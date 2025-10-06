HackerNoon 通讯：数字广告的新时代 - 由 Klink Finance 重新定义 (10/5/2025)

黑客，你好吗？
🪐 2025年10月5日，科技界有什么新鲜事？
HackerNoon通讯将HackerNoon主页直接发送到你的收件箱。在这一天，披头士乐队发行了他们的第一张单曲（1962年），第一部詹姆斯·邦德电影在伦敦首映（1962年），史蒂夫·乔布斯去世（2011年），我们为你呈现这些高质量的故事。从从科幻到现实：我们离把月球称为家有多近？到Klink Finance颠覆失败的Web2广告 - 本10月推出$KLINK代币，让我们直接开始吧。
作者：@ivyhackwell [阅读时间：6分钟] 了解科幻小说中虚构的克拉克带如何成为今天地球同步卫星的基础，彻底改变全球通信。阅读更多。
作者：@isaacsamuel [阅读时间：4分钟] 从科幻梦想到NASA的阿尔忒弥斯计划，了解人类如何将月球变成我们生活和探索的下一个前沿。阅读更多。
作者：@klink_finance [阅读时间：6分钟] Klink Finance是Web3收益的AI驱动基础设施，通过其多链合作伙伴生态系统和集成技术推动加密财富创造。阅读更多。
作者：@hacker53037367 [阅读时间：12分钟] ChatGPT使AI成为主流，但真正的转变来自于将AI嵌入整个业务的生态系统，而非依赖单一模型。阅读更多。
作者：@klink_finance [阅读时间：4分钟] Klink是一个收益平台，你可以通过完成在线任务、玩游戏和社交任务获得现金或加密货币报酬。阅读更多。
作者：@slotozilla [阅读时间：6分钟] Slotozilla提供来自200多个供应商的40,000多个老虎机演示，在全球范围内扩展，无需存款。这里介绍其技术栈如何在没有真钱游戏的情况下赚取数百万。阅读更多。
作者：@membrane [阅读时间：5分钟] 使用Membrane（集成应用）通过AI为任何应用构建集成。阅读更多。
作者：@samuelogbonna138 [阅读时间：5分钟] 太空碎片威胁卫星和经济。看看清理技术如何开启一个万亿美元的太空技术产业。阅读更多。
🧑💻 本周你的世界发生了什么？
