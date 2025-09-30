日本银行（BOJ）维持基准利率在0.5%

日本银行（BOJ）似乎准备进一步接近另一次加息，董事会成员之间日益增长的分歧引发了人们猜测，最早可能在10月份采取行动。

日本银行在9月18-19日的会议上，将官方利率维持在0.5%不变。然而，周二发布的会议讨论摘要指出，九名董事会成员中有两名支持加息。其中一人认为再次提高政策利率可能是适当的。

其他人则持反对意见，警告美国经济可能会比预期更突然放缓，并对日本产生溢出效应。目前，董事会已同意谨慎行事。

异议动摇了预期

市场几乎立即对会议记录的发布做出了反应。日元兑美元走弱，凸显了投资者对日本政策方向的不安。随着交易员将更紧缩的货币条件可能性纳入定价，政府债券收益率上升。

市场押注迅速转变，隔夜掉期指数现在暗示在10月30日交易日日本银行加息的可能性为70%。就在几周前，这种举措的几率可能接近40%，表明局势转变之快。

令人惊讶的不仅是异议本身，还有其来源。日本银行最温和的政策制定者之一，董事会成员野口旭表示，本周加息的必要性"比以往任何时候都高"。野口多年来一直抵制压力，警告不要抑制增长。他的举动反映了董事会内部对在持续高通胀环境中政策过于宽松的危险日益增长的焦虑。

分析师表示，这种反对意见是一个转折点。在通胀率超过日本银行2%目标且工资结算显示势头的情况下，正常化的理由正在增强。但董事会几乎不团结。其他人仍持谨慎态度，引用疲软的家庭支出和可能阻碍日本脆弱复苏的全球风险。

这一举动意味着去年上任的首位学者出身的日本银行行长植田和男正面临他迄今为止最严峻的考验。到目前为止，他的风格一直是渐进主义，表明日本正在远离超宽松政策，但谨慎地采取小步骤。然而，董事会内部的分歧凸显了这种共识已变得多么脆弱。

投资者和经济学家现在将10月视为关键时刻。如果日本银行届时不采取行动，压力将会增加。问题不是日本是否会再次加息，而是何时加息。

日本银行暂时维持利率不变，大门"敞开"

自7月以来，日本银行一直保持利率不变，当时它17年来首次提高利率。通胀率持续超过其2%的目标，主要由食品和能源价格上涨推动。该银行表示，在它能够有信心承诺更高利率之前，工资增长需要良好进行。

该银行还在9月会议上表示，将逐步减持交易所交易基金（ETFs）和房地产投资信托基金（REITs）的持仓。市场将此解读为日本银行正在逐步接近正常化的另一个信号。

然而，不确定性仍然主导。全球前景也不稳定，中国经济放缓，美国经济发出混合信号。许多日本银行政策制定者希望在做出决定前看到数据。下周公布的短观企业情绪调查和区域经济报告可能会指导10月的决定。

到目前为止，日本银行保持不变但前倾姿态。随着通胀顽固和异议增加，10月可能标志着日本近10年来近零利率实验的转折点。

