Tether和Antalpha正在筹集2亿美元以创建一家由黄金支持的数字资产公司

与比特大陆关系密切的Tether和Antalpha平台正试图从投资者那里筹集2亿美元，以推出一个持有代币化黄金的公共载体。

根据彭博社的报道，该计划是创建一家数字资产财政公司，该公司将储备XAUt，即Tether发行的黄金支持代币。根据剑桥大学贾奇商学院4月份的一项研究，比特大陆供应了全球约82%的加密挖矿机器。

消息人士还表示，Cohen & Co.是这笔交易的主要顾问。他们拒绝透露姓名，因为谈判是私下进行的。这一努力为Tether和Antalpha之间长期合作增添了新的层面。

这两家公司已经在Tether Gold上合作，根据Tether的网站，其市值为15亿美元。该代币于2020年通过Tether的子公司推出，完全由存储在金库中的实物金条支持。

Tether和Antalpha扩大黄金代币计划

9月29日，Antalpha宣布正在扩大与Tether的合作伙伴关系，使XAUt更容易获取。它表示将提供针对该代币的抵押贷款，并在主要金融中心设立实体金库，以便持有人可以将其数字代币兑换成真实的金条。

Antalpha确认Tether在6月份购买了其公司8.1%的股份，巩固了它们的财务联系。

与此同时，由于对通货膨胀和全球政治紧张局势的担忧，今年黄金需求激增了46%。CoinGecko数据显示，同期Tether的黄金代币市值翻了一番。

在进行这笔2亿美元的融资的同时，Tether还试图为其主要稳定币业务筹集高达200亿美元的资金。如Cryptopolitan报道，如果成功，该公司的估值将达到约5000亿美元，这将使其成为世界上最大的私人持股公司之一。

来自PitchBook的数据显示，今年已有80多家公司设立了数字资产财政公司。许多公司正在效仿Michael Saylor的策略，该策略购买了大量比特币。

这些公司经常使用反向收购或特殊目的收购工具来为比特币或以太坊等资产建立上市代理。

今年4月，Tether分享了它已与Cantor Fitzgerald LP的附属公司和软银集团合作，创建了一家名为Twenty One Capital的比特币财政公司。

但即使这些加密财政公司不断增加，随着机构投资者兴趣降温，越来越多的公司最近股价下跌。

