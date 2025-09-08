交易所DEX+
2025年垃圾信息战争正成为比特币的"严重威胁"

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:49
如果你在比特币领域待了超过一分钟，你可能已经听说过人们将今天的"垃圾信息战争"与近十年前臭名昭著的区块大小战争相比较。

那股能量、尖酸刻薄和部落主义；这一切都强势回归，只是这一次，战场不再是争论区块大小，而是OP_RETURN和Bitcoin Core与Knots之间日益扩大的分歧。

垃圾信息战争如何开始

垃圾信息战争的根源可以追溯到2023年。那时Ordinals突然出现在舞台上。它们使任何人都能将数字艺术、NFT和其他类型的数据直接嵌入到比特币区块链上。

许多人称赞Ordinals为比特币带来了各种创新。一些人预见到垃圾信息和链上膨胀问题会推高普通用户的交易费用。

2025年初，垃圾信息战争升级到了另一个层次。比特币核心开发者公布了计划，要在即将发布的v30版本中取消80字节的OP_RETURN限制。

他们希望使比特币对新型链上活动更加多功能。对Core阵营的许多人来说，只要支付了交易费用，任何比特币的使用都是合理的。

但并非所有人都认同这一愿景。长期比特币开发者和Bitcoin Knots的主要维护者Luke Dashjr认为，这种转变与其说是开放实验，不如说是一个巨大的危险信号。

对他来说，取消限制等于是向垃圾信息敞开大门，这将使比特币成为非金融垃圾的数据垃圾场，并威胁其作为货币的角色。

Knots正迅速成为那些认为Core正在放弃比特币中立性的批评者的集结点，随着紧张局势升级，越来越多的节点运营商开始涌向Knots：Knots在网络中的份额已达到18.5%。

真正的利害关系是什么

从本质上讲，垃圾信息战争不是关于一行代码或技术调整。它们关乎哲学。

比特币是应该保持纯粹的货币结算层，专注于抵抗审查和去中心化？

还是应该接受更广泛的角色，只要用户支付成本，就可以作为实验、艺术和数据的画布？

比特币Core方面主张最大自由。正如Core开发者和自由主义者Jameson Lopp所发表的：

Knots方面则认为，如果没有规则来保护比特币的货币功能，网络就会面临膨胀和中心化的风险。Luke Dashjr警告说：

不仅仅是Luke在挥舞警告旗帜。Blockstream前CSO和Jan3创始人Samson Mow也站在了Knots一边。

他发出警告，允许无限制的垃圾信息是一个滑坡，可能会侵蚀比特币作为价值存储的弹性。

对比特币的严重风险？

随着垃圾信息战争的持续，声音越来越大，并非所有声音都整齐地与某一阵营保持一致。

Blockstream的CEO和长期Core支持者Adam Back在周五在语调上（如果不是实质上）打破了阵营。他警告说，完全忽视垃圾信息风险是错误的做法。他写道：

Back的评论之所以引人注目，不仅因为他的地位，还因为它们暗示了人们所忽视的内容。

这不仅仅是关于两个代码库的真空讨论，而是关于全球对比特币中立性和目的的看法。

另一位长期与Core保持一致的开发者Peter Todd在周六发表了更为严厉的言论，将责任归咎于不是Core而是Knots支持者加剧了紧张局势：

未来走向何方

2025年10月迫在眉睫，比特币Core的v30版本计划推出OP_RETURN变更。

矿工、节点运营商和交易所的反应将决定这是否仅仅是一场喧嚣但受控的内战，还是会演变成另一场类似2017年的链分裂危机。

垃圾信息战争不再是一场小众开发者之间的争吵。随着重要声音的加入、部落主义的上升以及10月截止日期的日益临近，比特币可能很快将面临自区块大小战争以来最大的意识形态考验。

来源：https://www.thecoinrepublic.com/2025/09/07/the-2025-spam-wars-are-becoming-a-serious-threat-to-bitcoin/

