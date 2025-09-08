Strategy在未能纳入标普500指数后再购入1,955 BTC，价值2.17亿美元 AI: Strategy在未能纳入标普500指数后再购入1,955 BTC，价值2.17亿美元

据美国证券交易委员会(SEC)文件显示，Strategy (MSTR)周一宣布再次购买1,955个BTC，价值2.17亿美元，使该科技公司的总持有量增至638,460个BTC。

最近的购买价格为111,196美元，将平均购买价格提高至每比特币73,880美元。

此公告发布之际，BTC在周一上午从110,500美元上涨至112,200美元，消息公布后价格略微下滑至111,800美元。

此举发生之际，MSTR最近面临来自股东的一些批评，尤其是因为其mNAV承诺。该公司在7月表示，如果其mNAV低于2.5倍，将不会发行任何股票，但一个月后却取消了这一承诺，称已修改了指导方针，允许对其持有者进行潜在稀释。

这一指标是一个比率，显示股票估值与比特币持有价值的比较，近期已随着MSTR股价暴跌降至约1.5倍。该股票目前交易价格为335美元，自7月以来已损失26%的价值。

新的购买也发生在Strategy上周错失被纳入标普500指数机会之际，尽管MSTR创下了历史上最强劲的季度业绩之一，并满足了加入该指数的所有标准，但仍被Robinhood(HOOD)击败。

