美元正迎来自1973年以来最糟糕的一年，年初至今下跌超过10%，而几乎所有其他主要资产类别都在飙升。就在昨晚，比特币创下125,000美元的新历史高点，据Cryptopolitan报道，其总市值已达到2.5万亿美元。黄金现在接近每盎司4,000美元

美元在2025年下跌超过10%，正迈向自1973年以来最糟糕的一年

作者：Cryptopolitan
2025/10/06 01:33
美元正迎来自1973年以来最糟糕的一年，年初至今下跌超过10%，而几乎所有其他主要资产类别都在飙升。就在昨晚，比特币创下125,000美元的历史新高，将其总市值推至2.5万亿美元，正如Cryptopolitan报道的那样。

黄金在2025年创下40次历史新高后，现已接近每盎司4,000美元，市值达26.3万亿美元，是比特币规模的十倍以上。白银今年上涨超过60%，市值达2.7万亿美元。这三种资产（黄金、白银和比特币）现在都跻身全球十大资产之列。

这些变动与股市繁荣同步发生。标普500指数在六个月内上涨40%，市值增加16万亿美元，而纳斯达克100指数已连续六个月上涨，这种连续上涨的情况自1986年以来仅发生过六次。

所谓的"壮丽七雄"公司每季度投入超过1000亿美元的资本支出，为人工智能革命提供资金。传统上被视为避险资产的投资品不再起到对冲作用。它们现在与股票一起攀升。

避险资产与股票同步上涨

彭博社的数据显示，上周黄金与标普500指数之间的相关系数达到创纪录的0.91，这意味着两个市场91%的时间都朝着相同方向移动。

随着通胀反弹和劳动力市场走弱，投资者正在追逐任何有价格图表的资产（避险资产、风险资产、房地产、加密货币）。美联储正在将利率下调至4.0%的年化通胀率，这种情况自1990年代以来从未发生过。

美联储还首次在几十年来将核心PCE通胀率放宽至2.9%以上。自2000年以来，美元已经失去了40%的购买力。

随着美联储对长期收益率的控制减弱，市场对未来五到十年的通胀预期正在上升。所有资产类别的飙升表明，人们不再仅仅是在对冲；他们正在为美联储影响力减弱的新世界重新调整定位。

人工智能革命正在推动投资热潮。这种规模的技术支出自互联网兴起以来尚未出现过。

美联储降息推动广泛资产热潮

随着美联储政策转向成形，投资者正在涌入各类资产。美元贬值是这个故事的一部分，但热潮更为广泛。资产所有者正在积累巨额收益，而其余人口则被甩在后面。美国家庭财富底层50%现在仅持有总财富的2.5%。

那些已经拥有股票、加密货币或大宗商品的人正在获取上涨收益，而非拥有者则错失良机。

自2022年11月ChatGPT推出以来，职位空缺减少，但股票却飙升，这表明市场正在对结构性变化而非短期头条新闻做出反应。

这种代际转变使股票、大宗商品、债券和加密货币同时变得更易交易和投资。这是几十年来避险资产、风险资产和通胀相关交易首次同时攀升。

资产价格正在实时重写，而这种热潮的规模没有放缓的迹象。

