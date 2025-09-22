交易所DEX+
加密货币状况：ETF上市变得更容易

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 01:29
美国证券交易委员会批准了一项关于公司如何上市和交易交易所交易基金股份的变更，这将简化未来新产品的流程。

您正在阅读《加密货币状态》，这是CoinDesk的一份关注加密货币与政府交叉点的通讯。点击此处订阅未来版本。

叙述

美国证券交易委员会的大多数委员投票通过简化公司上市和交易现货加密交易所交易基金（ETF）以及其他类型ETF股份的流程，这是通过批准通用上市标准实现的。

为何重要

十多年来，（尝试）上市现货加密交易所交易基金的过程是一个270天的流程，通常以ETF申请被拒绝告终。去年，在前SEC主席Gary Gensler领导下，监管机构批准了首批现货加密ETF，用于Bitcoin和Ether。在过去一年中，我们看到了许多其他资产的申请。

详细分析

SEC将创建通用上市标准的想法已经讨论了几个月，至少从监管机构今年早些时候暂停Grayscale的数字大盘基金发行开始。

7月，SEC批准GDLC作为ETF上市，但几乎立即暂停了该流程。当时，一位知情人士表示，这次暂停可能是为了给SEC足够的时间来制定这些通用上市标准。

上周三，SEC批准了这些标准，允许公司在其提议的产品符合标准的情况下绕过《交易法》流程。

在一份声明中，SEC主席Paul Atkins表示："通过批准这些通用上市标准，我们确保我们的资本市场仍然是世界上最佳的数字资产前沿创新参与场所。这一批准通过简化上市流程并减少进入美国可信资本市场数字资产产品的障碍，有助于最大化投资者选择并促进创新。"

许多现货加密ETF申请一直在等待监管机构的最终决定，看起来在未来几个月内可能会有许多新产品进入市场。

阅读更多：

SEC简化现货加密ETF上市流程，批准Grayscale的大盘加密基金

随着SEC上市标准，加密ETF"闸门"打开，但价格影响可能不均衡

星期四

  • 14:00 UTC（马来西亚时间22:00）司法部将对前加密游说者和曾经的国会候选人Michelle Bond进行证据听证会。

如果您对我下周应该讨论的内容有想法或问题，或者有任何其他反馈想分享，请随时发送电子邮件至[email protected]或在Bluesky上找到我@nikhileshde.bsky.social。

您也可以加入Telegram上的群组对话。

下周见！

来源：https://www.coindesk.com/policy/2025/09/20/state-of-crypto-etf-listings-became-easier

