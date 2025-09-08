Tether CEO 驳斥公司出售比特币并购买黄金的说法

Tether（最大稳定币USDT的发行商）的首席执行官Paolo Ardoino在周日通过X平台驳斥了关于该公司出售比特币(BTC)以投资黄金的说法。在他的帖子中，Ardoino写道："Tether没有出售任何比特币"，并补充说：

"当世界继续变得更加黑暗时，Tether将继续将部分利润投资于安全资产，如比特币、黄金和土地。"

谣言是如何开始的

9月6日，YouTuber Clive Thompson声称"最近，Tether一直在购买黄金并出售比特币。"Thompson的断言是基于对Tether资产声明的检查。

根据Thompson的说法，Tether在上个季度出售了超过10亿美元的BTC，并购买了超过16亿美元的黄金。据Thompson称，这表明Tether正在抛售比特币，转而青睐黄金。

Thompson声明中的缺陷

Jan3首席执行官Samson Mow基于公开数据指出了Thompson理论中的缺陷。在一篇X帖子中，Mow解释说，Thompson得出了错误的结论，因为他假设Tether持有的BTC下降自动意味着他们出售了BTC以购买黄金。

在今年第一季度和第二季度，Tether报告分别持有92,650 BTC和83,274 BTC。根据Mow的说法，Thompson忘记了考虑Tether对一个名为Twenty One Capital (XXI)的独立项目的资金支持。Tether在6月2日转移了14,000 BTC，7月转移了5,800 BTC，总共向XXI发送了19,800 BTC。

加密货币投资者蓝图：关于套牢、内部抢跑和错失Alpha的5天课程 很好 😎 你的第一课即将到来。 请将 [email protected] 添加到你的电子邮件白名单。

因此，Mow解释说，Tether在2025年第二季度比上一季度多持有4,624 BTC。考虑到7月的转账，Tether"（至少）净增加了10,424 BTC的比特币持有量，"Mow写道。

因此，Mow驳斥了Thompson的说法为"虚假"，并将其标记为制造比特币相关熊市消息的"绝望"尝试。

Tether与黄金的深化关系

围绕Tether的最新发展出现在该公司宣布正在考虑投资黄金矿业公司的几天后。但Tether已经在一段时间内向黄金多元化投资。

6月，这家稳定币发行商花费了9000万美元收购了一家专注于黄金特许权使用费的公司的大量股份。本周早些时候，Tether宣布将再向同一家公司——Elemental Altus Royalties Corp投入1亿美元。

此外，Tether发行了黄金支持的稳定币Tether Gold (XAUT)——XAUT由存储在瑞士的约7.66吨黄金支持。Tether持有的USDT储备中约有5%也是以黄金形式持有。

本文提及