SWIFT，这个全球会员所有的合作社和全球领先的安全金融讯息服务提供商，最近推出了一个基于区块链的分类账，这可能会使XRP在全球金融中的角色面临风险。据报道，SWIFT正在将基于区块链的共享分类账构建到其现有的全球资金转账网络中，有超过30家机构参与其中... 阅读更多 这篇文章《SWIFT的区块链与以太坊的举措对Ripple有利吗？》首次发表于BiteMyCoin。

SWIFT的以太坊区块链举措对Ripple有利吗？

作者：Bitemycoin
2025/10/03 16:43
SWIFT，这个全球会员拥有的合作社和全球领先的安全金融讯息服务提供商，最近推出了一个基于区块链的分类账，这可能会使XRP在全球金融中的角色面临风险。据报道，SWIFT正在将基于区块链的共享分类账整合到其现有的全球资金转账网络中，有超过30家知名银行参与，包括美国银行、花旗银行、摩根大通和多伦多道明银行。根据我们的金融专家，SWIFT的这项新实施的计划可能不会对XRP构成直接挑战，但它将对重塑数字货币未来的万亿美元竞赛产生重大影响。

Swift与以太坊合作推出基于区块链的分类账

全球支付巨头SWIFT已经启动了其计划，通过推出新的基于区块链的分类账，将区块链技术整合到其全球金融基础设施中。SWIFT的官方新闻稿表示，他们的使命一直是不断创新并提升跨境支付体验。它补充说，他们正在通过向其技术基础设施添加基于区块链的共享分类账，迈出关键的一步。Swift首席执行官Javier Perez-Tasso表示，他很高兴宣布他们将向其技术基础设施添加基于区块链的分类账，以允许在数字生态系统中可信地移动代币化价值。   

Swift正在与超过30家全球金融机构合作开发这个共享分类账，他们主要专注于提供实时24/7跨境支付。他们已确认计划在Linea上构建其区块链支付结算平台，这是以太坊的第二层扩展解决方案。整个Swift团队对合并传统金融和去中心化金融感到兴奋，他们声称他们的目标只是未来。Javier Perez-Tasso感叹道，这些是对立的：swift和区块链，传统金融和去中心化金融，并思考它们是否真的能够结合在一起。他表示，在未来的受监管系统中，他们相信可以。他提到银行已经准备好了，他们正在要求他们扮演更大的角色。据他所说，将共享分类账与Swift现有的讯息传递、API和ISO 20022结合起来，为24/7银行间跨境支付创造了一个更先进和强大的构造。   

Swift的举措对Ripple有利吗？为什么XRP可能仍然是首选？  

Swift采用区块链技术表明区块链作为跨境支付未来的角色得到了增强。传统金融巨头进入去中心化金融系统将给现有服务提供商如Ripple带来许多变化和挑战。然而，Swift最新的区块链计划将是一个专属的许可分类账，主要面向银行和受监管实体，但XRP的去中心化分类账强调快速、低成本的跨境支付。尽管Swift进入了DeFi，专家认为XRP仍然可以说是当今可扩展、去中心化跨境支付的最佳选择。

Swift的进入可能会增加竞争并为XRP创造许多挑战，但最终，这一举措可能会使这个领域合法化，并为Ripple创造更好的市场机会来互补和共存。我们的金融专家认为，即使SWIFT建立自己的生态系统，XRP可能会从整体上增加的区块链支付机构接受度中长期受益。Swift采用区块链是对区块链支付解决方案增强认可的积极因素。在Swift获得认可的同时，XRP在可扩展和开放的跨境支付方面仍然具有优势，因为它拥有更成熟的网络和流动性基础设施。  

为什么XRP是首选并且相对于Swift具有优势

最新数据表明，XRP分类账已经提供了企业级性能等功能，具有快速（3-5秒）和低成本的交易，承诺拥有超过100家银行和监管机构的生态系统，以及实际应用等，因此这将使XRP相对于Swift具有显著优势。Ripple最近结束了与美国证券交易委员会（SEC）的长期争端，并获得了监管明确性，有权允许机构托管和更广泛的机构采用。 

Swift目前正在与以太坊合作，根据各种分析师的说法，在可扩展和开放的跨境支付方面，XRP比以太坊更有效率，这使得XRP有更好的机会保持首选地位。市场专家表示，以太坊面临可扩展性挑战和交易成本，而Ripple拥有一个经过验证的、广泛使用的网络，针对跨境支付进行了优化。

Swift达到顶峰的可能性也不能完全排除。根据他们的官方文档，新项目提供的好处包括支付的实时可见性和可预测性、通过智能合约实现自动合规、与传统轨道和新兴网络的互操作性，以及安全移动受监管代币化价值的能力。Pérez-Tasso对该项目充满信心，并表示："这是一个面向未来的强大平台。而且它在未来可能会更具变革性。"  

这篇文章《SWIFT的区块链与以太坊的举措对Ripple有利吗？》首次发表于BiteMyCoin。

