交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
TLDRs; 特斯拉在卡塔尔推出Cybertruck，标志着其在北美以外的中东地区扩张。过去一个月股价上涨29%，尽管周五在纳斯达克全球精选市场交易中下跌0.85%。第三季度全球交付量达到创纪录的497,099辆汽车，超过市场预期。电动汽车竞争在海湾地区加剧，比亚迪、极氪和Lucid扩大区域存在。特斯拉[...] 这篇文章《特斯拉公司($TSLA)股票：随着Cybertruck登陆卡塔尔，中东扩张加速》首次发表于CoinCentral。TLDRs; 特斯拉在卡塔尔推出Cybertruck，标志着其在北美以外的中东地区扩张。过去一个月股价上涨29%，尽管周五在纳斯达克全球精选市场交易中下跌0.85%。第三季度全球交付量达到创纪录的497,099辆汽车，超过市场预期。电动汽车竞争在海湾地区加剧，比亚迪、极氪和Lucid扩大区域存在。特斯拉[...] 这篇文章《特斯拉公司($TSLA)股票：随着Cybertruck登陆卡塔尔，中东扩张加速》首次发表于CoinCentral。

特斯拉公司 ($TSLA) 股票：中东扩张加速，Cybertruck 登陆卡塔尔

作者：Coincentral
2025/10/03 22:33
WorldAssets
INC$0,6111-5,25%

摘要；

  • 特斯拉在卡塔尔推出Cybertruck，标志着其在北美以外的中东地区的重大扩张。
  • 过去一个月股价上涨29%，尽管周五在纳斯达克全球精选市场交易中下跌0.85%。
  • 第三季度全球交付量达到创纪录的497,099辆汽车，超过市场预期。
  • 海湾地区电动车竞争加剧，比亚迪、极氪和Lucid正在扩大区域影响力。

特斯拉已正式开始在卡塔尔销售其Cybertruck，标志着该公司在中东地区的重大推进，并使卡塔尔成为北美以外首批获得这款备受期待车型的市场之一。

此次发布紧随特斯拉4月在沙特阿拉伯的首次亮相，并建立在该公司自2017年以来在阿拉伯联合酋长国的运营基础上。

Cybertruck在卡塔尔市场推出

Cybertruck在卡塔尔的推出与更新版Model Y同步进行，特斯拉今年早些时候也在利雅得发布了后者。

为支持其区域销售，特斯拉部署了在线订购平台、快闪展厅、超级充电站和专门的服务中心等多种设施，确保买家获得全面的车主体验。

虽然该公司未透露具体的区域销售数据，但美国提交的文件显示，在2023年11月至2025年初期间生产了46,100辆Cybertruck。

这一扩张凸显了特斯拉进军海湾地区的战略推进，该地区电动汽车的采用正在迅速增长。卡塔尔加入特斯拉的中东版图，增强了该公司在这个越来越吸引全球电动汽车制造商的地区的竞争地位。

全球交付量中的股票趋势

特斯拉股票近几周经历了显著波动。尽管周五下跌0.85%，但过去一个月股价上涨了约29%。这次下跌发生在更广泛的市场波动中，但投资者情绪仍然受到公司强劲第三季度业绩的支撑。

特斯拉公司 (TSLA)

特斯拉报告第三季度全球汽车交付量创纪录，达497,099辆，超过彭博社439,800辆的一致预期和去年同期交付的462,890辆。

这一交付量激增部分是由美国买家在联邦7,500美元电动车税收抵免到期前加速购买所推动的。

电动车行业竞争加剧

特斯拉的区域增长发生在中东竞争日益激烈的背景下。中国汽车制造商比亚迪和极氪，以及受益于沙特阿拉伯公共投资基金支持的美国Lucid，都在积极扩大其在海湾地区的影响力。

虽然特斯拉仍然是主导力量，但这些竞争对手日益增长的存在突显了在新兴电动车市场持续创新和战略部署的必要性。

除了汽车销售，特斯拉还在推进其能源存储业务，第三季度全球部署了创纪录的12.5吉瓦时产品。随着全球生产和交付规模的扩大，该公司正押注于可持续能源解决方案日益增长的需求。分析师强调，特斯拉对自动驾驶和人工智能驱动技术的关注，包括其初创的机器人出租车服务，继续使其与其他汽车制造商区分开来，并推动投资者保持乐观。

这篇文章《特斯拉公司($TSLA)股票：随着Cybertruck进军卡塔尔，中东扩张加速》首次发表于CoinCentral。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2,5247+9,05%
EXPERT MONEY
EXPERT$0,0005173+15,10%
FUND
FUND$0,01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166,09+2,37%
RealLink
REAL$0,06942+2,54%
DeFi
DEFI$0,000841+4,99%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0,004704-7,89%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

现在购买便宜股票

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105 108,38
$105 108,38$105 108,38

+0,05%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3 531,63
$3 531,63$3 531,63

+0,34%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2,5194
$2,5194$2,5194

-0,38%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,03
$166,03$166,03

-0,15%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0,17867
$0,17867$0,17867

-0,31%