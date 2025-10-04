交易所DEX+
Strategy的770亿美元比特币储备媲美国家GDP的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。Michael Saylor的数字资产储备公司Strategy Inc.刚刚创下加密货币价值的新历史高点；它现在的价值超过几家领先银行，相当于一些国家的国内生产总值。 "我们的旅程始于2.5亿美元的比特币——以及立即出现的4000万美元未实现亏损，"Saylor周四表示，并指出Strategy的比特币持有量现在价值774亿美元，接近2024年价值的两倍。这一估值是在比特币回到12万美元水平时出现的。虽然比特币仍比8月中旬的历史高点下跌了3%，但Strategy的新比特币价值记录是因为它在过去七周内收购了11,085个BTC。其最近的购买相对较小,周一仅购买了196个BTC。 Strategy的比特币储备现在的价值超过几家主要银行的市值,包括BNY Mellon、Sberbank、US Bancorp、CIBC、ING、Barclays、Deutsche Bank、ANZ Bank和Lloyds。来源：Michael Saylor 比整个国家GDP还大的储备 Strategy目前持有640,031个BTC,相当于总流通供应量的3.2%。第二大比特币DAT是MARA Holdings,持有52,477个BTC,价值约63亿美元。拥有价值770亿美元的比特币,你可以以每辆3万美元购买2,566,667辆汽车,或以每套20万美元购买385,000套房子。相关：加密货币储备"泡沫"担忧被夸大：TON Strategy CEO表示。它也可与乌拉圭、斯里兰卡和斯洛文尼亚等国家的整个GDP相比,这意味着Strategy的比特币持有量价值相当于整个国家的年度经济产出。 萨尔瓦多的比特币持有量略低于历史高点 最大的国家比特币储备属于萨尔瓦多,据萨尔瓦多比特币办公室报告,目前持有6,338个BTC,价值约7.625亿美元。 这略低于其...

策略的770亿美元比特币储备与国家GDP相媲美

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 05:17
Michael Saylor的数字资产财库公司Strategy Inc.的加密货币价值刚刚创下新的历史高点；它现在的价值超过了几家领先银行，相当于一些国家的国内生产总值。 

"我们的旅程始于2.5亿美元的比特币投资——并立即出现了4000万美元的未实现亏损，"Saylor周四表示，指出Strategy的比特币持有量现在价值774亿美元，接近2024年价值的两倍。

这一估值是在比特币回到12万美元水平时出现的。虽然比特币仍比8月中旬的历史高点下跌了3%，但Strategy的比特币价值新纪录是因为它在过去七周内收购了11,085个BTC。

其最近的购买规模相对较小，周一仅购入196个BTC。 

Strategy的比特币储备现在的价值超过了几家主要银行的市值，包括BNY Mellon、Sberbank、US Bancorp、CIBC、ING、Barclays、Deutsche Bank、ANZ Bank和Lloyds。

来源：Michael Saylor 

储备规模超过一个国家的GDP

Strategy目前持有640,031个BTC，相当于总流通供应量的3.2%。第二大比特币DAT是MARA Holdings，持有52,477个BTC，价值约63亿美元。

拥有价值770亿美元的比特币，你可以购买2,566,667辆每辆3万美元的汽车或385,000套每套20万美元的房子。

相关：加密财库"泡沫"担忧被夸大：TON Strategy CEO

这也可与乌拉圭、斯里兰卡和斯洛文尼亚等国家的整体GDP相媲美，意味着Strategy的比特币持有量价值相当于整个国家的年度经济产出。 

萨尔瓦多的比特币持有量略低于历史高点

最大的国家级比特币财库属于萨尔瓦多，据萨尔瓦多比特币办公室报告，该国目前持有6,338个BTC，价值约7.625亿美元。 

这略低于8月中旬近7.7亿美元的历史最高估值，因为该国一直以每天1个BTC的较慢速度积累，尽管该国是否一直在购买比特币在加密货币圈内仍是一个热烈讨论的话题。 

Strategy拥有近一半的BTC财库持有量

根据BitcoinTreasuries.NET的数据，公共和私人公司持有的BTC总量为132万个，占总供应量的6.6%，按当前市场价格计算约值1590亿美元。

Strategy是DAT中的巨头，持有约266家公共和私人公司所持BTC总量的48%。

杂志：香港并非中国加密公司认为的那种漏洞

来源：https://cointelegraph.com/news/strategy-bitcoin-holdings-hit-new-all-time-high-value-77-4b?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

