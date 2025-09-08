交易所DEX+
Tether CEO抨击比特币抛售以购买黄金的谣言

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:31
Bitcoin

本周，关于Tether抛售比特币的传言震动了加密社区的部分成员，但公司领导层和行业盟友随即以不同的说法反驳：这些币根本没有被出售——它们只是被重新部署了。

这些议论始于评论员注意到Tether报告的比特币储备在2025年第一季度和第二季度之间明显下降。根据BDO认证数据，持有量似乎减少了超过9,000个BTC，这引发了稳定币发行商为追逐黄金而清算部分储备的说法。

YouTuber Clive Thompson 放大了这一理论，暗示Tether的策略正在远离比特币。

反驳说法

高管和行业内部人士迅速对这种解读提出异议。Jan3的CEO Samson Mow 解释说，那些"消失"的比特币已被发送到Twenty One Capital (XXI)，这是一个与Strike CEO Jack Mallers有关联的独立金融计划。6月和7月的转账总计近20,000个BTC，足以解释这一差异。

Tether CEO Paolo Ardoino 呼应了这一观点，坚称没有出售任何币。相反，他表示，公司继续将利润投入到其认为长期安全的资产中——"比特币、黄金和土地"。

数十亿美元的转账

区块链记录证实，在6月初，Tether转移了超过37,000个BTC——当时价值近39亿美元——以支持XXI。如果这些转账被计入Tether的直接持有量，其资产负债表将显示净增长，而非减少。

独立数据追踪器仍将Tether列为拥有超过100,000个BTC，价值超过110亿美元，确保其在最大机构持有者中的地位。

与萨尔瓦多购买黄金的时机

这一争议的展开恰逢萨尔瓦多的无关新闻，该国宣布了30多年来首次购买黄金。中央银行增加了13,999金衡盎司（价值约5000万美元）的储备，作为其远离美元多元化计划的一部分。

该国此前一直大力依赖比特币，自2021年以来累积了超过6,200个BTC。其最近转向黄金的举动为Tether可能考虑类似策略的猜测增添了燃料。

比特币仍是核心

尽管有这些传言，Ardoino明确表述了Tether的立场：比特币仍然是公司储备分配的中心。虽然向其他硬资产的多元化是策略的一部分，但关于全面转移出BTC的建议似乎毫无根据。

目前，这一事件凸显了Tether运营所处的显微镜下环境——以及几个数据点如何能迅速在加密世界引发辩论。

本文提供的信息仅供参考，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

作者

Alex是一位经验丰富的金融记者和加密货币爱好者。他拥有超过8年报道加密、区块链和金融科技行业的经验，精通复杂且不断发展的数字资产世界。他富有洞察力和引人深思的文章为读者提供了市场最新发展和趋势的清晰图景。他的方法使他能够将复杂的概念分解为易于理解且深入的内容。关注他的出版物以了解最重要的趋势和话题。

来源：https://coindoo.com/tether-ceo-slams-rumors-of-bitcoin-sell-off-for-gold-buys/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

