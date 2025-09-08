Tether CEO抨击比特币抛售以购买黄金的谣言

Bitcoin

本周，关于Tether抛售比特币的传言震动了加密社区的部分成员，但公司领导层和行业盟友随即以不同的说法反驳：这些币根本没有被出售——它们只是被重新部署了。

这些议论始于评论员注意到Tether报告的比特币储备在2025年第一季度和第二季度之间明显下降。根据BDO认证数据，持有量似乎减少了超过9,000个BTC，这引发了稳定币发行商为追逐黄金而清算部分储备的说法。

YouTuber Clive Thompson 放大了这一理论，暗示Tether的策略正在远离比特币。

反驳说法

高管和行业内部人士迅速对这种解读提出异议。Jan3的CEO Samson Mow 解释说，那些"消失"的比特币已被发送到Twenty One Capital (XXI)，这是一个与Strike CEO Jack Mallers有关联的独立金融计划。6月和7月的转账总计近20,000个BTC，足以解释这一差异。

Tether CEO Paolo Ardoino 呼应了这一观点，坚称没有出售任何币。相反，他表示，公司继续将利润投入到其认为长期安全的资产中——"比特币、黄金和土地"。

数十亿美元的转账

区块链记录证实，在6月初，Tether转移了超过37,000个BTC——当时价值近39亿美元——以支持XXI。如果这些转账被计入Tether的直接持有量，其资产负债表将显示净增长，而非减少。

独立数据追踪器仍将Tether列为拥有超过100,000个BTC，价值超过110亿美元，确保其在最大机构持有者中的地位。

与萨尔瓦多购买黄金的时机

这一争议的展开恰逢萨尔瓦多的无关新闻，该国宣布了30多年来首次购买黄金。中央银行增加了13,999金衡盎司（价值约5000万美元）的储备，作为其远离美元多元化计划的一部分。

该国此前一直大力依赖比特币，自2021年以来累积了超过6,200个BTC。其最近转向黄金的举动为Tether可能考虑类似策略的猜测增添了燃料。

比特币仍是核心

尽管有这些传言，Ardoino明确表述了Tether的立场：比特币仍然是公司储备分配的中心。虽然向其他硬资产的多元化是策略的一部分，但关于全面转移出BTC的建议似乎毫无根据。

目前，这一事件凸显了Tether运营所处的显微镜下环境——以及几个数据点如何能迅速在加密世界引发辩论。

