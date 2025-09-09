交易所DEX+
文章《Strategy 投注 2.17 亿美元于比特币，BTC 作出反应》发布于 BitcoinEthereumNews.com。要点 比特币财库公司 Strategy 现拥有 638,460 个 BTC，在新收购 1,955 个 BTC 后。该公司的整个 BTC 储备价值 715 亿美元。作为一家公司，Strategy 已经走出被拒绝纳入标普 500 指数的阴影。在最新更新中，比特币 BTC $112 635 24 小时波动率：1.2% 市值：2.24 万亿美元 24 小时交易量：341.2 亿美元 财库公司 Strategy Inc. 已将其总持有量增加至 638,460 个 BTC。它最近宣布了一项新收购，称其购买了额外的 1,955 个 BTC。该公司面临被标普 500 拒绝的挫折，但其最新购买表明它对这一转折毫不动摇。 又一次比特币收购到手 Strategy，或其前身 MicroStrategy，通过新的 2.71 亿美元购买扩大了其比特币持有量。每个 BTC 的平均购买价格为 111,196 美元。比特币当前价格为 111,959.15 美元，在过去 24 小时内上涨了 0.74%。按此计算，Strategy 的 638,460 个 BTC 价值约 715 亿美元。最近的收购将公司的平均比特币购买价格提高到每比特币 73,880 美元。就在周一上午宣布之前，BTC 价格已从 110,500 美元上涨至 112,200 美元。虽然在消息公布后，价格现已略微下降至约 111,900 美元。 在上周提交给美国证券交易委员会（SEC）的 8-K 文件中，Strategy 指出，它在 2025 年 8 月 26 日至 9 月 1 日期间购买了 4,048 个比特币。在这种情况下，每比特币的平均价格为 110,981 美元，总购买金额约为 4.493 亿美元。此次购买的资金来自 Strategy 的 A 类普通股 MSTR、永久 Strike 优先股 STRK、永久 Strife 优先股 STRF 和永久 Stride 优先股 STRD 的市场销售。尽管...

策略投注2.17亿美元于比特币，BTC作出反应

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:18
要点

  • 比特币财库公司Strategy在新收购1,955个BTC后，现拥有638,460个BTC。
  • 该公司的全部BTC储备价值715亿美元。
  • 作为一家公司，Strategy已经走出被标普500拒绝纳入的阴影。

在最新更新中，比特币

BTC
$112 635



24小时波动率：
1.2%


市值：
$2.24万亿



24小时交易量：
$34.12亿

财库公司Strategy Inc.已将其总持有量增加至638,460个BTC。

该公司最近宣布了一项新收购，称其购买了额外1,955个BTC。该公司面临被标普500拒绝的挫折，但其最新购买表明它并未因事态转变而动摇。


又一次比特币收购到手

Strategy，或其前身MicroStrategy，通过新的2.71亿美元购买扩大了其比特币持有量。

每个BTC的平均购买价格为111,196美元。比特币当前价格为111,959.15美元，在过去24小时内上涨了0.74%。

按此计算，Strategy的638,460个BTC价值约715亿美元。最近的收购使公司的平均比特币购买价格提高到每个比特币73,880美元。

就在周一上午宣布之前，BTC价格已从110,500美元上涨至112,200美元。虽然在消息公布后，价格现已略微下降至约111,900美元。

在上周提交给美国证券交易委员会(SEC)的8-K文件中，Strategy指出，它在2025年8月26日至9月1日期间购买了4,048个比特币。

在这种情况下，每个比特币的平均价格为110,981美元，总购买金额约为4.493亿美元。

此次购买的资金来自Strategy的A类普通股MSTR、永久Strike优先股STRK、永久Strife优先股STRF和永久Stride优先股STRD的市场销售。

尽管公司不断出售股票筹集资金，但它没有计划减持其比特币持有量。

标普500拒绝Strategy纳入，Saylor作出回应

另一方面，Strategy在9月5日被拒绝加入标普500指数，引发了更广泛的加密货币社区的一些反应。

Robinhood Markets Inc.(纳斯达克：HOOD)被添加到该指数，取代了由Michael Saylor领导的商业智能软件公司，以替代凯撒娱乐。

根据Strategy更强劲的表现和财务活动，市场观察者质疑Robinhood取而代之的添加。一些投资者认为标普500指数选择过程的标准和理由可能存在一些问题或偏见。

Saylor没有沮丧，而是夸耀MSTR股票长期以来如何超越标普500。他分享了信息图表来证实他的说法，指出Strategy采用强大的比特币储备对其股价增长起到了重要作用。

多年来，MSTR甚至超过了比特币的表现。MSTR上涨了92%，而标普500仅上涨14%，根据"比特币标准时代回报"，比特币显示出55%的年化增长。

下一页

加密货币新闻，新闻


Benjamin Godfrey是一位区块链爱好者和记者，他喜欢撰写关于区块链技术和创新在现实生活中的应用，以推动新兴技术的普遍接受和全球整合。他教育人们了解加密货币的愿望激励着他为知名区块链媒体和网站做出贡献。

Godfrey Benjamin在X上


来源：https://www.coinspeaker.com/strategy-bets-217m-on-bitcoin/

