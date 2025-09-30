SWIFT揭示区块链分类账：30多家全球银行支持推动全天候跨境支付

支付巨头SWIFT正在与30多家顶级银行和Consensys开发基于区块链的分类账，旨在实现全天候跨境支付。

SWIFT正在与30多家全球金融机构合作开发区块链分类账

据新闻稿透露，SWIFT计划在与30多家主要金融机构的合作下，向其基础设施堆栈添加基于区块链的分类账。SWIFT是环球银行金融电信协会（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication）的简称，是一家总部位于比利时的合作社，通过安全的消息网络连接全球银行，用于发起国际支付。

SWIFT覆盖超过220个国家和地区的11,500多家机构，每年促成约150万亿美元的跨境交易。这家支付消息传递巨头现在正通过整合基于区块链的分类账系统进一步完善其基础设施，这与支持比特币等加密货币的底层技术相同。

该系统背后的目标是提供实时全天候跨境支付。新闻稿指出，SWIFT已经开始与全球主要银行合作设计和构建该分类账，从Consensys的概念原型开始。Consensys是由以太坊联合创始人Joseph Lubin创立的区块链软件公司，最著名的是作为Metamask的开发者和ETH网络重大升级的贡献者。

SWIFT首席执行官Javier Pérez-Tasso表示：

目前，来自16个国家的银行正在对该分类账系统提供反馈。在成功开发后，SWIFT计划与其全球社区合作实施。已经加入的主要机构中包括几家全球系统重要性银行（G-SIBs），包括摩根大通、美国银行和花旗集团。

摩根大通核心支付轨道全球负责人Gayathri Vasudev表示，该银行被金融稳定委员会（FSB）视为对全球经济稳定最为关键的银行：

根据新闻稿，SWIFT还将添加互操作性功能，允许银行在现有法定货币轨道和新兴系统之间无缝移动。

该支付消息平台补充道：

比特币价格已有所回升

比特币上周以跌至低点结束，但这种加密货币似乎在周一开始了另一轮转变，其价格已反弹至112,300美元。

比特币和其他数字资产的反弹导致衍生品交易所上看跌押注的大量清算。