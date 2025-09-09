Tether 澄清关于 37,229 BTC 的事宜：

官方否认，内部转账，以及没有卖出压力：Tether已确认约37,229个被转移的BTC，转至Twenty One Capital，并未在市场上出售。

Tether的官方声明可在透明度网站上查阅，重建过程也已被专业出版物报道（Tether – 透明度）

由Paolo Ardoino领导的公司（经常在官方通讯中被引用）重申了将利润分配到比特币、黄金和土地的策略，目的是加强其储备。

根据我们链上分析团队收集并在公共浏览器上验证的数据，这些移动模式符合典型的集团内重新分配集群，而非向现货交易所的分配。

行业分析师观察到，这种规模的转账（数万个BTC）通常表明财政重组或相关金融工具的实施，而非市场上的即时销售。

需要了解的3件事

官方立场 ：Tether表示它没有出售BTC；观察到的移动纯粹是内部转账和重新分配。

时间线 ：约37,229 BTC的主要区块在6月初被转移，按当时汇率计算价值约39亿美元，而随后在6月和7月分别流动的14,000 BTC和5,800 BTC构成了一系列单独的移动（这两个系列不一定要相加）（BitcoinEthereumNews）。

策略：部分利润被重新投资于比特币、黄金和土地，以实现资产多样化和风险管理，从而确认了一项谨慎的价值保存政策。

官方声明和背景

Paolo Ardoino公开澄清「Tether没有出售任何比特币」，解释说季度证明可能包括集团内部移动或与特定倡议相关的操作 - 在这种情况下，是财政的重新分配 - 而不是市场上的实际销售。

在这种情况下，一些被第三方错误解读的证明的模糊阅读，促使公司明确指出这些纯粹是内部操作（Tether – 透明度）。

除了Ardoino在X上的官方资料（@paoloardoino）外，分析也是有助于背景化主题的有用来源。X上的公开声明和帖子于2025年9月7日更新。

链上转账至XXI：历史和数据

近期，已观察到有利于Twenty One Capital（XXI）的重大链上移动，这是一个专门从事BTC金融服务的平台。详细情况：

主要区块 ：约37,229.69 BTC在6月初被转移，根据当时的汇率价值约39亿美元。

其他流动 ：6月记录的额外14,000 BTC移动和7月的5,800 BTC，构成了一系列单独的转账。

对账：这两系列移动不应直接相加，因为它们指的是不同的集群和时期，正如链上分析所强调的。

根据最新的市场调查，截至2025年9月7日，BitcoinTreasuries.NET将超过100,521 BTC归属于Tether的储备（BitcoinTreasuries.NET），这一数字有助于评估单个转账的相对影响。

对储备和市场的影响

内部移动暂时减少了与Tether相关的特定地址上可见的BTC数量，而没有突显现货市场上的撤资操作。

应该注意的是，因此，没有直接的卖出压力，公司保留了通过像XXI这样的连接工具使用资产的能力。

储备 ：一些分析师注意到，扣除转账后，BTC的整体头寸可能保持稳定或甚至比前期增加。

市场：没有直接销售减轻了供应冲击的风险；XXI提供的任何金融产品都可能增加BTC计价工具的流动性。

分配策略：比特币、黄金和土地

Tether确认了一项利润重新分配政策，将部分资产分配给比特币、黄金和土地，目的是保存价值和多样化投资组合。

事实上，对黄金和实物资产的投资旨在抵消加密货币市场的典型波动性，而对比特币的敞口则展示了对被视为稀缺且高度流动的数字资产的长期愿景。

比特币价格与黄金等资产之间的相关性在VanEck等主要投资者的预测中有充分记录，而最近的新闻也强调了Tether Gold如何代表实物黄金代币化的新前沿。

XXI的角色和可能的发展

XXI被配置为一个专注于BTC的工具，具有财政管理功能和以比特币计价的金融产品开发。

也就是说，管理资产的增加可能会促进创建诸如担保贷款和采用专有绩效指标等工具，同时为未来的产品线提供强大的平台，而无需立即转换为法定货币。

风险、透明度和阅读审计

链上地址之间的资产移动可能会使外部观察者的分析复杂化，造成误解的风险。关于涉及方、目的和流动时间的清晰度仍然是确保审计可信度和链上监控质量的关键。

国际比较：萨尔瓦多案例

在储备管理的辩论中，萨尔瓦多最近购买黄金的事件经常被引用 - 在一些报告中报道为13,999金衡盎司，宣称价值约5000万美元 - 作为多样化策略的例子。

同时，该国宣布它已经随着时间积累了BTC分配。然而，尽管这些是不同的背景，但一个趋势浮现：越来越多的公共和私人储备倾向于不仅与美元相关的资产（比特币新闻：萨尔瓦多）。

方法论、来源和缺失内容

美元转换 ：估计基于引用来源报告的估值和转账时记录的平均价格（本金估计：在转移约37,229 BTC时约39亿美元）。

主要来源 ：Tether透明度页面和Paolo Ardoino的X频道作为官方声明的基本参考。

链上：像mempool.space这样的公共浏览器对验证流动很有用；访问交易ID和官方收据将允许对所提及操作进行全面验证。

透明度注释：为了获得完全可验证的图景，有官方声明的链接及其日期和时间，以及证明上述转账的链上交易ID将会很有用。

整体图景

总之，Tether的否认和流动重建确认这些是内部重新分配而非资产销售。

比特币的整体敞口，通过黄金和土地的投资策略加强，代表了该行业最重要的机构概况之一，而XXI的演变和信息更新的质量将继续受到监控，以确保市场的高度信任。