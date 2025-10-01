交易所DEX+
通过Stripe的Bridge子公司推出的服务标志着公司如何控制其数字美元基础设施而不依赖于已建立的发行商如Tether和Circle的方式发生了转变。通过Stripe的Bridge子公司推出的服务标志着公司如何控制其数字美元基础设施而不依赖于已建立的发行商如Tether和Circle的方式发生了转变。

Stripe的Bridge推出平台让企业创建定制稳定币

作者：Brave Newcoin
2025/10/01 04:10
Stripe的Bridge推出平台让企业创建自定义稳定币

支付巨头Stripe于2025年9月30日推出了一个新平台，让任何企业都能在几天内创建和管理自己的稳定币。

摆脱稳定币巨头的束缚

这个名为Open Issuance的新平台解决了许多企业面临的问题。企业一直在基于少数主要提供商发行的稳定币进行构建，这意味着他们无法控制经济效益，面临不可预测的费用，并且必须遵循发行方的路线图。Bridge的平台通过让企业无限制地铸造和销毁代币，几乎可以自定义稳定币的每个方面，并从储备中获得奖励，从而改变了这一现状。

"有一件事阻碍了企业的发展：他们正在基于外部提供商发行的稳定币进行构建，"Bridge在其公告中解释道。该平台处理储备管理、安全、流动性和GENIUS法案合规性等复杂工作，使企业能够专注于其客户。

首个主要客户上线

拥有超过1500万用户的加密钱包Phantom成为首个在Open Issuance上推出的主要客户。他们的新稳定币名为CASH，将Phantom从一个简单的钱包转变为完整的货币应用。用户可以通过银行卡即时为账户充值，无需支付稳定币手续费买卖加密货币，通过Apple Pay或Google Pay使用Visa支付，以及向他人发送资金。

首个主要客户上线

来源：@stripe

该平台已经包含了几个从Bridge之前系统迁移过来的其他稳定币。这些包括USDH（由Native Markets构建的Hyperliquid原生稳定币）以及来自MetaMask、Dakota、Slash、Lava和Takenos的代币。

革命性流动性解决方案

Open Issuance解决了新稳定币面临的最大挑战之一：建立流动性。该平台创建了一个共享网络，企业可以使其稳定币与其他Open Issuance稳定币一对一交换。随着更多稳定币的推出，整体流动性增长并加强整个网络。

持有10美元Phantom CASH的用户可以通过即时的链上交易直接与10美元的USDH交换，无需中介。以前，这需要去交易所，转换为美元，然后购买另一种稳定币——在此过程中产生多项费用。

平台背后的巨额投资

此次推出是在Stripe于2025年2月以11亿美元收购Bridge之后进行的，这是有记录以来最大的加密货币收购。Stripe首席执行官Patrick Collison将稳定币描述为"金融服务的室温超导体"，强调其提高全球支付速度、覆盖范围和成本的潜力。

在Stripe于2025年4月重新引入加密支付后，这次收购对公司来说是有意义的。仅在接受稳定币的第一周，Stripe处理的稳定币交易量就超过了其之前所有比特币交易的总和。Bridge约60人的团队加入了Stripe的旧金山总部，以整合技术。

定制选项和金融合作伙伴

使用Open Issuance的企业可以自定义其代币支持的区块链、特定智能合约功能以及支持其稳定币的准确储备组合。储备分配可以通过与包括BlackRock、Fidelity Investments和Superstate在内的主要金融机构的合作，在现金和国库券之间进行平衡。Bridge还提供工具，通过Bridge、Privy和Stripe的入金通道、出金通道、钱包和卡片来增加采用率。

该平台符合美国新法规，包括GENIUS法案，该法案要求支付稳定币具备储备、审计和反洗钱控制。这一监管明确性是在唐纳德·特朗普总统于2025年7月18日签署这一具有里程碑意义的立法后出现的。

市场增长创造机遇

这一时机与稳定币市场的爆炸性增长相吻合，2025年市场规模已超过2900亿美元。2024年，稳定币转移了15.6万亿美元的价值——与Visa的交易量相当。六个月内净流入达到565亿美元，仅第三季度就有近460亿美元流入。

Tether的USDT仍然是市场领导者，上一季度铸造了196亿美元，而Circle的USDC增加了123亿美元。然而，这两家公司都保留了支持其代币的美国国库券产生的所有收益。Tether报告2025年第二季度净利润为49亿美元，这引发了人们对为什么稳定币持有者没有获得任何这些回报的质疑。

这为Bridge的平台创造了机会。企业现在可以获取自己稳定币的经济效益，并选择与用户分享奖励。随着储备投资于美国国库券获得3-4%的收益，公司有真正的动力发行自己的代币。

渣打银行预测稳定币可能增长到外汇交易的10%，而目前仅为1%。其他分析师预计到2028年市场规模可能达到2万亿美元。

未来之路

Bridge计划在未来几周宣布更多稳定币发布，并将分享有关平台设计的更多细节。该公司旨在为构建者提供工具，创造更好的金融体验，同时让他们控制自己的产品愿景并拥有自己的经济效益。

Fireblocks支付高级副总裁Ran Goldi预计，到2025年底将会出现多达50种新的稳定币，这得益于更清晰的法规和像Open Issuance这样简化发行过程的平台。

新的稳定币格局

Stripe的Open Issuance平台代表了稳定币创建的根本转变。通过消除技术障碍并提供共享流动性，Bridge使企业能够控制其数字美元基础设施，而不依赖于Tether或Circle。随着Phantom带头冲锋和监管明确性的提高，稳定币市场似乎已准备好迎接下一阶段的增长——一个各种规模的企业都可以参与数字美元经济的阶段。

