Strategy的比特币赌注获利，未实现利润达310亿美元

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 08:30

Strategy 最近在积极的比特币（$BTC）积累策略的引领下，取得了另一个里程碑。因此，由于比特币（$BTC）持续的牛市，Strategy 的已实现利润已跃升至 310 亿美元。正如知名 CryptoQuant 分析师 JA Maartunn 在社交媒体上披露的那样，这一发展是由比特币的大规模牛市推动的。因此，随着比特币继续其上升趋势，该公司有望在利润方面达到新的里程碑。

随着比特币升至新的历史高点，Strategy 的未实现利润达到 310 亿美元

市场数据显示，在其比特币（$BTC）积累计划的引领下，Strategy 的未实现利润已达到值得注意的 310 亿美元。此外，旗舰加密资产的最新牛市也功不可没。在这方面，$BTC 最近创下了 125,559 美元的新历史最高价格水平，为 Strategy 的未实现利润增加了相当大的增长。特别是，尽管过去一年市场下滑，Strategy 持续购买比特币（$BTC）的行为一直是这些可观利润背后的驱动力。

在广泛的市场波动中，公司的比特币押注变得富有成效

据 JA Maartunn 称，独家比特币牛市已将 Strategy 的未实现利润提升至惊人的 310 亿美元。这重申了该公司战略性和长期积累 $BTC 以获得显著回报的叙述。与此同时，这一发展也表明了风险管理和时机选择在波动周期中的重要性，除了信念之外。最终，这一里程碑清晰地表明 $BTC 作为一种富有成效的长期资产的潜力。

来源：https://blockchainreporter.net/strategys-bitcoin-bet-pays-off-as-unrealized-profits-hit-31-billion/

