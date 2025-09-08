Strategy收购另外1,955 BTC，较小的财库保持活跃

Strategy宣布再次购买1,955个BTC，紧随Michael Saylor的更新。财政部仍在从市场上收购BTC，甚至较小的公司也在争夺更多币。

Strategy宣布了其常规的每周收购，这次以平均价格111,196美元向其余额添加了1,955个BTC。在过去一周，即使BTC跌破110,000美元，Strategy仍继续进行购买。

在公告发布后，BTC保持了其复苏势头，交易价格为112,004美元。Strategy最新的购买发生在相对疲软的一周内。

Michael Saylor在周日晚间发出"橙点日"信号后宣布了最新购买。

Metaplanet本周一也购买了BTC。这家日本公司通常也在新一周开始时宣布其财政部增持。

Strategy重返MSTR发行

对于最新的BTC购买，大部分流动性来自MSTR发行。超过2亿美元的BTC购买资金来自最新的MSTR增发。

这是Strategy在依赖优先股一段时间后，第二周重返其MSTR ATM机制。新发行发生在Strategy更改mNAV值规则后，允许其铸造更多MSTR用于购买或与其BTC收购模式相关的其他成本。

在最新的购买期间，Strategy还使用了来自STRK ATM机制的520万美元，目前保留其他优先股用于持续收购。

整个财库现在有638,460个BTC，仍低于领先ETF的水平。目前，Strategy以1.55的mNAV比率运营，这需要更谨慎地增加MSTR以避免稀释。在这个水平上，该比率仍然显示对MSTR及其将法定货币转化为BTC的能力的信心，但也表明从峰值水平的热情有所减弱。

在最新发行后，MSTR交易价格为335.87美元，而STRF优先股交易价格为111.50美元。STRC接近其面值交易，为97.60美元。STRK交易价格为95.55美元，而STRD提供最大折扣，为78.50美元。Strategy继续提供不同风险层级，可能吸引各种投资者。

财库地位竞争加剧

在前100家财库公司中，最低BTC持有量现在为78个BTC，几个月前仅为20个BTC。较小的收购继续进行，要么通过可用现金，要么通过特殊融资机制。

上市公司现在拥有1,005,879个BTC，大部分仍由前5个实体持有。然而，较小的买家和新的融资机制仍在涌现。像Capital B这样的公司宣布小规模融资，高达500万欧元（586万美元），以建立自己的财库。

目前，购买尚未实现预期的BTC供应紧缩。然而，较小的买家增加了对更多BTC的可预测需求，即使在Strategy和Metaplanet放缓购买时也是如此。

ETF仍持有大部分BTC，达150万个币，但也是活跃的卖家。上市和私人公司的财库要么被动持有BTC，要么在极少数情况下出售。目前，财库公司尚未报告清算其BTC，大多数显示长期信心。虽然一些较小的BTC企业财库是虚荣项目，但总体趋势有助于BTC持有结构。

