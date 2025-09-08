交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
Tether首席执行员反驳公司出售比特币并购买黄金的说法出现在BitcoinEthereumNews.com。Tether（最大稳定币USDT的发行商）首席执行员Paolo Ardoino周日在X上反驳了关于该公司出售其比特币(BTC)以投资黄金的说法。在他的帖子中，Ardoino写道："Tether没有出售任何比特币，"并补充说："虽然世界继续变得更加黑暗，但Tether将继续将部分利润投资于安全资产，如比特币、黄金和土地。" 谣言如何开始 9月6日，YouTuber Clive Thompson声称"最近，Tether一直在购买黄金并出售比特币。"Thompson的断言基于对Tether资产声明的检查。根据Thompson的说法，Tether在上个季度出售了超过10亿美元的BTC并购买了超过16亿美元的黄金。据Thompson所说，这表明Tether正在抛售比特币转而青睐黄金。 Thompson声明中的缺陷 Jan3首席执行员Samson Mow根据公开数据指出了Thompson理论中的缺陷。在一篇X帖子中，Mow解释说Thompson得出了错误的结论，因为他假设Tether持有的BTC下降自动意味着他们出售了它以换取黄金。在今年第一和第二季度，Tether报告持有92,650 BTC和83,274 BTC。根据Mow的说法，Thompson忘记了考虑Tether对一个名为Twenty One Capital (XXI)的独立项目的资金支持。Tether在6月2日转移了14,000 BTC，7月转移了5,800 BTC，总共向XXI发送了19,800 BTC。 加密投资者蓝图：一个关于套牢、内部抢先交易和错失机会的5天课程 很好😎您的第一课即将到来。请将[email protected]添加到您的电子邮件白名单中。 因此，Mow解释说，Tether在2025年第二季度比上一季度多了4,624 BTC。考虑到7月的转移，Tether"（至少）比特币净增加...Tether首席执行员反驳公司出售比特币并购买黄金的说法出现在BitcoinEthereumNews.com。Tether（最大稳定币USDT的发行商）首席执行员Paolo Ardoino周日在X上反驳了关于该公司出售其比特币(BTC)以投资黄金的说法。在他的帖子中，Ardoino写道："Tether没有出售任何比特币，"并补充说："虽然世界继续变得更加黑暗，但Tether将继续将部分利润投资于安全资产，如比特币、黄金和土地。" 谣言如何开始 9月6日，YouTuber Clive Thompson声称"最近，Tether一直在购买黄金并出售比特币。"Thompson的断言基于对Tether资产声明的检查。根据Thompson的说法，Tether在上个季度出售了超过10亿美元的BTC并购买了超过16亿美元的黄金。据Thompson所说，这表明Tether正在抛售比特币转而青睐黄金。 Thompson声明中的缺陷 Jan3首席执行员Samson Mow根据公开数据指出了Thompson理论中的缺陷。在一篇X帖子中，Mow解释说Thompson得出了错误的结论，因为他假设Tether持有的BTC下降自动意味着他们出售了它以换取黄金。在今年第一和第二季度，Tether报告持有92,650 BTC和83,274 BTC。根据Mow的说法，Thompson忘记了考虑Tether对一个名为Twenty One Capital (XXI)的独立项目的资金支持。Tether在6月2日转移了14,000 BTC，7月转移了5,800 BTC，总共向XXI发送了19,800 BTC。 加密投资者蓝图：一个关于套牢、内部抢先交易和错失机会的5天课程 很好😎您的第一课即将到来。请将[email protected]添加到您的电子邮件白名单中。 因此，Mow解释说，Tether在2025年第二季度比上一季度多了4,624 BTC。考虑到7月的转移，Tether"（至少）比特币净增加...

Tether CEO 驳斥公司出售比特币并购买黄金的说法

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:03
Threshold
T$0.01279-0.38%
比特币
BTC$105,078.87+1.53%
GET
GET$0.001056+1.24%
Moonveil
MORE$0.004698-7.97%
COM
COM$0.006425+3.46%

Tether（最大稳定币USDT的发行商）的首席执行官Paolo Ardoino在周日通过X平台驳斥了关于该公司出售比特币(BTC)以投资黄金的说法。在他的帖子中，Ardoino写道："Tether没有出售任何比特币"，并补充说：

"当世界继续变得更加黑暗时，Tether将继续将部分利润投资于安全资产，如比特币、黄金和土地。"

谣言是如何开始的

9月6日，YouTuber Clive Thompson声称"最近，Tether一直在购买黄金并出售比特币。"Thompson的断言是基于对Tether资产声明的检查。

根据Thompson的说法，Tether在上个季度出售了超过10亿美元的BTC，并购买了超过16亿美元的黄金。据Thompson称，这表明Tether正在抛售比特币，转而青睐黄金。

Thompson声明中的缺陷

Jan3首席执行官Samson Mow基于公开数据指出了Thompson理论中的缺陷。在一篇X帖子中，Mow解释说，Thompson得出了错误的结论，因为他假设Tether持有的BTC下降自动意味着他们出售了BTC以购买黄金。

在今年第一季度和第二季度，Tether报告分别持有92,650 BTC和83,274 BTC。根据Mow的说法，Thompson忘记了考虑Tether对一个名为Twenty One Capital (XXI)的独立项目的资金支持。Tether在6月2日转移了14,000 BTC，7月转移了5,800 BTC，总共向XXI发送了19,800 BTC。

因此，Mow解释说，Tether在2025年第二季度比上一季度多持有4,624 BTC。考虑到7月的转账，Tether"（至少）净增加了10,424 BTC的比特币持有量，"Mow写道。

因此，Mow驳斥了Thompson的说法为"虚假"，并将其标记为制造比特币相关熊市消息的"绝望"尝试。

Tether与黄金的深化关系

围绕Tether的最新发展出现在该公司宣布正在考虑投资黄金矿业公司的几天后。但Tether已经在一段时间内向黄金多元化投资。

6月，这家稳定币发行商花费了9000万美元收购了一家专注于黄金特许权使用费的公司的大量股份。本周早些时候，Tether宣布将再向同一家公司——Elemental Altus Royalties Corp投入1亿美元。

此外，Tether发行了黄金支持的稳定币Tether Gold (XAUT)——XAUT由存储在瑞士的约7.66吨黄金支持。Tether持有的USDT储备中约有5%也是以黄金形式持有。

本文提及

来源：https://cryptoslate.com/tether-ceo-refutes-claims-that-the-firm-sold-bitcoin-and-bought-gold/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5247+9.05%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005173+15.10%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.09+2.37%
RealLink
REAL$0.06942+2.54%
DeFi
DEFI$0.000841+4.99%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004704-7.89%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,078.87
$105,078.87$105,078.87

+0.02%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,530.12
$3,530.12$3,530.12

+0.30%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5187
$2.5187$2.5187

-0.41%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.01
$166.01$166.01

-0.16%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17868
$0.17868$0.17868

-0.30%