随着比特币回到 $120K，Strategy 的 BTC 堆栈突破 $77.4B

由比特币牛市人物Michael Saylor共同创立的加密货币财库公司Strategy Inc.，在经历数周的价格波动后，随着这一旗舰加密货币重返120,000美元水平，其比特币持有量创下超过770亿美元的历史新高。

摘要 随着BTC回升至120,000美元以上水平，Strategy Inc.的比特币持有量创下新的历史高点。

该公司在过去七周内收购了11,085个BTC。

Strategy的市场净资产值(mNAV)从9月份的1.195低点恢复至超过1.5。

截至10月3日，Strategy持有的640,031个BTC价值约774亿美元，Saylor通过一则X帖子庆祝这一发展，回顾了公司首次2.5亿美元投资及随后的未实现亏损。

"我们的旅程始于2.5亿美元的比特币投资——以及紧随其后的4000万美元未实现亏损。今天，我们以新的历史高点收盘：BTC净资产值达774亿美元，"Saylor表示。

这一价值在比特币价格突破120,000美元大关后飙升，即使在更广泛的市场不确定时期，Strategy也持续进行购买。

该公司持续的购买热潮帮助其保持了比特币最大企业持有者的地位，无论是从价值还是持有数量来看。在过去七周内，Strategy收购了11,085个BTC，最近一次购买196个BTC记录于周一。

与去年约418亿美元的历史高点相比，Strategy的估值已经大约翻了一番，并帮助公司的市场净资产值(mNAV)大幅反弹。该指标在9月调整期间曾跌至年内低点1.195，但现已回升至1.5以上。然而，这仍低于之前指导公司融资决策的2.5阈值。

当mNAV倍数跌破Michael Saylor曾描述为融资底线的水平时，投资者变得谨慎，因此这次复苏不仅增强了Strategy以溢价发行新股的能力，还为公司未来购买比特币提供了更多空间，而不会引发股东稀释风险的担忧。

同样，Strategy股东欢迎这一转变，在经历了数周与比特币价格下跌和数字资产股票情绪减弱相关的压力后，MSTR股价大幅反弹。根据Google Finance数据，10月2日，MSTR收于352.33美元，当天上涨超过4%，重新回到自9月初以来未见的水平。

虽然该股票仍交易在7月份接近457美元的高点之下，但最新的上升趋势可能是更大行情的开始，有助于其达到新的年度甚至历史高点。

截至撰写本文时，BitcoinTreasuries.NET的数据显示，Strategy占全球公共和私人公司持有的132万BTC中约48%。