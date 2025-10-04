交易所DEX+
斯德哥尔摩在2025年筹集68亿美元后成为欧洲顶级IPO中心

作者：Cryptopolitan
2025/10/04 03:50
斯德哥尔摩今年首次公开募股筹集了68亿美元，成为欧洲的IPO中心。 瑞典首都现已超越伦敦、法兰克福和苏黎世等主导市场，并将自己定位为IPO的主要目的地。

在全球范围内，斯德哥尔摩目前排名第五，仅次于美国、中国、香港和印度。当斯德哥尔摩正经历IPO活动的激增时，伦敦市场却在挣扎。英国交易所的筹资活动下降了近70%，英国已跌出全球前20大IPO市场。

斯德哥尔摩已成为欧洲IPO的热门目的地

根据彭博社数据，斯德哥尔摩已成为2025年欧洲首次公开募股(IPO)的最热门目的地，超越了伦敦、法兰克福和苏黎世等更大且传统上更具主导地位的市场。瑞典首都今年有望筹集68亿美元的首次募股，超过其他欧洲交易所。

公司已开始迁往纽约或保持私有状态更长时间，但斯德哥尔摩已将自己定位为小型和中型公司的首选场所，这些公司得到了热切的国内投资者的支持。

瑞典强劲表现的亮点是即将到来的Verisure Plc 31亿欧元的IPO，这家安全公司的上市将是自2022年保时捷以来欧洲最大的IPO。在此之前，Noba Bank Group AB取得了成功，今年早些时候筹集了76亿瑞典克朗(8.08亿美元)，并在其交易首日股价飙升30%。

瑞典的IPO热潮

2025年，多种因素汇聚在一起，使斯德哥尔摩成为IPO中心。观察人士表示，宏观经济稳定、投资者胃口和一波准备IPO的公司促成了其增长。

"今年星星已经排列好了，"贝克麦坚时律师事务所合伙人Henric Roth说，他将这一转变描述为瑞典上市的"趋势转变者"。

与欧洲许多地区不同，瑞典受益于对股权投资的文化开放性。根据欧洲储蓄研究所的数据，瑞典家庭将超过一半的储蓄投资于股票，是欧元区平均水平的两倍多。

瑞典市场还拥有活跃的基金经理、家族办公室和养老基金，他们对中小型股票有强烈的胃口。约69%的瑞典基金资产与股票基金绑定，这是欧洲最高比例。这一本地资本基础为专注于增长的公司创造了肥沃的土壤，特别是在北欧地区，使它们能够筹集资金而无需跨越大西洋。

"当公司如此小时，我们更希望他们能够展示有机增长，并且业务在瑞典有效，但他们也可以将其带到国外，"Handelsbanken Fonder的Christian Brunlid解释道，他是Noba Bank IPO的重要投资者。

然而，尽管IPO激增令人印象深刻，斯德哥尔摩仍面临结构性挑战。瑞典的总市值约为1万亿美元，无法与70万亿美元的美国市场的规模相竞争。这一限制已经使斯德哥尔摩失去了几个本土成功故事。Spotify、Klarna和Oatly等巨头选择在美国上市，受益于更高的资本和增加的全球知名度。

一些公司在斯德哥尔摩上市后遇到了困难，这dampening了热情。游戏开发商Hacksaw AB和私募股权公司Roko AB的股价已经下跌，而高端相机制造商Qualisys Holding AB自上市以来下跌了25%。还有一些公司的故事并不那么令人失望，例如Enity Holding AB，其股价自6月上市以来已飙升50%。

