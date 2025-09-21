交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
我们使用最初来自OpenML的表格数据集，这些数据集被编译成HuggingFace上Inria-Soda团队的一组基准数据集。我们在28,855个训练样本上进行训练，并在剩余的9,619个样本上进行测试。所有MLP都使用批量大小为64、64和0.0005进行训练，我们研究了每层有100个神经元的3层结构。我们在此定义了我们工作中使用的六个主要指标。我们使用最初来自OpenML的表格数据集，这些数据集被编译成HuggingFace上Inria-Soda团队的一组基准数据集。我们在28,855个训练样本上进行训练，并在剩余的9,619个样本上进行测试。所有MLP都使用批量大小为64、64和0.0005进行训练，我们研究了每层有100个神经元的3层结构。我们在此定义了我们工作中使用的六个主要指标。

极客的机器学习实验指南

作者：Hackernoon
2025/09/21 13:47
SIX
SIX$0.01671+2.38%
TOP Network
TOP$0.000096--%
SphereX
HERE$0.000119--%
Mintlayer
ML$0.01743+0.11%

摘要和1. 引言

1.1 事后解释

1.2 分歧问题

1.3 鼓励解释共识

  1. 相关工作

  2. Pear: 事后解释器一致性正则化器

  3. 共识训练的有效性

    4.1 一致性指标

    4.2 改进共识指标

    [4.3 一致性的代价是什么?]()

    4.4 解释是否仍然有价值?

    4.5 共识和线性

    4.6 两个损失项

  4. 讨论

    5.1 未来工作

    5.2 结论、致谢和参考文献

附录

A 附录

A.1 数据集

在我们的实验中，我们使用了最初来自OpenML的表格数据集，这些数据集由Inria-Soda团队编译成一组基准数据集并发布在HuggingFace上[11]。我们提供每个数据集的一些详细信息：

\ 银行营销 这是一个二元分类数据集，具有六个输入特征，类别大致平衡。我们在7,933个训练样本上进行训练，并在剩余的2,645个样本上进行测试。

\ 加州房价 这是一个二元分类数据集，具有七个输入特征，类别大致平衡。我们在15,475个训练样本上进行训练，并在剩余的5,159个样本上进行测试。

\ 电力 这是一个二元分类数据集，具有七个输入特征，类别大致平衡。我们在28,855个训练样本上进行训练，并在剩余的9,619个样本上进行测试。

A.2 超参数

我们的许多超参数在所有实验中都是恒定的。例如，所有MLP都使用64的批量大小和0.0005的初始学习率进行训练。此外，我们研究的所有MLP都有3个隐藏层，每层100个神经元。我们始终使用AdamW优化器[19]。训练轮数因情况而异。对于所有三个数据集，当𝜆∈{0.0, 0.25}时，我们训练30轮，否则训练50轮。在训练线性模型时，我们使用10轮训练和0.1的初始学习率。

A.3 分歧指标

我们在此定义我们工作中使用的六个一致性指标。

\ 前四个指标取决于每个解释中最重要的前k个特征。让𝑡𝑜𝑝_𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠(𝐸, 𝑘)表示解释𝐸中最重要的前k个特征，让𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐸, 𝑠)表示特征𝑠在解释𝐸中的重要性排名，让𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐸, 𝑠)表示特征𝑠在解释𝐸中重要性分数的符号（正、负或零）。

\

\ 接下来的两个一致性指标取决于每个解释中的所有特征，而不仅仅是前k个。让𝑅是一个函数，用于计算解释中按重要性排序的特征排名。

\

\ （注：Krishna等人[15]在他们的论文中指出，𝐹应该是由最终用户指定的一组特征，但在我们的实验中，我们使用此指标时包含所有特征）。

A.4 无用特征实验结果

当我们为第4.4节的实验添加随机特征时，我们将特征数量翻倍。我们这样做是为了检查我们的共识损失是否会通过比自然训练的模型更频繁地将不相关特征放在前K位而损害解释质量。在表1中，我们报告了每个解释器将随机特征之一包含在前5个最重要特征中的百分比。我们观察到，总体而言，我们没有看到在𝜆=0.0（没有我们的共识损失的基准MLP）和𝜆=0.5（使用我们的共识损失训练的MLP）之间这些百分比的系统性增加

\ 表1：无用特征获得前5名排名的频率，以百分比计。

A.5 更多分歧矩阵

图9：本文考虑的所有指标在银行营销数据上的分歧矩阵。

\ 图10：本文考虑的所有指标在加州房价数据上的分歧矩阵。

\ 图11：本文考虑的所有指标在电力数据上的分歧矩阵。

A.6 扩展结果

表2：我们训练的模型的平均测试准确率。该表按数据集、模型、损失中的超参数和权重衰减系数（WD）组织。平均值是通过多次试验得出的，我们报告平均值±一个标准误差。

A.7 额外图表

图12：使用不同lambda值训练的MLP在银行营销数据集中随机构建的10个三点平面上的logit曲面。

\ 图13：使用不同lambda值训练的MLP在加州房价数据集中随机构建的10个三点平面上的logit曲面。

\ 图14：使用不同lambda值训练的MLP在电力数据集中随机构建的10个三点平面上的logit曲面。

\ 图15：所有数据集和指标的额外权衡曲线图。

\

:::info 作者：

(1) Avi Schwarzschild，马里兰大学帕克分校，马里兰州，美国，以及在Arthur工作期间完成的工作(avi1umd.edu)；

(2) Max Cembalest，Arthur，纽约市，纽约州，美国；

(3) Karthik Rao，Arthur，纽约市，纽约州，美国；

(4) Keegan Hines，Arthur，纽约市，纽约州，美国；

(5) John Dickerson†，Arthur，纽约市，纽约州，美国(john@arthur.ai)。

:::

:::info 本论文可在arxiv上获取，采用CC BY 4.0 DEED许可证。

:::

\

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5247+9.05%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005173+15.10%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.09+2.37%
RealLink
REAL$0.06942+2.54%
DeFi
DEFI$0.000841+4.99%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004704-7.89%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,215.45
$105,215.45$105,215.45

+0.15%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,529.92
$3,529.92$3,529.92

+0.29%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5230
$2.5230$2.5230

-0.24%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.02
$166.02$166.02

-0.16%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17860
$0.17860$0.17860

-0.35%