Tether 和 Antalpha 设立 2 亿美元计划扩大黄金代币覆盖范围

Tether和Antalpha计划筹集2亿美元用于建立数字资产库，以积累XAUT，扩大其黄金支持代币策略。

Antalpha将为XAUT建立全球金库和借贷服务，而Tether则加强其美国国债以外的储备。

最近有报道称，Tether正与Antalpha Platform Holding洽谈，计划筹集至少2亿美元，这使Tether再次成为焦点。

据彭博社报道，这笔巨额资金旨在成立一家数字资产库公司，用于积累Tether Gold (XAUT)，这是一种基于区块链的黄金代币。

报道称，讨论仍处于初期阶段，涉及交易结构和实物黄金托管管理方式。然而，此举明确凸显了Tether希望扩大其业务范围，超越已经主导市场的USDT稳定币。

通过黄金代币化加强联系

Tether与Antalpha之间的合作并非新鲜事。两家公司此前已推出了一个真实世界资产中心(RWA Hub)，提供基于XAUT的借贷服务、托管基础设施和黄金代币交换网络。

事实上，Antalpha计划在全球主要金融中心建立实体金库，使用户能够将其代币兑换成"伦敦优质交割"金条。这样，XAUT不仅仅是屏幕上的数字资产，还可以实际兑换成实物黄金。

Tether本身已拥有Antalpha约8.1%的股份，此举进一步加强了两家公司之间的关系。Antalpha以与加密货币挖矿设备巨头比特大陆的密切关系而闻名，现在有更大机会将自己定位为黄金代币化领域的主要参与者。

此外，这一筹资计划使XAUT有潜力从仅仅是一种替代产品提升为全球投资者追捧的投资工具。

此外，CNF此前报道，今年9月初，Tether还准备通过1亿美元投资将其在一家加拿大黄金公司的股份增至37.8%。

这项投资表明，Tether向黄金多元化的战略不仅限于数字储备，还包括传统黄金特许权使用费。显然，该公司的方向越来越深入贵金属领域，这长期以来被视为经典的对冲资产。

能源、比特币和Tether战略的未来

进一步来看，Tether的战略不仅限于黄金。去年7月，他们还与巴西的Adecoagro合作，利用生物质和生物能源的可再生能源挖掘比特币。

这个项目有双重目标：优化过剩能源，同时提供多元化收入的方式。Tether甚至鼓励使用开源软件进行比特币挖矿，这可能使挖矿实践更加透明和高效。

然而，仍有几个问题待解决。管理2亿美元的新公司的法律结构将如何？其黄金储备的审计机制是什么？XAUT能否提供足够的流动性与PAX Gold等其他黄金代币竞争？

监管挑战也将明显出现，因为加密资产和实物商品的结合始终受到各国当局的严格审查。