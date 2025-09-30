Starknet 推出比特币质押和 1 亿美元 STRK 基金

主要亮点

比特币持有者现在可以在不失去托管权的情况下获得质押奖励

1亿美元STRK基金推动流动性和DeFi机会

机构策略与零售渠道结合以实现最大收益

Starknet推出比特币质押和1亿美元激励基金

Starknet L2网络已正式推出比特币质押，同时设立了一个巨额1亿美元STRK基金，旨在促进BTCFi生态系统。这一举措标志着数字黄金应用的新时代，让比特币持有者能够在加强网络去中心化的同时获得奖励。

比特币持有者现在可以参与质押而无需放弃其资产，这标志着任何卷叠解决方案首次为比特币提供原生收入来源。用户可以委托比特币的代币化版本，如WBTC、tBTC、Liquid Bitcoin和SolvBTC，以及STRK代币，这已在在线投票中获得批准。

安全性通过zk-STARK密码学保证，这是一种以后量子保护著称的技术。"比特币是最好的抵押品形式，"StarkWare首席执行官Eli Ben-Sasson表示。"我希望你能以BTC为抵押借款并投资所得，同时为网络安全做出贡献。"

机构和零售机会

10月，Starknet将通过Re7 Capital推出比特币机构收益基金，管理超过10亿美元。该基金针对机构投资者，但零售用户也可以通过MidasRWA上的代币化版本进行访问。根据Re7创始人Evgeny Gokhberg的说法，该基金旨在使用衍生品、DeFi策略和Starknet质押可持续地增长比特币。

Starknet还通过XverseApp、Hyperlane、Atomiq Labs和Garden Finance扩大了可访问性，即将整合的包括LayerZero、BitGo和Stargate Finance。

这一发展是在9月初短暂网络中断后出现的，展示了Starknet在提供比特币持有者创新盈利策略的同时，持续致力于提高可靠性。