅读更多。 🧑‍💻 本周您的世界发生了什么？ 据说写作可以帮助巩固技术知识，建立信誉，并为新兴社区标准做出贡献。感到困惑？我们为您提供帮助 ⬇️⬇️⬇️ 回答这些有史以来最伟大的面试问题 我们希望您喜欢这些免费阅读材料。请随时将此电子邮件转发给会喜欢它的极客朋友。在互联网星球上见！满怀爱意，HackerNoon团队 ✌️ 你好，黑客？ 🪐 今天科技界有什么新鲜事，2025年10月5日？ HackerNoon通讯将HackerNoon主页直接发送到您的收件箱。在这一天，披头士乐队于1962年发行了他们的第一张单曲，第一部詹姆斯·邦德电影于1962年在伦敦首映，史蒂夫·乔布斯于2011年去世，我们为您呈现这些高质量的故事。从《从科幻到现实：我们离在月球安家有多近？》到《Klink Finance颠覆失败的Web2广告 - 本10月推出$KLINK代币》，让我们直接开始吧。 科幻小说中的克拉克带如何成为我们的地球同步卫星现实 作者：@ivyhackwell [阅读时间6分钟] 了解科幻小说中虚构的克拉克带如何成为今天地球同步卫星的基础，彻底改变全球通信。阅读更多。 从科幻到现实：我们离在月球安家有多近？ 作者：@isaacsamuel [阅读时间4分钟] 从科幻梦想到NASA的阿尔忒弥斯计划，了解人类如何将月球变成我们生活和探索的下一个前沿。阅读更多。 数字广告的新时代 - 由Klink Finance重新定义 作者：@klink_finance [阅读时间6分钟] Klink Finance是Web3收益的AI驱动基础设施，通过其多链合作伙伴生态系统和集成技术推动加密财富创造。阅读更多。 ChatGPT成为AI的代表——但真正的战斗是构建生态系统，而非单一模型 作者：@hacker53037367 [阅读时间12分钟] ChatGPT使AI成为主流，但真正的转变来自于将AI嵌入业务各方面的生态系统，而非依赖单一模型。阅读更多。 Klink Finance颠覆失败的Web2广告 - 本10月推出$KLINK代币 作者：@klink_finance [阅读时间4分钟] Klink是一个收益平台，您可以通过完成在线任务、玩游戏和社交任务获得现金或加密货币报酬。阅读更多。 我们如何构建一个从不拿走您的钱的游戏平台（但仍能赚取数百万） 作者：@slotozilla [阅读时间6分钟] Slotozilla提供来自200多个提供商的40,000多个老虎机演示，在全球范围内扩展而无需存款。以下是其技术栈如何在没有真钱游戏的情况下赚取数百万的方式。阅读更多。 如何为可爱的应用添加集成：使用Membrane的分步指南 作者：@membrane [阅读时间5分钟] 使用Membrane（集成应用）通过AI为任何应用构建集成。阅读更多。 太空碎片清理如何成为下一个万亿美元产业 作者：@samuelogbonna138 [阅读时间5分钟] 太空碎片威胁卫星和经济。了解清理技术如何开启万亿美元的太空科技产业。阅读更多。 🧑‍💻 本周您的世界发生了什么？ 据说写作可以帮助巩固技术知识，建立信誉，并为新兴社区标准做出贡献。感到困惑？我们为您提供帮助 ⬇️⬇️⬇️ 回答这些有史以来最伟大的面试问题 我们希望您喜欢这些免费阅读材料。请随时将此电子邮件转发给会喜欢它的极客朋友。在互联网星球上见！满怀爱意，HackerNoon团队 ✌️