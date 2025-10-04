策略的770亿美元比特币储备与国家GDP相媲美

Michael Saylor的数字资产财库公司Strategy Inc.的加密货币价值刚刚创下新的历史高点；它现在的价值超过了几家领先银行，相当于一些国家的国内生产总值。

"我们的旅程始于2.5亿美元的比特币投资——并立即出现了4000万美元的未实现亏损，"Saylor周四表示，指出Strategy的比特币持有量现在价值774亿美元，接近2024年价值的两倍。

这一估值是在比特币回到12万美元水平时出现的。虽然比特币仍比8月中旬的历史高点下跌了3%，但Strategy的比特币价值新纪录是因为它在过去七周内收购了11,085个BTC。

其最近的购买规模相对较小，周一仅购入196个BTC。

Strategy的比特币储备现在的价值超过了几家主要银行的市值，包括BNY Mellon、Sberbank、US Bancorp、CIBC、ING、Barclays、Deutsche Bank、ANZ Bank和Lloyds。

储备规模超过一个国家的GDP

来源：Michael Saylor

Strategy目前持有640,031个BTC，相当于总流通供应量的3.2%。第二大比特币DAT是MARA Holdings，持有52,477个BTC，价值约63亿美元。

拥有价值770亿美元的比特币，你可以购买2,566,667辆每辆3万美元的汽车或385,000套每套20万美元的房子。

这也可与乌拉圭、斯里兰卡和斯洛文尼亚等国家的整体GDP相媲美，意味着Strategy的比特币持有量价值相当于整个国家的年度经济产出。

萨尔瓦多的比特币持有量略低于历史高点

最大的国家级比特币财库属于萨尔瓦多，据萨尔瓦多比特币办公室报告，该国目前持有6,338个BTC，价值约7.625亿美元。

这略低于8月中旬近7.7亿美元的历史最高估值，因为该国一直以每天1个BTC的较慢速度积累，尽管该国是否一直在购买比特币在加密货币圈内仍是一个热烈讨论的话题。

Strategy拥有近一半的BTC财库持有量

根据BitcoinTreasuries.NET的数据，公共和私人公司持有的BTC总量为132万个，占总供应量的6.6%，按当前市场价格计算约值1590亿美元。

Strategy是DAT中的巨头，持有约266家公共和私人公司所持BTC总量的48%。

