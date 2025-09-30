Starknet 出价使比特币通过新的 BTCfi 推动变得富有成效

Starknet 正加大力度吸引比特币进入其第二层网络。它正推出一项价值1亿STRK的激励计划，同时引入新的质押机制，希望将这个rollup定位为比特币的"执行层"。

这项在Starknet上命名为BTCFi的活动出现之际，竞争项目Babylon和Botanix也在推出各自的模式，以激活闲置的BTC。Babylon将比特币引导至保障外部权益证明链的安全，而Botanix则在本月早些时候推出了stBTC，这是一个将其一半的燃料费（以比特币支付）直接重新分配给用户的保险库。

据StarkWare产品负责人Tom Brand表示，Starknet的方案有所不同。比特币质押者将帮助保障rollup本身的安全。

"Babylon专注于质押BTC来保障外部[权益证明]链的安全，而Botanix则在比特币上构建EVM链，"Brand告诉Blockworks。"相比之下，Starknet让BTC直接保障一个真实的、高吞吐量的zk rollup的安全，该rollup拥有活跃的DeFi和BTCFi用例，因此质押的比特币支撑着真实的经济活动，而不仅仅是理论上的安全性。"

然而，目前Starknet的质押依赖于包装资产，如tBTC、LBTC、WBTC和SolvBTC，而非原生比特币。这意味着用户通过Starknet上的智能合约获得敞口，但最终的托管取决于包装基础设施和跨链桥的安全性。

"质押是'无需信任'的，因为用户通过Starknet上的智能合约保持控制权，而不是将BTC交给中心化托管人，"Brand说，同时承认"BTC被包装和桥接，引入了与包装基础设施和桥本身相关的信任假设。"

还有其他注意事项。与权益证明系统不同，在权益证明系统中，验证者如果行为不当会面临资金损失风险，Starknet的BTC质押目前没有惩罚机制。"该架构允许在未来添加惩罚机制，但目前没有激活，"Brand说。

这并没有阻止Starknet倾向于比特币的发展势头。Starknet基金会的六个月激励计划旨在为借贷和收益策略周围的早期流动性提供种子。Brand称之为"飞轮效应，帮助实现比特币最重要的用例，即借贷和收益，并在那里创造将自我维持的动力。"

Botanix通过sBTC将网络使用本身转化为收益。用户将比特币存入Botanix EVM链上的无许可ERC-4626保险库，并获得stBTC，其价值因Botanix 50%的燃料费（以BTC支付）自动重新分配给持有者而上升。赎回是按需进行的，没有锁定期，比特币直接返回到比特币网络，无需依赖中心化托管人或以太坊。

Starknet与DeFi原生资产管理公司Re7 Capital合作，后者策划了许多以太坊DeFi保险库，将通过基金式策略（例如，衍生品和策划的DeFi）而非协议级BTC费用流来追求收益。

随着BTCfi领域的增长，更大的赌注是比特币作为数字黄金的角色是不够的；相当一部分BTC持有者不希望它仅仅是一种被动的价值存储，而是希望它成为一种可以在加密原生市场中部署的活跃资产。

持有者是否会更喜欢Botanix支付原生比特币费用，Babylon出售安全服务以在众多代币中累积费用，还是Starknet为大规模比特币DeFi提出自己的主张，仍有待观察。

