TLDR Stripe 推出了 Open Issuance，这是一个允许企业铸造和管理自己的稳定币的平台。这项新服务旨在打破主要稳定币发行商（如 Tether 和 Circle）的主导地位。加密钱包提供商 Phantom 是首个使用 Open Issuance 发行其稳定币 CASH 的公司，该稳定币为钱包功能提供支持。[...] 这篇文章《Stripe 推出 Open Issuance，改变企业稳定币创建方式》首次发表于 Blockonomi。TLDR Stripe 推出了 Open Issuance，这是一个允许企业铸造和管理自己的稳定币的平台。这项新服务旨在打破主要稳定币发行商（如 Tether 和 Circle）的主导地位。加密钱包提供商 Phantom 是首个使用 Open Issuance 发行其稳定币 CASH 的公司，该稳定币为钱包功能提供支持。[...] 这篇文章《Stripe 推出 Open Issuance，改变企业稳定币创建方式》首次发表于 Blockonomi。

Stripe 推出开放发行，改变企业稳定币创建方式

作者：Blockonomi
2025/10/01 04:22
摘要

  • Stripe推出了Open Issuance，这是一个允许企业铸造和管理自己的稳定币的平台。
  • 这项新服务旨在打破主要稳定币发行商的主导地位，如Tether和Circle。
  • 加密钱包提供商Phantom是首个使用Open Issuance发行其稳定币CASH的公司，该稳定币为钱包功能提供支持。
  • 该平台为企业提供对其稳定币储备的完全控制权，包括现金和美国国债等选项。
  • Stripe的基础设施确保企业可以安全地扩展其稳定币规模，同时满足新兴的监管标准。

Stripe推出了Open Issuance，这是一个允许企业创建和管理自己的稳定币的新平台。这个通过加密基础设施公司Bridge收购的平台，旨在打破当前主要稳定币发行商的主导地位，如Tether和Circle。该服务为企业提供铸造、销毁和定制其稳定币的机会，提供增强的流动性和合规功能。随着全球金融对稳定币需求的增长，Stripe将Open Issuance定位为寻求更多控制权的企业的游戏规则改变者。

Phantom引领稳定币发行

拥有超过1500万用户的流行加密钱包提供商Phantom，已成为首家通过Stripe的Open Issuance发行稳定币的公司。这种名为CASH的新代币将为钱包的支付功能提供动力，包括点对点转账和去中心化金融(DeFi)交易。Phantom的决定突显了企业利用Stripe平台构建和管理自己的稳定币的潜力。

通过使用Open Issuance，Phantom受益于Stripe的基础设施，该基础设施处理安全、储备管理和流动性。因此，Phantom可以专注于产品创新和用户采用，将复杂的技术任务交给Stripe。

已经有几家其他公司计划将其稳定币转移到Open Issuance平台上。Hyperliquid的USDH和MetaMask的mUSD，以及与Dakota、Slash、Lava和Takenos相关的代币，将从共享流动性池中受益。这种共享流动性旨在使这些稳定币在已建立代币的拥挤市场中具有互操作性和竞争力。

Open Issuance提供定制化和合规性

Stripe强调，Open Issuance为企业提供对其稳定币储备的完全控制权。公司可以通过现金、美国国债和其他安全资产的余额来构建其储备，这些资产由BlackRock和Fidelity等合作伙伴管理。这种级别的定制使发行商能够根据特定的业务需求定制其代币产品，同时确保监管合规。

Open Issuance旨在满足不断发展的监管环境，特别是在GENIUS法案和其他新兴稳定币立法下。Stripe对合规的承诺确保企业可以扩展其稳定币而不必担心监管问题。Stripe的基础设施还保证所有参与代币的安全性和流动性得到一致维护。

随着稳定币在全球金融中的持续增长，Stripe的Open Issuance旨在为企业提供一个可靠、可定制和合规的稳定币发行平台。随着市场的快速扩张，Stripe的基础设施对于寻求进入这一不断增长的资产类别的公司变得至关重要。按照自己的条件铸造和管理稳定币的能力，在一个由少数主要参与者主导的领域提供了竞争优势。

这篇文章《Stripe推出Open Issuance，改变企业稳定币创建》首次发表于Blockonomi。

