特斯拉公司 ($TSLA) 股票：中东扩张加速，Cybertruck 登陆卡塔尔

摘要；

特斯拉在卡塔尔推出Cybertruck，标志着其在北美以外的中东地区的重大扩张。

过去一个月股价上涨29%，尽管周五在纳斯达克全球精选市场交易中下跌0.85%。

第三季度全球交付量达到创纪录的497,099辆汽车，超过市场预期。

海湾地区电动车竞争加剧，比亚迪、极氪和Lucid正在扩大区域影响力。

特斯拉已正式开始在卡塔尔销售其Cybertruck，标志着该公司在中东地区的重大推进，并使卡塔尔成为北美以外首批获得这款备受期待车型的市场之一。

此次发布紧随特斯拉4月在沙特阿拉伯的首次亮相，并建立在该公司自2017年以来在阿拉伯联合酋长国的运营基础上。

Cybertruck在卡塔尔市场推出

Cybertruck在卡塔尔的推出与更新版Model Y同步进行，特斯拉今年早些时候也在利雅得发布了后者。

为支持其区域销售，特斯拉部署了在线订购平台、快闪展厅、超级充电站和专门的服务中心等多种设施，确保买家获得全面的车主体验。

虽然该公司未透露具体的区域销售数据，但美国提交的文件显示，在2023年11月至2025年初期间生产了46,100辆Cybertruck。

这一扩张凸显了特斯拉进军海湾地区的战略推进，该地区电动汽车的采用正在迅速增长。卡塔尔加入特斯拉的中东版图，增强了该公司在这个越来越吸引全球电动汽车制造商的地区的竞争地位。

全球交付量中的股票趋势

特斯拉股票近几周经历了显著波动。尽管周五下跌0.85%，但过去一个月股价上涨了约29%。这次下跌发生在更广泛的市场波动中，但投资者情绪仍然受到公司强劲第三季度业绩的支撑。

特斯拉公司 (TSLA)

特斯拉报告第三季度全球汽车交付量创纪录，达497,099辆，超过彭博社439,800辆的一致预期和去年同期交付的462,890辆。

这一交付量激增部分是由美国买家在联邦7,500美元电动车税收抵免到期前加速购买所推动的。

电动车行业竞争加剧

特斯拉的区域增长发生在中东竞争日益激烈的背景下。中国汽车制造商比亚迪和极氪，以及受益于沙特阿拉伯公共投资基金支持的美国Lucid，都在积极扩大其在海湾地区的影响力。

虽然特斯拉仍然是主导力量，但这些竞争对手日益增长的存在突显了在新兴电动车市场持续创新和战略部署的必要性。

除了汽车销售，特斯拉还在推进其能源存储业务，第三季度全球部署了创纪录的12.5吉瓦时产品。随着全球生产和交付规模的扩大，该公司正押注于可持续能源解决方案日益增长的需求。分析师强调，特斯拉对自动驾驶和人工智能驱动技术的关注，包括其初创的机器人出租车服务，继续使其与其他汽车制造商区分开来，并推动投资者保持乐观。

这篇文章《特斯拉公司($TSLA)股票：随着Cybertruck进军卡塔尔，中东扩张加速》首次发表于CoinCentral。