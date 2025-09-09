策略投注2.17亿美元于比特币，BTC作出反应

要点

比特币财库公司Strategy在新收购1,955个BTC后，现拥有638,460个BTC。

该公司的全部BTC储备价值715亿美元。

作为一家公司，Strategy已经走出被标普500拒绝纳入的阴影。

财库公司Strategy Inc.已将其总持有量增加至638,460个BTC。

该公司最近宣布了一项新收购，称其购买了额外1,955个BTC。该公司面临被标普500拒绝的挫折，但其最新购买表明它并未因事态转变而动摇。







又一次比特币收购到手

Strategy，或其前身MicroStrategy，通过新的2.71亿美元购买扩大了其比特币持有量。

每个BTC的平均购买价格为111,196美元。比特币当前价格为111,959.15美元，在过去24小时内上涨了0.74%。

按此计算，Strategy的638,460个BTC价值约715亿美元。最近的收购使公司的平均比特币购买价格提高到每个比特币73,880美元。

就在周一上午宣布之前，BTC价格已从110,500美元上涨至112,200美元。虽然在消息公布后，价格现已略微下降至约111,900美元。

在上周提交给美国证券交易委员会(SEC)的8-K文件中，Strategy指出，它在2025年8月26日至9月1日期间购买了4,048个比特币。

在这种情况下，每个比特币的平均价格为110,981美元，总购买金额约为4.493亿美元。

此次购买的资金来自Strategy的A类普通股MSTR、永久Strike优先股STRK、永久Strife优先股STRF和永久Stride优先股STRD的市场销售。

尽管公司不断出售股票筹集资金，但它没有计划减持其比特币持有量。

标普500拒绝Strategy纳入，Saylor作出回应

另一方面，Strategy在9月5日被拒绝加入标普500指数，引发了更广泛的加密货币社区的一些反应。

Robinhood Markets Inc.(纳斯达克：HOOD)被添加到该指数，取代了由Michael Saylor领导的商业智能软件公司，以替代凯撒娱乐。

根据Strategy更强劲的表现和财务活动，市场观察者质疑Robinhood取而代之的添加。一些投资者认为标普500指数选择过程的标准和理由可能存在一些问题或偏见。

Saylor没有沮丧，而是夸耀MSTR股票长期以来如何超越标普500。他分享了信息图表来证实他的说法，指出Strategy采用强大的比特币储备对其股价增长起到了重要作用。

多年来，MSTR甚至超过了比特币的表现。MSTR上涨了92%，而标普500仅上涨14%，根据"比特币标准时代回报"，比特币显示出55%的年化增长。

