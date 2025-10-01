特斯拉股票本月上涨30%，接近历史最高点

交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
根据彭博社的数据，特斯拉股票在9月份上涨超过30%，因为交易者和股东都在为埃隆·马斯克重返公司而欢呼。这一飙升使该股票跻身9月份标普500指数表现前10名，而我们本周晚些时候将获得第三季度销售业绩。自4月8日以来，股票的上涨一直很显著，那天唐纳德·特朗普总统暂停了全球关税，恰逢特斯拉今年的最低点。从那时起，股票上涨了近100%，是"壮丽七巨头"集团中任何公司的最佳表现。特斯拉现在的交易价格约为440美元，接近12月17日创下的479.86美元的历史高点。分析师提高目标价，因特斯拉倾向于人工智能投资 新一轮的买入建立在埃隆能够引导特斯拉摆脱仅仅是汽车制造商的身份，进入人工智能世界的期望之上。本月早些时候，特斯拉董事会提出了一项1万亿美元的薪酬方案，再次证明他们强烈支持将特斯拉转变为一家建造人形机器人和运营自动驾驶出租车队的企业的想法。但即使有这次反弹，担忧声仍然很大。"特斯拉的交易倍数令人咋舌，在电动汽车需求疲软和激烈竞争中，其收益正在萎缩，而电动汽车信贷即将到期，进一步抑制销售，"BCA Research的美国首席股票策略师艾琳·坦克尔表示。这些电动汽车信贷将在周二后消失，届时特朗普政府将结束激励计划。分析师表示，本季度的销售可能会显示出最后一刻的购买潮，买家试图在未来几个月需求冷却前确保折扣。同时，华尔街分析师一直在上调特斯拉的评级。Wedbush的丹·艾夫斯将其目标价从500美元提高到600美元，目前是特斯拉的最高目标价。他表示，该公司正在进入"其人工智能自主路径的下一阶段"。随着交易者将目光投向汽车之外的潜在人工智能收入，该股票还获得了多项其他升级。投资者追逐人工智能梦想，尽管电动汽车销售疲软 埃隆用大胆的声明助长了这种狂热。上周在他的X平台上，他表示特斯拉很快将"感觉几乎像是一个有知觉的生命体"。他还预测，未来特斯拉80%的收入将来自人工智能机器人。这一信息在散户投资者中引起强烈反响。"特斯拉是散户投资者的宠儿，"坦克尔说。"特斯拉的急剧反弹是由这些投资者对其超越电动汽车的未来的热情推动的，因为他们设想一家大规模生产机器人出租车和人形机器人的公司，可能在此过程中价值增长三倍。"但基本面仍然描绘出一幅较弱的图景。电动汽车销售一直在挣扎，特斯拉的自动驾驶汽车努力也起步缓慢。作为回应，埃隆已将注意力转向Optimus机器人项目，将其作为特斯拉的下一个增长引擎。这一转变反映了一个更广泛的趋势，即人工智能一直是"壮丽七巨头"股票增长的主要驱动力。然而，与英伟达、Alphabet、Meta和微软不同，特斯拉尚未拥有能产生持续利润的人工智能产品。这一差距引发了怀疑。"一定程度的怀疑可能是有道理的，"Roundhill Financial的首席执行官戴夫·马扎说。"但市场正在奖励人工智能领导力，而特斯拉在具身智能方面有早期领先优势。现在，结果的重要性不如愿景。"他还表示，特斯拉背后有"真正的动力"，可能会突破新高，因为投资者有"一个新的梦想可以追逐"。但他警告说，如果公司希望反弹持续，需要在项目上展示真正的进展。风险很明确。本周的销售报告可能会在短期内增添燃料，但长期考验在于埃隆是否能真正实现宏大的人工智能故事。"埃隆正在销售一个梦想，许多散户投资者正在购买它，"坦克尔说。"反弹能否继续？当然可以——由动力和FOMO（错失恐惧）驱动。然而，如果今天的热门市场中存在泡沫，特斯拉就是'它'。" 通过指导和每日想法锐化您的策略 - 30天免费访问我们的交易计划根据彭博社的数据，特斯拉股票在9月份上涨超过30%，因为交易者和股东都在为埃隆·马斯克重返公司而欢呼。这一飙升使该股票跻身9月份标普500指数表现前10名，而我们本周晚些时候将获得第三季度销售业绩。自4月8日以来，股票的上涨一直很显著，那天唐纳德·特朗普总统暂停了全球关税，恰逢特斯拉今年的最低点。从那时起，股票上涨了近100%，是"壮丽七巨头"集团中任何公司的最佳表现。特斯拉现在的交易价格约为440美元，接近12月17日创下的479.86美元的历史高点。分析师提高目标价，因特斯拉倾向于人工智能投资 新一轮的买入建立在埃隆能够引导特斯拉摆脱仅仅是汽车制造商的身份，进入人工智能世界的期望之上。本月早些时候，特斯拉董事会提出了一项1万亿美元的薪酬方案，再次证明他们强烈支持将特斯拉转变为一家建造人形机器人和运营自动驾驶出租车队的企业的想法。但即使有这次反弹，担忧声仍然很大。"特斯拉的交易倍数令人咋舌，在电动汽车需求疲软和激烈竞争中，其收益正在萎缩，而电动汽车信贷即将到期，进一步抑制销售，"BCA Research的美国首席股票策略师艾琳·坦克尔表示。这些电动汽车信贷将在周二后消失，届时特朗普政府将结束激励计划。分析师表示，本季度的销售可能会显示出最后一刻的购买潮，买家试图在未来几个月需求冷却前确保折扣。同时，华尔街分析师一直在上调特斯拉的评级。Wedbush的丹·艾夫斯将其目标价从500美元提高到600美元，目前是特斯拉的最高目标价。他表示，该公司正在进入"其人工智能自主路径的下一阶段"。随着交易者将目光投向汽车之外的潜在人工智能收入，该股票还获得了多项其他升级。投资者追逐人工智能梦想，尽管电动汽车销售疲软 埃隆用大胆的声明助长了这种狂热。上周在他的X平台上，他表示特斯拉很快将"感觉几乎像是一个有知觉的生命体"。他还预测，未来特斯拉80%的收入将来自人工智能机器人。这一信息在散户投资者中引起强烈反响。"特斯拉是散户投资者的宠儿，"坦克尔说。"特斯拉的急剧反弹是由这些投资者对其超越电动汽车的未来的热情推动的，因为他们设想一家大规模生产机器人出租车和人形机器人的公司，可能在此过程中价值增长三倍。"但基本面仍然描绘出一幅较弱的图景。电动汽车销售一直在挣扎，特斯拉的自动驾驶汽车努力也起步缓慢。作为回应，埃隆已将注意力转向Optimus机器人项目，将其作为特斯拉的下一个增长引擎。这一转变反映了一个更广泛的趋势，即人工智能一直是"壮丽七巨头"股票增长的主要驱动力。然而，与英伟达、Alphabet、Meta和微软不同，特斯拉尚未拥有能产生持续利润的人工智能产品。这一差距引发了怀疑。"一定程度的怀疑可能是有道理的，"Roundhill Financial的首席执行官戴夫·马扎说。"但市场正在奖励人工智能领导力，而特斯拉在具身智能方面有早期领先优势。现在，结果的重要性不如愿景。"他还表示，特斯拉背后有"真正的动力"，可能会突破新高，因为投资者有"一个新的梦想可以追逐"。但他警告说，如果公司希望反弹持续，需要在项目上展示真正的进展。风险很明确。本周的销售报告可能会在短期内增添燃料，但长期考验在于埃隆是否能真正实现宏大的人工智能故事。"埃隆正在销售一个梦想，许多散户投资者正在购买它，"坦克尔说。"反弹能否继续？当然可以——由动力和FOMO（错失恐惧）驱动。然而，如果今天的热门市场中存在泡沫，特斯拉就是'它'。" 通过指导和每日想法锐化您的策略 - 30天免费访问我们的交易计划

特斯拉股票本月上涨30%，接近历史最高点

作者：Coinstats
2025/10/01 02:50
Moonveil
MORE$0.0047-7.93%
Dogelon Mars
ELON$0.00000006639+2.32%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Nowchain
NOW$0.00235+12.98%
RISE
RISE$0.008083-3.70%

根据彭博社的数据，随着交易者和股东都围绕着埃隆·马斯克重返公司而集结，特斯拉的股票在9月份上涨了超过30%。

这一飙升使该股票成为9月份标普500指数中表现前10名的股票之一，而我们将在本周晚些时候获得第三季度销售业绩。

自4月8日以来，该股票的上涨一直很显著，那天唐纳德·特朗普总统暂停了全球关税，恰好与特斯拉今年的最低点相吻合。

从那时起，该股票已经上涨了近100%，是"壮丽七巨头"集团中任何公司的最佳表现。特斯拉现在的交易价格约为440美元，接近12月17日创下的479.86美元的历史最高记录。

随着特斯拉倾向于人工智能投资，分析师提高目标价

新一波的买入建立在人们期望埃隆能够引导特斯拉摆脱仅仅是汽车制造商的身份，进入人工智能世界的基础上。

本月早些时候，特斯拉董事会提出了一项1万亿美元的薪酬方案给他，再次证明他们强烈支持将特斯拉转变为一家建造人形机器人和运营自动驾驶出租车队的企业的想法。

但即使有这次反弹，担忧声仍然很大。"特斯拉的交易倍数令人咋舌，在电动汽车需求疲软和激烈竞争的环境下，其收益正在萎缩，而电动汽车补贴即将到期，进一步抑制销售，"BCA研究公司的美国首席股票策略师艾琳·坦克尔说。

这些电动汽车补贴将在周二后消失，届时特朗普政府将结束激励计划。分析师表示，本季度的销售可能会显示出买家在未来几个月需求冷却前试图确保折扣的最后一分钟冲刺。

与此同时，华尔街分析师一直在上调特斯拉的评级。Wedbush的丹·艾夫斯将其目标价从500美元提高到600美元，这是目前特斯拉的最高目标价。他表示，该公司正在进入"其人工智能自主路径的下一阶段"。随着交易者将目光投向汽车之外的潜在人工智能收入，该股票也获得了多项其他升级。

尽管电动汽车销售疲软，投资者仍追逐人工智能梦想

埃隆用大胆的声明助长了这种狂热。上周在他的X平台上，他表示特斯拉很快将"感觉几乎像是一个有知觉的生命体"。他还预测，未来特斯拉80%的收入将来自人工智能机器人。这一信息在散户投资者中引起了强烈反响。

"特斯拉是散户投资者的宠儿，"坦克尔说。"特斯拉的急剧反弹是由这些投资者对其超越电动汽车的未来的热情推动的，因为他们设想一家大规模生产机器人出租车和人形机器人的公司，可能在此过程中价值增长三倍。"

但基本面仍然描绘出一幅较弱的图景。电动汽车销售一直在挣扎，特斯拉的自动驾驶汽车努力也起步缓慢。作为回应，埃隆已将注意力转向Optimus机器人项目，将其呈现为特斯拉的下一个增长引擎。

这一转变反映了一个更广泛的趋势，即人工智能一直是"壮丽七巨头"股票收益的主要驱动力。然而，与英伟达、Alphabet、Meta和微软不同，特斯拉尚未拥有能产生持续利润的人工智能产品。

这一差距引发了怀疑。"一定程度的怀疑可能是有道理的，"Roundhill Financial的首席执行官戴夫·马扎说。"但市场正在奖励人工智能领导力，而特斯拉在具身智能方面有早期领先优势。现在，结果的重要性不如愿景。"

他还表示，特斯拉"背后有真正的动力"，可能会突破到新高，因为投资者有"一个新的梦想可以追逐"。但他警告说，如果公司希望反弹持续，需要在项目上展示真正的进展。

风险很明确。本周的销售报告可能会在短期内增添燃料，但长期考验在于埃隆是否能真正实现宏大的人工智能故事。"埃隆正在销售一个梦想，许多散户投资者正在购买它，"坦克尔说。"反弹能继续吗？当然可以——由动力和FOMO（错失恐惧）驱动。然而，如果今天的热门市场中存在泡沫，特斯拉就是'它'。"

通过指导和每日想法来完善您的策略 - 30天免费访问我们的交易计划

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5247+9.05%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005173+15.10%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.09+2.37%
RealLink
REAL$0.06942+2.54%
DeFi
DEFI$0.000841+4.99%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004704-7.89%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,108.38
$105,108.38$105,108.38

+0.05%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,531.63
$3,531.63$3,531.63

+0.34%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5194
$2.5194$2.5194

-0.38%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.03
$166.03$166.03

-0.15%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17867
$0.17867$0.17867

-0.31%