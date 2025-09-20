区块链革命应该是无形的

声明：此处表达的观点和意见仅属于作者，不代表crypto.news编辑部的观点和意见。

谈到金钱，每个人最终都有相同的基本需求：我们需要能够安全简单地储蓄、发送和使用它。但即使到了2025年，数十亿人仍被正规金融系统排除在外。这种情况不仅发生在新兴市场，讽刺的是，也发生在世界领先国家。

根据最近的调查，仅北美就有超过3600万消费者仍然银行服务不足，而英国有超过2020万成年人服务不足。无论是由于基础设施不足还是对银行业的不信任，这种金融排斥继续抑制经济流动性并限制获取基本机会的途径。许多人仍然将区块链视为革命性解决方案，为世界提供更快、更便宜和无国界的金融服务。然而，在实践中，我们尚未为日常用户实现这一承诺。

如今，加密货币和更广泛的区块链被视为提取价值的投机方式，而非解决现实世界问题的实用工具。对于普通用户来说，这项技术通常笨重且令人生畏，用户体验差，感觉是为开发人员而非普通人设计的。设置钱包、管理私钥、桥接资产和导航不熟悉的界面在每一步都引入了摩擦。这些过程不仅复杂而且不宽容，一个小错误可能意味着永久损失资金。采用进展缓慢是因为人们不想为了创新而创新——他们尤其不希望行业强硬地试图将他们引入一个他们不理解或看不到价值的新世界。他们想要的是能够解决他们每天遇到的问题的直观解决方案。

这就是为什么区块链的未来不会被那些大声宣扬去中心化或代币经济学的人赢得——它将被那些简化复杂性、提供杀手级实用性并将技术整合到人们已经信任的应用程序中的人赢得。

全球采用需要相关性

通常，灵感来自于没有建立传统金融系统的市场。看看数字银行业创新如何重塑巴西。Nubank通过为用户提供一种简单、移动优先的方式来管理资金，而无需传统银行的摩擦或障碍，从而改变了金融获取方式。该模式之所以蓬勃发展，是因为它与现有用户行为保持一致并解决了特定的本地需求。虽然这项技术对消费者来说是新的，但它立即解决了日常遇到的问题。最重要的是，这些消费者不需要了解底层技术的工作原理。

这就是用户体验成为制胜要素的地方，通过使金融工具在日常生活中感觉自然。以菲律宾的GCash为例，它已成为所有金融操作的中心：支付账单、发送和更重要的是接收汇款、购物和获取信贷。同样的原则也适用于区块链。我们看到像Telegram这样的平台，现在允许基于TON的支付直接在应用内进行，展示了区块链功能如何变得像发送短信一样简单自然。通过将复杂性隐藏在幕后，这些平台展示了加密货币如何变得不可见但有用，融入人们已经依赖的工具中。

当然，Nubank适用于巴西2亿人口。在全球范围内扩展该模式面临一系列不同的挑战：覆盖多样化人口、应对不同的监管环境以及与现有支付习惯整合。

Telegram增长到超过10亿用户说明了拥有大量活跃用户的平台如何成为新服务（包括基于区块链的金融工具）的有效分发渠道。通过静默嵌入金融功能，可以提供无国界支付或代币化资产等功能，而无需用户学习新系统。对大多数人来说，这些功能不会感觉像在使用加密货币——只是他们已经依赖的应用程序的另一个可靠功能。

构建轨道还是障碍？

区块链是一种消除障碍的方式，但如果应用笨拙，它反而会创造障碍。开发人员经常围绕理想而非用例构建。重点不应该是在不需要的地方强行使用加密货币。简单性和实用性必须优先于新颖性和意识形态：采用技术应该由清晰性和明确的好处驱动，而不仅仅是创新的吸引力。

萨尔瓦多将比特币(BTC)作为法定货币的实验就是一个完美的例子。这个中美洲国家多年来一直在巩固其比特币地位，但该倡议似乎面临重大障碍，包括价格波动、缺乏公众信任以及汇款采用率低，而汇款构成了该国GDP的相当大一部分。许多公民选择一收到比特币就兑现，或者完全避开该系统，凸显了理论承诺与实际可用性之间的差距。

更好的前进道路在于与法定货币价格挂钩的稳定币。这些提供了法定货币的价格稳定性和加密货币的好处：即时、低成本转账和全球访问。集成到熟悉的应用程序中，稳定币可以静默地为服务不足社区的汇款、日常支付甚至储蓄解决方案提供动力。除了支付之外，区块链可以为大众打开更复杂金融工具的大门。想象一个跟踪一系列股票的代币，允许新兴市场的人投资苹果股票。几年前这是不可想象的。NFT和DeFi有能力重新定义所有权的含义，并有可能使长期以来仅限于社会特定群体的财富建设工具民主化。

回归基础

区块链采用的加速表明，该技术可以以传统金融系统无法实现的方式提供机会。然而，到目前为止，获取这些机会的途径仅限于那些能够花时间学习和理解加密货币工作原理的人。

要使基于区块链的未来成为现实，我们的核心重点必须是将为普通人提供有意义用例的简单项目推向市场。我们必须建立一个尊重应该已经被认可的系统：每个人储蓄、发送和消费的权利。这意味着超越教育，使加密货币像人们每天已经使用的应用程序一样轻松。因为如果它不适用于大众消费者，大规模采用将不是几年，而是几十年的距离。