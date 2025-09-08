策略在标普500指数拒绝中增加更多比特币；MSTR股价下跌

Strategy（前身为MicroStrategy）宣布了另一次每周比特币购买，尽管上周未能进入标普500指数。这一消息传出之际，比特币价格反弹，今天突破112,000美元，尽管MSTR股票在盘前交易中仍然下跌。

Strategy以2.17亿美元收购1,955个BTC

在一份新闻稿中，该公司宣布上周以平均每比特币111,196美元的价格收购了1,955个BTC，总价值2.174亿美元。该公司今年至今(YTD)已实现25.8%的BTC收益率，目前持有638,460个BTC，这些BTC是以平均每比特币73,880美元的价格收购的，总价值41.17亿美元。

SEC文件显示，Strategy再次主要通过出售MSTR股票为此次购买提供资金。该公司通过出售591,606股MSTR股票筹集了2.005亿美元，并通过出售STRF和STRK股票额外筹集了1,160万美元和520万美元。

资料来源：Strategy的SEC文件

值得注意的是，这次最新购买发生在该公司上周未能进入标普500指数之际。该公司已经满足了可能被纳入该股票指数的所有标准。然而，委员会选择了Robinhood、AppLovin和Emcor，而非Michael Saylor的公司。

与此同时，Saylor昨天在他常规的X帖子中暗示了这次购买。他分享了Strategy比特币投资组合追踪器的图片，配文为"需要更多橙色"，这表明了新的购买。

这标志着该公司连续第六周购买比特币。上周，它宣布以4.44亿美元购买了4,048个BTC。值得注意的是，随着这些最新购买，Strategy现在持有BTC总供应量的3%以上。

MSTR股票下跌超过2%

在宣布最新比特币购买的同时，Strategy股票在盘前交易中下跌超过2%。TradingView数据显示，该股票目前交易价格约为327美元，低于上周收盘价335美元。

资料来源：TradingView；MSTR日线图

MSTR股票在标普500委员会的决定后下跌，该决定是在周五交易时间后公布的。值得注意的是，该股票上周交易平平，但在过去一个月下跌超过10%。

这与Saylor的公司重新开始出售MSTR股票为BTC购买提供资金的时间相吻合，这违背了早先承诺的在mNAV低于2.5倍时不使用普通股购买股票的承诺。

与此同时，尽管今天比特币价格反弹，Strategy股票仍然下跌。今天BTC攀升至112,000美元以上，但由于公司对比特币的敞口，尽管两种资产之间存在相关性，MSTR尚未对此作出积极反应。

