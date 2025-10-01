Stripe的Bridge推出平台让企业创建定制稳定币

支付巨头Stripe于2025年9月30日推出了一个新平台，让任何企业都能在几天内创建和管理自己的稳定币。

摆脱稳定币巨头的束缚

这个名为Open Issuance的新平台解决了许多企业面临的问题。企业一直在基于少数主要提供商发行的稳定币进行构建，这意味着他们无法控制经济效益，面临不可预测的费用，并且必须遵循发行方的路线图。Bridge的平台通过让企业无限制地铸造和销毁代币，几乎可以自定义稳定币的每个方面，并从储备中获得奖励，从而改变了这一现状。

"有一件事阻碍了企业的发展：他们正在基于外部提供商发行的稳定币进行构建，"Bridge在其公告中解释道。该平台处理储备管理、安全、流动性和GENIUS法案合规性等复杂工作，使企业能够专注于其客户。

首个主要客户上线

拥有超过1500万用户的加密钱包Phantom成为首个在Open Issuance上推出的主要客户。他们的新稳定币名为CASH，将Phantom从一个简单的钱包转变为完整的货币应用。用户可以通过银行卡即时为账户充值，无需支付稳定币手续费买卖加密货币，通过Apple Pay或Google Pay使用Visa支付，以及向他人发送资金。

来源：@stripe

该平台已经包含了几个从Bridge之前系统迁移过来的其他稳定币。这些包括USDH（由Native Markets构建的Hyperliquid原生稳定币）以及来自MetaMask、Dakota、Slash、Lava和Takenos的代币。

革命性流动性解决方案

Open Issuance解决了新稳定币面临的最大挑战之一：建立流动性。该平台创建了一个共享网络，企业可以使其稳定币与其他Open Issuance稳定币一对一交换。随着更多稳定币的推出，整体流动性增长并加强整个网络。

持有10美元Phantom CASH的用户可以通过即时的链上交易直接与10美元的USDH交换，无需中介。以前，这需要去交易所，转换为美元，然后购买另一种稳定币——在此过程中产生多项费用。

平台背后的巨额投资

此次推出是在Stripe于2025年2月以11亿美元收购Bridge之后进行的，这是有记录以来最大的加密货币收购。Stripe首席执行官Patrick Collison将稳定币描述为"金融服务的室温超导体"，强调其提高全球支付速度、覆盖范围和成本的潜力。

在Stripe于2025年4月重新引入加密支付后，这次收购对公司来说是有意义的。仅在接受稳定币的第一周，Stripe处理的稳定币交易量就超过了其之前所有比特币交易的总和。Bridge约60人的团队加入了Stripe的旧金山总部，以整合技术。

定制选项和金融合作伙伴

使用Open Issuance的企业可以自定义其代币支持的区块链、特定智能合约功能以及支持其稳定币的准确储备组合。储备分配可以通过与包括BlackRock、Fidelity Investments和Superstate在内的主要金融机构的合作，在现金和国库券之间进行平衡。Bridge还提供工具，通过Bridge、Privy和Stripe的入金通道、出金通道、钱包和卡片来增加采用率。

该平台符合美国新法规，包括GENIUS法案，该法案要求支付稳定币具备储备、审计和反洗钱控制。这一监管明确性是在唐纳德·特朗普总统于2025年7月18日签署这一具有里程碑意义的立法后出现的。

市场增长创造机遇

这一时机与稳定币市场的爆炸性增长相吻合，2025年市场规模已超过2900亿美元。2024年，稳定币转移了15.6万亿美元的价值——与Visa的交易量相当。六个月内净流入达到565亿美元，仅第三季度就有近460亿美元流入。

Tether的USDT仍然是市场领导者，上一季度铸造了196亿美元，而Circle的USDC增加了123亿美元。然而，这两家公司都保留了支持其代币的美国国库券产生的所有收益。Tether报告2025年第二季度净利润为49亿美元，这引发了人们对为什么稳定币持有者没有获得任何这些回报的质疑。

这为Bridge的平台创造了机会。企业现在可以获取自己稳定币的经济效益，并选择与用户分享奖励。随着储备投资于美国国库券获得3-4%的收益，公司有真正的动力发行自己的代币。

渣打银行预测稳定币可能增长到外汇交易的10%，而目前仅为1%。其他分析师预计到2028年市场规模可能达到2万亿美元。

未来之路

Bridge计划在未来几周宣布更多稳定币发布，并将分享有关平台设计的更多细节。该公司旨在为构建者提供工具，创造更好的金融体验，同时让他们控制自己的产品愿景并拥有自己的经济效益。

Fireblocks支付高级副总裁Ran Goldi预计，到2025年底将会出现多达50种新的稳定币，这得益于更清晰的法规和像Open Issuance这样简化发行过程的平台。

新的稳定币格局

Stripe的Open Issuance平台代表了稳定币创建的根本转变。通过消除技术障碍并提供共享流动性，Bridge使企业能够控制其数字美元基础设施，而不依赖于Tether或Circle。随着Phantom带头冲锋和监管明确性的提高，稳定币市场似乎已准备好迎接下一阶段的增长——一个各种规模的企业都可以参与数字美元经济的阶段。